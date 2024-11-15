https://ria.ru/20241115/lavrov-1984072798.html

Лавров прокомментировал разговор Путина и Шольца

Лавров прокомментировал разговор Путина и Шольца - РИА Новости, 15.11.2024

Лавров прокомментировал разговор Путина и Шольца

Кремль четко изложил оценки телефонного разговора президента России Владимира Путина и канцлера Германии Олафа Шольца, добавить нечего, заявил глава МИД РФ... РИА Новости, 15.11.2024

2024-11-15T20:02

2024-11-15T20:02

2024-11-15T20:27

сергей лавров

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олаф шольц

владимир путин

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специальная военная операция на украине

нато

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АБУ-ДАБИ, 15 ноя - РИА Новости. Кремль четко изложил оценки телефонного разговора президента России Владимира Путина и канцлера Германии Олафа Шольца, добавить нечего, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.В пятницу по инициативе германской стороны состоялся первый с декабря 2022 года телефонный разговор Путина с Шольцем."Как российская сторона относится, по-моему, уже объявил Кремль, есть сообщение для печати. Добавить нечего... Кремль свои оценки четко изложил", - сказал Лавров журналистам по итогам участия в международном форуме по вопросам мира и безопасности "Сир Бани Яс".Он рассказал, что ознакомился с сообщением офиса Шольца по итогам разговора с Путиным. По мнению министра, осуждение российской агрессии и заявления о том, что Германия будет с Украиной столько, сколько потребуется - это то, что страны Евросоюза и НАТО говорят публично и в любом случае.По мнению министра, когда звучат заявления: "Мы будем с Украиной столько, сколько будет необходимо", то возникает вопрос, кому это необходимо."Уж точно совершенно не украинскому народу", - заключил Лавров

https://ria.ru/20241115/sholts-1984059794.html

https://ria.ru/20241115/peskov-1984073406.html

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сергей лавров, в мире, олаф шольц, владимир путин, германия, россия, нато, украина