https://ria.ru/20241115/malinen-1983891336.html

В Финляндии рассказали о жестком сигнале Путина Западу

В Финляндии рассказали о жестком сигнале Путина Западу - РИА Новости, 15.11.2024

В Финляндии рассказали о жестком сигнале Путина Западу

Выступление президента России Владимира Путина на Валдайском форуме стало резким посланием Западу, написал профессор Хельсинкского университета и... РИА Новости, 15.11.2024

2024-11-15T09:48

2024-11-15T09:48

2024-11-15T15:14

в мире

финляндия

россия

владимир путин

заседание дискуссионного клуба "валдай" в 2024 году

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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Выступление президента России Владимира Путина на Валдайском форуме стало резким посланием Западу, написал профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен в социальной сети Х."Послание было ясным. Кремль сыт по горло западным лицемерием и разжиганием войны, он стремится к мирному сосуществованию", — говорится в публикации. Глава государства на прошлой неделе выступил на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай". Вступительная речь Путина длилась почти час и была посвящена проблемам современного мироустройства. В частности, российский лидер заявил, что в формирующемся многополярном мире не должно быть проигравших стран и народов, никто не должен чувствовать себя ущемленным и униженным. Затем российский лидер отвечал на вопросы экспертов. Полное выступление президента на сессии, включая дискуссионную часть, продлилось четыре часа и восемь минут.

https://ria.ru/20241111/putin-1983011169.html

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в мире, финляндия, россия, владимир путин, заседание дискуссионного клуба "валдай" в 2024 году