https://ria.ru/20241115/lobnja-1983956346.html

Спасатели рассказали об арсенале боеприпасов, обнаруженном в Лобне

Спасатели рассказали об арсенале боеприпасов, обнаруженном в Лобне - РИА Новости, 15.11.2024

Спасатели рассказали об арсенале боеприпасов, обнаруженном в Лобне

Целый арсенал боеприпасов, в том числе снаряды, мины, гранаты и патроны, были обнаружены при вскрытии пола в квартире жилого дома в подмосковной Лобне, сообщает РИА Новости, 15.11.2024

2024-11-15T13:51

2024-11-15T13:51

2024-11-15T14:53

происшествия

лобня

мособлпожспас

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Целый арсенал боеприпасов, в том числе снаряды, мины, гранаты и патроны, были обнаружены при вскрытии пола в квартире жилого дома в подмосковной Лобне, сообщает пресс-служба Мособпожспаса. "В четверг, 14 ноября, работники 317-й пожарно-спасательной части территориального управления №1 ГКУ "Мособлпожспас" работали на месте обнаружения арсенала с боеприпасами в одном из многоквартирных домов в городском округе Лобня", - говорится в сообщении.В ведомстве отметили, что тревожный звонок на номер экстренных оперативных служб "112" поступил от хозяина недавно приобретенной квартиры, который сообщил, что во время ремонта при вскрытии пола обнаружил под ним целый склад с боеприпасами: гранаты, мины, патроны и снаряды. "Прибыв по указанному адресу, спасатели приступили к эвакуации жителей, по завершению которой совместно с работниками МВД России организовали оцепление опасного места и вызвали саперов", - приводит ведомство слова заместителя начальника пожарно-спасательной части Руслана Фадеева. Он добавил, что обнаруженным арсеналом занимается следственный комитет.Самый крупный арсенал времен войны был обнаружен на западе Москвы в конце июля 2017 года. Тогда в квартире многоэтажного жилого дома 39, корпус 1 на улице Крылатские Холмы саперы изъяли 80 снарядов, мин и гранат. Все боеприпасы были без взрывателей и взрывных веществ. По предварительным данным, все это принадлежало недавно умершему "черному копателю". Боеприпасы саперы вывезли на полигон для уничтожения. Обстоятельствами хранения в квартире арсенала занимались полиция и следователи.

https://ria.ru/20241115/mina-1983905446.html

https://ria.ru/20241115/mina-1983895238.html

лобня

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, лобня, мособлпожспас, министерство внутренних дел рф (мвд россии)