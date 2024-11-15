https://ria.ru/20241115/lavrov-1984073588.html

Лавров рассказал о попытках вбить клин между Россией и Китаем

Лавров рассказал о попытках вбить клин между Россией и Китаем - РИА Новости, 15.11.2024

Лавров рассказал о попытках вбить клин между Россией и Китаем

Информация о том, что Китай якобы недоволен тесным сотрудничеством между Россией и КНДР направлена на то, чтобы вбить клин между Москвой и Пекином, заявил... РИА Новости, 15.11.2024

2024-11-15T20:11

2024-11-15T20:11

2024-11-15T20:24

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китай

пекин

сергей лавров

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АБУ-ДАБИ, 14 ноя - РИА Новости. Информация о том, что Китай якобы недоволен тесным сотрудничеством между Россией и КНДР направлена на то, чтобы вбить клин между Москвой и Пекином, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров."Не знаю, что за этим стоит, но, наверное, вбить клин между Россией и КНР. Никаких обращений к нам по поводу отношений с КНДР не было. Мы с Пекином регулярно консультируемся о том, как нам координировать свои действия в отношении проблем, создаваемых американцами и союзниками на Корейском полуострове и вокруг него. Это все, что я могу сказать. У нас очень позитивный диалог на эту тему", - сказал Лавров журналистам."Сейчас ведут рассуждения в западных политологических кругах, что нужно помочь завершить историю вокруг Украины, пойти навстречу некоторым российским законным требованиям и Россию использовать в коалиции против Китая. Такой простенький расчет", - добавил министр.

https://ria.ru/20241115/gaz-1984061216.html

россия

китай

пекин

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в мире, россия, китай, пекин, сергей лавров