https://ria.ru/20241115/lavrov-1984073804.html

Лавров заявил о готовности ждать от Трампа предложений по Украине

Лавров заявил о готовности ждать от Трампа предложений по Украине - РИА Новости, 15.11.2024

Лавров заявил о готовности ждать от Трампа предложений по Украине

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что не представляет, как избранный президент США Дональд Трамп может разрешить украинскую проблему. РИА Новости, 15.11.2024

2024-11-15T20:15

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АБУ-ДАБИ, 15 ноя - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что не представляет, как избранный президент США Дональд Трамп может разрешить украинскую проблему."Не представляю", - сказал министр в ходе подхода для прессы, отвечая на соответствующий вопрос. Лавров добавил: "будем ждать предложений"."Мы подчеркиваем, регулярно, когда нас об этом спрашивают, что в любом случае, политик, который говорит, что он не за войну, а мир, заслуживает внимания", - указал российский министр."Что конкретно будет предложено, мы не знаем, наша позиция четко сформулирована президентом Путиным в выступлении его в МИДе 14 июня этого года", - добавил он.

https://ria.ru/20241115/tramp-1984041196.html

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в мире, украина, россия, сша, сергей лавров, дональд трамп