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На Западе забили тревогу из-за ситуации под Купянском
На Западе забили тревогу из-за ситуации под Купянском - РИА Новости, 15.11.2024
На Западе забили тревогу из-за ситуации под Купянском
Российские военные теснят ВСУ в районе Купянска Харьковской области, заявил британский эксперт Александр Меркурис в блоге на YouTube. РИА Новости, 15.11.2024
2024-11-15T14:00
2024-11-15T14:00
2024-11-15T14:00
специальная военная операция на украине
безопасность
украина
харьковская область
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вооруженные силы рф
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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Российские военные теснят ВСУ в районе Купянска Харьковской области, заявил британский эксперт Александр Меркурис в блоге на YouTube."Они стремительно теснят украинцев в этом районе, и вскоре вся территория к востоку от реки Оскол и к югу от Купянска будет полностью находиться под контролем России", — считает аналитик.По словам Меркуриса, территория, контролируемая ВСУ возле города очень быстро сокращается.В пятницу советник главы ДНР Ян Гагин заявил, что российские войска вплотную подошли к городу Купянску Харьковской области и начинают закрепляться в промышленной зоне. По его словам, у украинских военных там "горит земля под ногами", особенно после тех военных преступлений, которые они совершили в отношении гражданского населения в этом районе.Накануне глава российской администрации региона Виталий Ганчев сообщил, что российские войска закрепляются на окраинах Купянска. Он уточнил, что продолжаются наступательные действия к северо-востоку и юго-востоку от города. В результате довольно большая группировка ВСУ может оказаться в полукотле.
https://ria.ru/20241115/germaniya-1983896180.html
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На Западе забили тревогу из-за ситуации под Купянском
Меркурис: российские войска стремительно теснят ВСУ под Купянском