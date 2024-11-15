https://ria.ru/20241115/kuban-1984032589.html

В Крымском районе Кубани сняли оцепление после падения дрона ВСУ

В Крымском районе Кубани сняли оцепление после падения дрона ВСУ - РИА Новости, 15.11.2024

В Крымском районе Кубани сняли оцепление после падения дрона ВСУ

Оцепление, которое вводилось в Крымском районе Кубани в местах падения частей беспилотников, сняли, зачистка от обломков БПЛА завершена, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 15.11.2024

2024-11-15T16:53

2024-11-15T16:53

2024-11-15T17:12

специальная военная операция на украине

происшествия

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россия

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СОЧИ, 15 ноя – РИА Новости. Оцепление, которое вводилось в Крымском районе Кубани в местах падения частей беспилотников, сняли, зачистка от обломков БПЛА завершена, сообщили РИА Новости в районной администрации. По данным губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, в ночь на пятницу Крымский и Красноармейский районы Кубани "подверглись массированной атаке беспилотников", средства ПВО перехватили "несколько десятков БПЛА", после чего обломки повредили автомобиль, крыши двух частных домов, в некоторых местах выбило стекла, но пострадавших нет. Утром глава Крымского района Сергей Лесь также сообщал, что на Лунной и Кольцевой улицах Крымска оцеплены места падения частей беспилотников. К работе приступили оперативные службы, специалисты приступили к зачистке дворов от обломков БПЛА, уточнял он. "В городе завершена (зачистка обломков БПЛА - ред.), оцепление снято. Еще поступают заявки из лесополос и полей - там находят обломки", - сказала собеседница агентства. Она уточнила, что сейчас специалисты обходят дома для оценки ущерба.

https://ria.ru/20241114/bespilotniki-1983643482.html

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происшествия, крымский район, краснодарский край, россия, вооруженные силы украины