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Лавров прокомментировал разговор Путина и Шольца - РИА Новости, 15.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
20:02 15.11.2024 (обновлено: 20:27 15.11.2024)
https://ria.ru/20241115/lavrov-1984072798.html
Лавров прокомментировал разговор Путина и Шольца
Лавров прокомментировал разговор Путина и Шольца - РИА Новости, 15.11.2024
Лавров прокомментировал разговор Путина и Шольца
Кремль четко изложил оценки телефонного разговора президента России Владимира Путина и канцлера Германии Олафа Шольца, добавить нечего, заявил глава МИД РФ... РИА Новости, 15.11.2024
2024-11-15T20:02
2024-11-15T20:27
сергей лавров
в мире
олаф шольц
владимир путин
германия
россия
специальная военная операция на украине
нато
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АБУ-ДАБИ, 15 ноя - РИА Новости. Кремль четко изложил оценки телефонного разговора президента России Владимира Путина и канцлера Германии Олафа Шольца, добавить нечего, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.В пятницу по инициативе германской стороны состоялся первый с декабря 2022 года телефонный разговор Путина с Шольцем."Как российская сторона относится, по-моему, уже объявил Кремль, есть сообщение для печати. Добавить нечего... Кремль свои оценки четко изложил", - сказал Лавров журналистам по итогам участия в международном форуме по вопросам мира и безопасности "Сир Бани Яс".Он рассказал, что ознакомился с сообщением офиса Шольца по итогам разговора с Путиным. По мнению министра, осуждение российской агрессии и заявления о том, что Германия будет с Украиной столько, сколько потребуется - это то, что страны Евросоюза и НАТО говорят публично и в любом случае.По мнению министра, когда звучат заявления: "Мы будем с Украиной столько, сколько будет необходимо", то возникает вопрос, кому это необходимо."Уж точно совершенно не украинскому народу", - заключил Лавров
https://ria.ru/20241115/sholts-1984059794.html
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сергей лавров, в мире, олаф шольц, владимир путин, германия, россия, нато, украина
Сергей Лавров, В мире, Олаф Шольц, Владимир Путин, Германия, Россия, Специальная военная операция на Украине, НАТО, Украина
Лавров прокомментировал разговор Путина и Шольца

Лавров: Кремль четко оценил разговор Путина и Шольца

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкСергей Лавров
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Сергей Лавров . Архивное фото
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АБУ-ДАБИ, 15 ноя - РИА Новости. Кремль четко изложил оценки телефонного разговора президента России Владимира Путина и канцлера Германии Олафа Шольца, добавить нечего, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
В пятницу по инициативе германской стороны состоялся первый с декабря 2022 года телефонный разговор Путина с Шольцем.
Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
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"Как российская сторона относится, по-моему, уже объявил Кремль, есть сообщение для печати. Добавить нечего... Кремль свои оценки четко изложил", - сказал Лавров журналистам по итогам участия в международном форуме по вопросам мира и безопасности "Сир Бани Яс".
Он рассказал, что ознакомился с сообщением офиса Шольца по итогам разговора с Путиным. По мнению министра, осуждение российской агрессии и заявления о том, что Германия будет с Украиной столько, сколько потребуется - это то, что страны Евросоюза и НАТО говорят публично и в любом случае.
По мнению министра, когда звучат заявления: "Мы будем с Украиной столько, сколько будет необходимо", то возникает вопрос, кому это необходимо.
"Уж точно совершенно не украинскому народу", - заключил Лавров
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
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Специальная военная операция на УкраинеСергей ЛавровВ миреОлаф ШольцВладимир ПутинГерманияРоссияНАТОУкраина
 
 
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