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На Западе забили тревогу из-за ситуации под Купянском - РИА Новости, 15.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:00 15.11.2024
https://ria.ru/20241115/kupyansk-1983960400.html
На Западе забили тревогу из-за ситуации под Купянском
На Западе забили тревогу из-за ситуации под Купянском - РИА Новости, 15.11.2024
На Западе забили тревогу из-за ситуации под Купянском
Российские военные теснят ВСУ в районе Купянска Харьковской области, заявил британский эксперт Александр Меркурис в блоге на YouTube. РИА Новости, 15.11.2024
2024-11-15T14:00
2024-11-15T14:00
специальная военная операция на украине
безопасность
украина
харьковская область
россия
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
донецкая народная республика
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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Российские военные теснят ВСУ в районе Купянска Харьковской области, заявил британский эксперт Александр Меркурис в блоге на YouTube."Они стремительно теснят украинцев в этом районе, и вскоре вся территория к востоку от реки Оскол и к югу от Купянска будет полностью находиться под контролем России", — считает аналитик.По словам Меркуриса, территория, контролируемая ВСУ возле города очень быстро сокращается.В пятницу советник главы ДНР Ян Гагин заявил, что российские войска вплотную подошли к городу Купянску Харьковской области и начинают закрепляться в промышленной зоне. По его словам, у украинских военных там "горит земля под ногами", особенно после тех военных преступлений, которые они совершили в отношении гражданского населения в этом районе.Накануне глава российской администрации региона Виталий Ганчев сообщил, что российские войска закрепляются на окраинах Купянска. Он уточнил, что продолжаются наступательные действия к северо-востоку и юго-востоку от города. В результате довольно большая группировка ВСУ может оказаться в полукотле.
https://ria.ru/20241115/germaniya-1983896180.html
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украина
харьковская область
россия
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безопасность, украина, харьковская область, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Украина, Харьковская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Донецкая Народная Республика
На Западе забили тревогу из-за ситуации под Купянском

Меркурис: российские войска стремительно теснят ВСУ под Купянском

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военные
Российские военные - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Российские военные теснят ВСУ в районе Купянска Харьковской области, заявил британский эксперт Александр Меркурис в блоге на YouTube.
"Они стремительно теснят украинцев в этом районе, и вскоре вся территория к востоку от реки Оскол и к югу от Купянска будет полностью находиться под контролем России", — считает аналитик.
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По словам Меркуриса, территория, контролируемая ВСУ возле города очень быстро сокращается.
В пятницу советник главы ДНР Ян Гагин заявил, что российские войска вплотную подошли к городу Купянску Харьковской области и начинают закрепляться в промышленной зоне. По его словам, у украинских военных там "горит земля под ногами", особенно после тех военных преступлений, которые они совершили в отношении гражданского населения в этом районе.
Накануне глава российской администрации региона Виталий Ганчев сообщил, что российские войска закрепляются на окраинах Купянска. Он уточнил, что продолжаются наступательные действия к северо-востоку и юго-востоку от города. В результате довольно большая группировка ВСУ может оказаться в полукотле.
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