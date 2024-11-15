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Деятели культуры приняли участие в видеомосте ко Дню исламского искусства - РИА Новости, 15.11.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
15:51 15.11.2024
https://ria.ru/20241115/kultura-1984004666.html
Деятели культуры приняли участие в видеомосте ко Дню исламского искусства
Деятели культуры приняли участие в видеомосте ко Дню исламского искусства - РИА Новости, 15.11.2024
Деятели культуры приняли участие в видеомосте ко Дню исламского искусства
В Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" состоялся круглый стол в формате видеомоста Москва — Санкт-Петербург — Доха — Бейрут —... РИА Новости, 15.11.2024
2024-11-15T15:51
2024-11-15T15:51
культура
ислам
новости культуры
московская соборная мечеть
россия
оман
катар
михаил пиотровский
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МОСКВА, 15 ноября – РИА Новости. В Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" состоялся круглый стол в формате видеомоста Москва — Санкт-Петербург — Доха — Бейрут — Каир — Дамаск, приуроченный к Международному дню исламского искусства, который отмечается 18 ноября.Среди участников мероприятия – директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский, директор Музея исламского искусства Катара Шейха Аль-Насср, Генеральный директор Музея Востока, Ведущий научный сотрудник Института востоковедения Российской академии наук Александр Седов, директор и основатель Бейрутского Центра фотографии, ливанский и французский фотограф Патрик Баз, руководитель департамента культуры Духовного управления мусульман РФ, имам Московской соборной мечети, этнограф Ренат Абянов и заместитель директора Ближневосточного агентства новостей (MENA) Салах Аль-Магаури.В ходе встречи эксперты обсудили текущие тренды и направления развития в сфере исламского искусства. Были затронуты вопросы музейной работы, международных контактов России и арабских стран в контексте совместных культурных проектов, а также перспективы расширения выставочного сотрудничества со странами Ближнего Востока.Дискуссию открыл М.Б. Пиотровский, указав на то, что сотрудничество России и арабских стран активно развивается в последние годы. Директор Государственного Эрмитажа рассказал о проектах и работе с музеем Омана: "У нас прекрасные связи - в Эрмитаже есть зал Омана, и в Государственном музее Омана есть зал Эрмитажа. В Маскате на днях откроется очередная эрмитажная выставка, посвященная образцам мусульманского искусства из Эрмитажа". Говоря о других музейных институциях, расположенных в странах Персидского Залива, Пиотровский рассказал о крепких связях с музеем Катара: "В ближайшее время у нас готовится выставка, посвящённая свету и светильникам в мусульманском искусстве, и надеемся, что из музея Катара мы получим некоторые вещи". Говоря о сотрудничестве с ОАЭ и Саудовской Аравией, декан Восточного факультета СПбГУ также отметил, что "происходят постоянные консультации". Комментируя тему важности работы музеев в самых непростых условиях, М. Б. Пиотровский заявил, что "музей всегда был сохранителем, оберегателем культуры в условиях конфликтов и сложных ситуаций".Директор Музея исламского искусства Шейха Аль-Насср рассказала о важности сохранения позиций музеев как "неотъемлемой части общественной жизни в Катаре". Говоря о международном сотрудничестве, Аль-Насср выразила благодарность М.Б. Пиотровскому за возможность сотрудничества с Государственным Эрмитажем: "Мы очень рады работать с Эрмитажем и будем надеяться, что это взаимодействие продолжится и дальше, как и наши совместные выставки". Директор Музея исламского искусства заявила, что среди важнейших функций организации, в первую очередь, необходимо упомянуть "сохранение культурного наследия исламского мира и активное взаимодействие с публикой посредством образовательных программ, а также содействие культурным обменам и диалогу".Генеральный директор Музея Востока Александр Седов отметил, что Музей ежегодно представляет проекты, связанные с исламским искусством. На 2025 год Седов анонсировал две крупных выставки, посвященные различным аспектам развития исламского искусства в России. "Более 100 музейных предметов будет показано на выставке "Шедевры исламского искусства". Особое внимание будет уделено исламскому искусству нашей страны – Дагестан, Крым, Поволжье. Многие предметы после реставрации будут показаны впервые", – подчеркнул Александр Седов. По словам Седова, в следующем году московская публика сможет также познакомиться с коллекцией Дагестанского музея изобразительных искусств им. П.С. Гамзатовой в ходе выставочного проекта Музея Востока "Вдохновленные ковром".Директор Бейрутского центра фотографии Патрик Баз рассказал об основных вехах развития фотоискусства в регионе Ближнего Востока, отметив, что сейчас происходит переход на новую стадию развития этого направления: "Мы смогли осуществить огромный шаг вперед, потому что мы понимаем, насколько фотография важна для исламского искусства - она позволяет нам наводить мосты между новым и традиционным искусством, изучать историю, затрагивать социальные вопросы и проблемы, а также спорить со стереотипами, в частности, в том, что касается культурных стереотипов в отношении Востока".Ренат Абянов рассказал о культурных проектах Духовного управления мусульман РФ. Главный из них - Московский международный конкурс чтецов Корана. "Конкурс проходит в Москве уже двадцать два года, он успел себя зарекомендовать и уже стал узнаваемой площадкой. Сюда приезжают видные ученые и исследователи Корана. Большим достижением для конкурса стала престижная награда Дубайской премии: конкурс был признан лучшим конкурсом чтецов Корана, проводимым в неарабской стране".Заместитель директора Ближневосточного агентства новостей MENA Салах Аль-Магаури в своем выступлении особенно подчеркнул важность сохранения исламского культурного наследия, в том числе с помощью специальных образовательных программ: "Сегодня очень важно развивать образовательные программы в сфере исламского искусства, это включает подготовительные курсы, семинары и другие мероприятия с привлечением широких слоев населения. В частности, в этом контексте полезно было бы налаживать международное сотрудничество и привлекать зарубежных партнеров к участию в подобных проектах".Празднование Международного дня исламского искусства было провозглашено на 49-й сессии ЮНЕСКО в 2019 году. Его цель заключается в повышении уровня осведомленности о прошлых и современных формах художественного выражения ислама, а также о вкладе культуры в цивилизацию посредством исламского искусства.
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ислам, новости культуры, московская соборная мечеть, россия, оман, катар, михаил пиотровский, государственный эрмитаж, российская академия наук
Культура, Ислам, Новости культуры, Московская соборная мечеть, Россия, Оман, Катар, Михаил Пиотровский, Государственный Эрмитаж, Российская академия наук

Деятели культуры приняли участие в видеомосте ко Дню исламского искусства

© Фото : “Россия сегодня”Круглый стол ко Дню исламского искусства
Круглый стол ко Дню исламского искусства - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
© Фото : “Россия сегодня”
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МОСКВА, 15 ноября – РИА Новости. В Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" состоялся круглый стол в формате видеомоста Москва — Санкт-Петербург — Доха — Бейрут — Каир — Дамаск, приуроченный к Международному дню исламского искусства, который отмечается 18 ноября.
Среди участников мероприятия – директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский, директор Музея исламского искусства Катара Шейха Аль-Насср, Генеральный директор Музея Востока, Ведущий научный сотрудник Института востоковедения Российской академии наук Александр Седов, директор и основатель Бейрутского Центра фотографии, ливанский и французский фотограф Патрик Баз, руководитель департамента культуры Духовного управления мусульман РФ, имам Московской соборной мечети, этнограф Ренат Абянов и заместитель директора Ближневосточного агентства новостей (MENA) Салах Аль-Магаури.
© Фото : "Россия сегодня"Круглый стол ко Дню исламского искусства
Круглый стол ко Дню исламского искусства - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
© Фото : "Россия сегодня"
Круглый стол ко Дню исламского искусства
В ходе встречи эксперты обсудили текущие тренды и направления развития в сфере исламского искусства. Были затронуты вопросы музейной работы, международных контактов России и арабских стран в контексте совместных культурных проектов, а также перспективы расширения выставочного сотрудничества со странами Ближнего Востока.
Дискуссию открыл М.Б. Пиотровский, указав на то, что сотрудничество России и арабских стран активно развивается в последние годы. Директор Государственного Эрмитажа рассказал о проектах и работе с музеем Омана: "У нас прекрасные связи - в Эрмитаже есть зал Омана, и в Государственном музее Омана есть зал Эрмитажа. В Маскате на днях откроется очередная эрмитажная выставка, посвященная образцам мусульманского искусства из Эрмитажа". Говоря о других музейных институциях, расположенных в странах Персидского Залива, Пиотровский рассказал о крепких связях с музеем Катара: "В ближайшее время у нас готовится выставка, посвящённая свету и светильникам в мусульманском искусстве, и надеемся, что из музея Катара мы получим некоторые вещи". Говоря о сотрудничестве с ОАЭ и Саудовской Аравией, декан Восточного факультета СПбГУ также отметил, что "происходят постоянные консультации". Комментируя тему важности работы музеев в самых непростых условиях, М. Б. Пиотровский заявил, что "музей всегда был сохранителем, оберегателем культуры в условиях конфликтов и сложных ситуаций".
Директор Музея исламского искусства Шейха Аль-Насср рассказала о важности сохранения позиций музеев как "неотъемлемой части общественной жизни в Катаре". Говоря о международном сотрудничестве, Аль-Насср выразила благодарность М.Б. Пиотровскому за возможность сотрудничества с Государственным Эрмитажем: "Мы очень рады работать с Эрмитажем и будем надеяться, что это взаимодействие продолжится и дальше, как и наши совместные выставки". Директор Музея исламского искусства заявила, что среди важнейших функций организации, в первую очередь, необходимо упомянуть "сохранение культурного наследия исламского мира и активное взаимодействие с публикой посредством образовательных программ, а также содействие культурным обменам и диалогу".
© Фото : "Россия сегодня"Круглый стол ко Дню исламского искусства
Круглый стол ко Дню исламского искусства - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
© Фото : "Россия сегодня"
Круглый стол ко Дню исламского искусства
Генеральный директор Музея Востока Александр Седов отметил, что Музей ежегодно представляет проекты, связанные с исламским искусством. На 2025 год Седов анонсировал две крупных выставки, посвященные различным аспектам развития исламского искусства в России. "Более 100 музейных предметов будет показано на выставке "Шедевры исламского искусства". Особое внимание будет уделено исламскому искусству нашей страны – Дагестан, Крым, Поволжье. Многие предметы после реставрации будут показаны впервые", – подчеркнул Александр Седов. По словам Седова, в следующем году московская публика сможет также познакомиться с коллекцией Дагестанского музея изобразительных искусств им. П.С. Гамзатовой в ходе выставочного проекта Музея Востока "Вдохновленные ковром".
Директор Бейрутского центра фотографии Патрик Баз рассказал об основных вехах развития фотоискусства в регионе Ближнего Востока, отметив, что сейчас происходит переход на новую стадию развития этого направления: "Мы смогли осуществить огромный шаг вперед, потому что мы понимаем, насколько фотография важна для исламского искусства - она позволяет нам наводить мосты между новым и традиционным искусством, изучать историю, затрагивать социальные вопросы и проблемы, а также спорить со стереотипами, в частности, в том, что касается культурных стереотипов в отношении Востока".
© Фото : "Россия сегодня"Директор Государственного Эрмитажа, декан восточного факультета СПбГУ, президент Союза музеев России Михаил Пиотровский на круглом столе ко Дню исламского искусства
Директор Государственного Эрмитажа, декан восточного факультета СПбГУ, президент Союза музеев России Михаил Пиотровский на круглом столе ко Дню исламского искусства - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
© Фото : "Россия сегодня"
Директор Государственного Эрмитажа, декан восточного факультета СПбГУ, президент Союза музеев России Михаил Пиотровский на круглом столе ко Дню исламского искусства
Ренат Абянов рассказал о культурных проектах Духовного управления мусульман РФ. Главный из них - Московский международный конкурс чтецов Корана. "Конкурс проходит в Москве уже двадцать два года, он успел себя зарекомендовать и уже стал узнаваемой площадкой. Сюда приезжают видные ученые и исследователи Корана. Большим достижением для конкурса стала престижная награда Дубайской премии: конкурс был признан лучшим конкурсом чтецов Корана, проводимым в неарабской стране".
Заместитель директора Ближневосточного агентства новостей MENA Салах Аль-Магаури в своем выступлении особенно подчеркнул важность сохранения исламского культурного наследия, в том числе с помощью специальных образовательных программ: "Сегодня очень важно развивать образовательные программы в сфере исламского искусства, это включает подготовительные курсы, семинары и другие мероприятия с привлечением широких слоев населения. В частности, в этом контексте полезно было бы налаживать международное сотрудничество и привлекать зарубежных партнеров к участию в подобных проектах".
Празднование Международного дня исламского искусства было провозглашено на 49-й сессии ЮНЕСКО в 2019 году. Его цель заключается в повышении уровня осведомленности о прошлых и современных формах художественного выражения ислама, а также о вкладе культуры в цивилизацию посредством исламского искусства.
© Фото : "Россия сегодня"Генеральный директор Музея Востока, ведущий научный сотрудник Института востоковедения РАН Александр Седов на круглом столе ко Дню исламского искусства
Генеральный директор Музея Востока, ведущий научный сотрудник Института востоковедения РАН Александр Седов на круглом столе ко Дню исламского искусства - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
© Фото : "Россия сегодня"
Генеральный директор Музея Востока, ведущий научный сотрудник Института востоковедения РАН Александр Седов на круглом столе ко Дню исламского искусства
 
КультураИсламНовости культурыМосковская соборная мечетьРоссияОманКатарМихаил ПиотровскийГосударственный ЭрмитажРоссийская академия наук
 
 
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