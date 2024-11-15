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На Западе забили тревогу из-за ситуации под Купянском

На Западе забили тревогу из-за ситуации под Купянском - РИА Новости, 15.11.2024

На Западе забили тревогу из-за ситуации под Купянском

Российские военные теснят ВСУ в районе Купянска Харьковской области, заявил британский эксперт Александр Меркурис в блоге на YouTube. РИА Новости, 15.11.2024

2024-11-15T14:00

2024-11-15T14:00

2024-11-15T14:00

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безопасность

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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Российские военные теснят ВСУ в районе Купянска Харьковской области, заявил британский эксперт Александр Меркурис в блоге на YouTube."Они стремительно теснят украинцев в этом районе, и вскоре вся территория к востоку от реки Оскол и к югу от Купянска будет полностью находиться под контролем России", — считает аналитик.По словам Меркуриса, территория, контролируемая ВСУ возле города очень быстро сокращается.В пятницу советник главы ДНР Ян Гагин заявил, что российские войска вплотную подошли к городу Купянску Харьковской области и начинают закрепляться в промышленной зоне. По его словам, у украинских военных там "горит земля под ногами", особенно после тех военных преступлений, которые они совершили в отношении гражданского населения в этом районе.Накануне глава российской администрации региона Виталий Ганчев сообщил, что российские войска закрепляются на окраинах Купянска. Он уточнил, что продолжаются наступательные действия к северо-востоку и юго-востоку от города. В результате довольно большая группировка ВСУ может оказаться в полукотле.

https://ria.ru/20241115/germaniya-1983896180.html

https://ria.ru/20241115/zapad-1983906105.html

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харьковская область

россия

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