https://ria.ru/20241115/kultura-1984004666.html

Деятели культуры приняли участие в видеомосте ко Дню исламского искусства

Деятели культуры приняли участие в видеомосте ко Дню исламского искусства - РИА Новости, 15.11.2024

Деятели культуры приняли участие в видеомосте ко Дню исламского искусства

В Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" состоялся круглый стол в формате видеомоста Москва — Санкт-Петербург — Доха — Бейрут —... РИА Новости, 15.11.2024

2024-11-15T15:51

2024-11-15T15:51

2024-11-15T15:51

культура

ислам

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россия

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катар

михаил пиотровский

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МОСКВА, 15 ноября – РИА Новости. В Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" состоялся круглый стол в формате видеомоста Москва — Санкт-Петербург — Доха — Бейрут — Каир — Дамаск, приуроченный к Международному дню исламского искусства, который отмечается 18 ноября.Среди участников мероприятия – директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский, директор Музея исламского искусства Катара Шейха Аль-Насср, Генеральный директор Музея Востока, Ведущий научный сотрудник Института востоковедения Российской академии наук Александр Седов, директор и основатель Бейрутского Центра фотографии, ливанский и французский фотограф Патрик Баз, руководитель департамента культуры Духовного управления мусульман РФ, имам Московской соборной мечети, этнограф Ренат Абянов и заместитель директора Ближневосточного агентства новостей (MENA) Салах Аль-Магаури.В ходе встречи эксперты обсудили текущие тренды и направления развития в сфере исламского искусства. Были затронуты вопросы музейной работы, международных контактов России и арабских стран в контексте совместных культурных проектов, а также перспективы расширения выставочного сотрудничества со странами Ближнего Востока.Дискуссию открыл М.Б. Пиотровский, указав на то, что сотрудничество России и арабских стран активно развивается в последние годы. Директор Государственного Эрмитажа рассказал о проектах и работе с музеем Омана: "У нас прекрасные связи - в Эрмитаже есть зал Омана, и в Государственном музее Омана есть зал Эрмитажа. В Маскате на днях откроется очередная эрмитажная выставка, посвященная образцам мусульманского искусства из Эрмитажа". Говоря о других музейных институциях, расположенных в странах Персидского Залива, Пиотровский рассказал о крепких связях с музеем Катара: "В ближайшее время у нас готовится выставка, посвящённая свету и светильникам в мусульманском искусстве, и надеемся, что из музея Катара мы получим некоторые вещи". Говоря о сотрудничестве с ОАЭ и Саудовской Аравией, декан Восточного факультета СПбГУ также отметил, что "происходят постоянные консультации". Комментируя тему важности работы музеев в самых непростых условиях, М. Б. Пиотровский заявил, что "музей всегда был сохранителем, оберегателем культуры в условиях конфликтов и сложных ситуаций".Директор Музея исламского искусства Шейха Аль-Насср рассказала о важности сохранения позиций музеев как "неотъемлемой части общественной жизни в Катаре". Говоря о международном сотрудничестве, Аль-Насср выразила благодарность М.Б. Пиотровскому за возможность сотрудничества с Государственным Эрмитажем: "Мы очень рады работать с Эрмитажем и будем надеяться, что это взаимодействие продолжится и дальше, как и наши совместные выставки". Директор Музея исламского искусства заявила, что среди важнейших функций организации, в первую очередь, необходимо упомянуть "сохранение культурного наследия исламского мира и активное взаимодействие с публикой посредством образовательных программ, а также содействие культурным обменам и диалогу".Генеральный директор Музея Востока Александр Седов отметил, что Музей ежегодно представляет проекты, связанные с исламским искусством. На 2025 год Седов анонсировал две крупных выставки, посвященные различным аспектам развития исламского искусства в России. "Более 100 музейных предметов будет показано на выставке "Шедевры исламского искусства". Особое внимание будет уделено исламскому искусству нашей страны – Дагестан, Крым, Поволжье. Многие предметы после реставрации будут показаны впервые", – подчеркнул Александр Седов. По словам Седова, в следующем году московская публика сможет также познакомиться с коллекцией Дагестанского музея изобразительных искусств им. П.С. Гамзатовой в ходе выставочного проекта Музея Востока "Вдохновленные ковром".Директор Бейрутского центра фотографии Патрик Баз рассказал об основных вехах развития фотоискусства в регионе Ближнего Востока, отметив, что сейчас происходит переход на новую стадию развития этого направления: "Мы смогли осуществить огромный шаг вперед, потому что мы понимаем, насколько фотография важна для исламского искусства - она позволяет нам наводить мосты между новым и традиционным искусством, изучать историю, затрагивать социальные вопросы и проблемы, а также спорить со стереотипами, в частности, в том, что касается культурных стереотипов в отношении Востока".Ренат Абянов рассказал о культурных проектах Духовного управления мусульман РФ. Главный из них - Московский международный конкурс чтецов Корана. "Конкурс проходит в Москве уже двадцать два года, он успел себя зарекомендовать и уже стал узнаваемой площадкой. Сюда приезжают видные ученые и исследователи Корана. Большим достижением для конкурса стала престижная награда Дубайской премии: конкурс был признан лучшим конкурсом чтецов Корана, проводимым в неарабской стране".Заместитель директора Ближневосточного агентства новостей MENA Салах Аль-Магаури в своем выступлении особенно подчеркнул важность сохранения исламского культурного наследия, в том числе с помощью специальных образовательных программ: "Сегодня очень важно развивать образовательные программы в сфере исламского искусства, это включает подготовительные курсы, семинары и другие мероприятия с привлечением широких слоев населения. В частности, в этом контексте полезно было бы налаживать международное сотрудничество и привлекать зарубежных партнеров к участию в подобных проектах".Празднование Международного дня исламского искусства было провозглашено на 49-й сессии ЮНЕСКО в 2019 году. Его цель заключается в повышении уровня осведомленности о прошлых и современных формах художественного выражения ислама, а также о вкладе культуры в цивилизацию посредством исламского искусства.

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оман

катар

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

ислам, новости культуры, московская соборная мечеть, россия, оман, катар, михаил пиотровский, государственный эрмитаж, российская академия наук