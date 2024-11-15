В Финляндии рассказали о жестком сигнале Путина Западу
Профессор Малинен: Путин послал жесткий сигнал Западу
© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Выступление президента России Владимира Путина на Валдайском форуме стало резким посланием Западу, написал профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен в социальной сети Х.
"Послание было ясным. Кремль сыт по горло западным лицемерием и разжиганием войны, он стремится к мирному сосуществованию", — говорится в публикации.
Глава государства на прошлой неделе выступил на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай". Вступительная речь Путина длилась почти час и была посвящена проблемам современного мироустройства.
В частности, российский лидер заявил, что в формирующемся многополярном мире не должно быть проигравших стран и народов, никто не должен чувствовать себя ущемленным и униженным. Затем российский лидер отвечал на вопросы экспертов. Полное выступление президента на сессии, включая дискуссионную часть, продлилось четыре часа и восемь минут.
"Послание было ясным. Кремль сыт по горло западным лицемерием и разжиганием войны, он стремится к мирному сосуществованию", — говорится в публикации.
Глава государства на прошлой неделе выступил на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай". Вступительная речь Путина длилась почти час и была посвящена проблемам современного мироустройства.
В частности, российский лидер заявил, что в формирующемся многополярном мире не должно быть проигравших стран и народов, никто не должен чувствовать себя ущемленным и униженным. Затем российский лидер отвечал на вопросы экспертов. Полное выступление президента на сессии, включая дискуссионную часть, продлилось четыре часа и восемь минут.