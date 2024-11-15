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Лавров заявил о готовности ждать от Трампа предложений по Украине - РИА Новости, 15.11.2024
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20:15 15.11.2024 (обновлено: 20:17 15.11.2024)
https://ria.ru/20241115/lavrov-1984073804.html
Лавров заявил о готовности ждать от Трампа предложений по Украине
Лавров заявил о готовности ждать от Трампа предложений по Украине - РИА Новости, 15.11.2024
Лавров заявил о готовности ждать от Трампа предложений по Украине
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что не представляет, как избранный президент США Дональд Трамп может разрешить украинскую проблему. РИА Новости, 15.11.2024
2024-11-15T20:15
2024-11-15T20:17
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АБУ-ДАБИ, 15 ноя - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что не представляет, как избранный президент США Дональд Трамп может разрешить украинскую проблему."Не представляю", - сказал министр в ходе подхода для прессы, отвечая на соответствующий вопрос. Лавров добавил: "будем ждать предложений"."Мы подчеркиваем, регулярно, когда нас об этом спрашивают, что в любом случае, политик, который говорит, что он не за войну, а мир, заслуживает внимания", - указал российский министр."Что конкретно будет предложено, мы не знаем, наша позиция четко сформулирована президентом Путиным в выступлении его в МИДе 14 июня этого года", - добавил он.
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в мире, украина, россия, сша, сергей лавров, дональд трамп
В мире, Украина, Россия, США, Сергей Лавров, Дональд Трамп
Лавров заявил о готовности ждать от Трампа предложений по Украине

Лавров: Россия будет ждать от Трампа предложений по урегулированию на Украине

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкСергей Лавров
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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АБУ-ДАБИ, 15 ноя - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что не представляет, как избранный президент США Дональд Трамп может разрешить украинскую проблему.
"Не представляю", - сказал министр в ходе подхода для прессы, отвечая на соответствующий вопрос. Лавров добавил: "будем ждать предложений".
"Мы подчеркиваем, регулярно, когда нас об этом спрашивают, что в любом случае, политик, который говорит, что он не за войну, а мир, заслуживает внимания", - указал российский министр.
"Что конкретно будет предложено, мы не знаем, наша позиция четко сформулирована президентом Путиным в выступлении его в МИДе 14 июня этого года", - добавил он.
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