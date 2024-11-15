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В Финляндии рассказали о жестком сигнале Путина Западу - РИА Новости, 15.11.2024
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09:48 15.11.2024 (обновлено: 15:14 15.11.2024)
https://ria.ru/20241115/malinen-1983891336.html
В Финляндии рассказали о жестком сигнале Путина Западу
В Финляндии рассказали о жестком сигнале Путина Западу - РИА Новости, 15.11.2024
В Финляндии рассказали о жестком сигнале Путина Западу
Выступление президента России Владимира Путина на Валдайском форуме стало резким посланием Западу, написал профессор Хельсинкского университета и... РИА Новости, 15.11.2024
2024-11-15T09:48
2024-11-15T15:14
в мире
финляндия
россия
владимир путин
заседание дискуссионного клуба "валдай" в 2024 году
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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Выступление президента России Владимира Путина на Валдайском форуме стало резким посланием Западу, написал профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен в социальной сети Х."Послание было ясным. Кремль сыт по горло западным лицемерием и разжиганием войны, он стремится к мирному сосуществованию", — говорится в публикации. Глава государства на прошлой неделе выступил на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай". Вступительная речь Путина длилась почти час и была посвящена проблемам современного мироустройства. В частности, российский лидер заявил, что в формирующемся многополярном мире не должно быть проигравших стран и народов, никто не должен чувствовать себя ущемленным и униженным. Затем российский лидер отвечал на вопросы экспертов. Полное выступление президента на сессии, включая дискуссионную часть, продлилось четыре часа и восемь минут.
https://ria.ru/20241111/putin-1983011169.html
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в мире, финляндия, россия, владимир путин, заседание дискуссионного клуба "валдай" в 2024 году
В мире, Финляндия, Россия, Владимир Путин, Заседание дискуссионного клуба "Валдай" в 2024 году
В Финляндии рассказали о жестком сигнале Путина Западу

Профессор Малинен: Путин послал жесткий сигнал Западу

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Выступление президента России Владимира Путина на Валдайском форуме стало резким посланием Западу, написал профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен в социальной сети Х.

"Послание было ясным. Кремль сыт по горло западным лицемерием и разжиганием войны, он стремится к мирному сосуществованию", — говорится в публикации.

Глава государства на прошлой неделе выступил на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай". Вступительная речь Путина длилась почти час и была посвящена проблемам современного мироустройства.

В частности, российский лидер заявил, что в формирующемся многополярном мире не должно быть проигравших стран и народов, никто не должен чувствовать себя ущемленным и униженным. Затем российский лидер отвечал на вопросы экспертов. Полное выступление президента на сессии, включая дискуссионную часть, продлилось четыре часа и восемь минут.
Президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии XXI Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
Аналитик рассказал о выступлении Путина на заседании клуба "Валдай"
11 ноября, 09:39
 
В миреФинляндияРоссияВладимир ПутинЗаседание дискуссионного клуба "Валдай" в 2024 году
 
 
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