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В Крымском районе Кубани сняли оцепление после падения дрона ВСУ - РИА Новости, 15.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
16:53 15.11.2024 (обновлено: 17:12 15.11.2024)
https://ria.ru/20241115/kuban-1984032589.html
В Крымском районе Кубани сняли оцепление после падения дрона ВСУ
В Крымском районе Кубани сняли оцепление после падения дрона ВСУ - РИА Новости, 15.11.2024
В Крымском районе Кубани сняли оцепление после падения дрона ВСУ
Оцепление, которое вводилось в Крымском районе Кубани в местах падения частей беспилотников, сняли, зачистка от обломков БПЛА завершена, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 15.11.2024
2024-11-15T16:53
2024-11-15T17:12
специальная военная операция на украине
происшествия
крымский район
краснодарский край
россия
вооруженные силы украины
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СОЧИ, 15 ноя – РИА Новости. Оцепление, которое вводилось в Крымском районе Кубани в местах падения частей беспилотников, сняли, зачистка от обломков БПЛА завершена, сообщили РИА Новости в районной администрации. По данным губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, в ночь на пятницу Крымский и Красноармейский районы Кубани "подверглись массированной атаке беспилотников", средства ПВО перехватили "несколько десятков БПЛА", после чего обломки повредили автомобиль, крыши двух частных домов, в некоторых местах выбило стекла, но пострадавших нет. Утром глава Крымского района Сергей Лесь также сообщал, что на Лунной и Кольцевой улицах Крымска оцеплены места падения частей беспилотников. К работе приступили оперативные службы, специалисты приступили к зачистке дворов от обломков БПЛА, уточнял он. "В городе завершена (зачистка обломков БПЛА - ред.), оцепление снято. Еще поступают заявки из лесополос и полей - там находят обломки", - сказала собеседница агентства. Она уточнила, что сейчас специалисты обходят дома для оценки ущерба.
https://ria.ru/20241114/bespilotniki-1983643482.html
крымский район
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происшествия, крымский район, краснодарский край, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Крымский район, Краснодарский край, Россия, Вооруженные силы Украины
В Крымском районе Кубани сняли оцепление после падения дрона ВСУ

Власти Кубани: зачистка от обломков БПЛА завершена, оцепление снято

© Фото : Сергей Лесь | глава Крымского района/TelegramАвтомобили оперативных служб на месте падения частей беспилотников в Крымском районе Краснодарского края
Автомобили оперативных служб на месте падения частей беспилотников в Крымском районе Краснодарского края - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
© Фото : Сергей Лесь | глава Крымского района/Telegram
Автомобили оперативных служб на месте падения частей беспилотников в Крымском районе Краснодарского края
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СОЧИ, 15 ноя – РИА Новости. Оцепление, которое вводилось в Крымском районе Кубани в местах падения частей беспилотников, сняли, зачистка от обломков БПЛА завершена, сообщили РИА Новости в районной администрации.
По данным губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, в ночь на пятницу Крымский и Красноармейский районы Кубани "подверглись массированной атаке беспилотников", средства ПВО перехватили "несколько десятков БПЛА", после чего обломки повредили автомобиль, крыши двух частных домов, в некоторых местах выбило стекла, но пострадавших нет. Утром глава Крымского района Сергей Лесь также сообщал, что на Лунной и Кольцевой улицах Крымска оцеплены места падения частей беспилотников. К работе приступили оперативные службы, специалисты приступили к зачистке дворов от обломков БПЛА, уточнял он.
"В городе завершена (зачистка обломков БПЛА - ред.), оцепление снято. Еще поступают заявки из лесополос и полей - там находят обломки", - сказала собеседница агентства.
Она уточнила, что сейчас специалисты обходят дома для оценки ущерба.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияКрымский районКраснодарский крайРоссияВооруженные силы Украины
 
 
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