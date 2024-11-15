В Литве школьников будут учить управлять беспилотниками, пишут СМИ
Sputnik Литва: в школах введут курс по управлению беспилотниками
© iStock.com / Abdullah DurmazСистема управления дроном
© iStock.com / Abdullah Durmaz
Система управления дроном . Архивное фото
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Курс по управлению беспилотниками введут в школах Литвы для вовлечения молодежи в систему обороны, сообщает Sputnik Литва со ссылкой на минобороны балтийской республики.
"Минобороны, минобразования и военизированный союз стрелков подписали соглашение о сотрудничестве... (которое - ред.) предусматривает поиск возможностей побудить молодежь выбирать службу в литовской армии, уделять больше времени гражданскому воспитанию... Также для школьников будут организованы курсы по управлению беспилотными летательными аппаратами", - говорится в публикации.
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В августе литовский министр обороны Лауринас Касчюнас заявил, что Литва планирует готовить по тысяче операторов беспилотников в год, всего количество подготовленных на данный момент операторов превышает 4 тысячи.
В последнее время на Западе все чаще озвучиваются идеи о прямом вооруженном конфликте НАТО и РФ. В Кремле отмечают, что Россия не представляет угрозы, никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Кроме того, в последние годы РФ отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.