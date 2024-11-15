https://ria.ru/20241115/kuban-1984032589.html
В Крымском районе Кубани сняли оцепление после падения дрона ВСУ
В Крымском районе Кубани сняли оцепление после падения дрона ВСУ - РИА Новости, 15.11.2024
В Крымском районе Кубани сняли оцепление после падения дрона ВСУ
Оцепление, которое вводилось в Крымском районе Кубани в местах падения частей беспилотников, сняли, зачистка от обломков БПЛА завершена, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 15.11.2024
2024-11-15T16:53
2024-11-15T16:53
2024-11-15T17:12
специальная военная операция на украине
происшествия
крымский район
краснодарский край
россия
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0f/1983886201_0:149:1105:770_1920x0_80_0_0_f30819ec38ce68e9261ce15622c483f1.jpg
СОЧИ, 15 ноя – РИА Новости. Оцепление, которое вводилось в Крымском районе Кубани в местах падения частей беспилотников, сняли, зачистка от обломков БПЛА завершена, сообщили РИА Новости в районной администрации. По данным губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, в ночь на пятницу Крымский и Красноармейский районы Кубани "подверглись массированной атаке беспилотников", средства ПВО перехватили "несколько десятков БПЛА", после чего обломки повредили автомобиль, крыши двух частных домов, в некоторых местах выбило стекла, но пострадавших нет. Утром глава Крымского района Сергей Лесь также сообщал, что на Лунной и Кольцевой улицах Крымска оцеплены места падения частей беспилотников. К работе приступили оперативные службы, специалисты приступили к зачистке дворов от обломков БПЛА, уточнял он. "В городе завершена (зачистка обломков БПЛА - ред.), оцепление снято. Еще поступают заявки из лесополос и полей - там находят обломки", - сказала собеседница агентства. Она уточнила, что сейчас специалисты обходят дома для оценки ущерба.
https://ria.ru/20241114/bespilotniki-1983643482.html
крымский район
краснодарский край
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0f/1983886201_0:0:1027:770_1920x0_80_0_0_c61e0a21a9fdde749d6b4edf06700206.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, крымский район, краснодарский край, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Крымский район, Краснодарский край, Россия, Вооруженные силы Украины
В Крымском районе Кубани сняли оцепление после падения дрона ВСУ
Власти Кубани: зачистка от обломков БПЛА завершена, оцепление снято