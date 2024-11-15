https://ria.ru/20241115/kuba-1983871983.html

Россия будет наращивать объемы гуманитарной помощи Кубе

Россия будет наращивать объемы гуманитарной помощи Кубе - РИА Новости, 15.11.2024

Россия будет наращивать объемы гуманитарной помощи Кубе

Россия будет наращивать объёмы гуманитарной помощи Кубе, сообщил глава МЧС РФ Александр Куренков на встрече с генералом армии Раулем Кастро, говорится в... РИА Новости, 15.11.2024

2024-11-15T05:54

2024-11-15T05:54

2024-11-15T05:54

россия

гавана

куба

в мире

александр куренков (мчс)

рауль кастро

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Россия будет наращивать объёмы гуманитарной помощи Кубе, сообщил глава МЧС РФ Александр Куренков на встрече с генералом армии Раулем Кастро, говорится в Telegram-канале российского министерства. "Знаем про ураганы, прошедшие недавно по территории Кубы. С большим сочувствием относимся ко всем бедам, с которыми сталкивается братский кубинский народ. Уже сейчас мы привезли гуманитарные грузы, которые особенно востребованы при чрезвычайных ситуациях. Это фильтры для воды, санитарные сумки, продукты питания и медикаменты. Будем и дальше наращивать объемы помощи. Мы оцениваем взаимодействие с кубинской стороной как перспективное и долгосрочное, отвечающее стратегическим интересам наших стран", - сказал Куренков. В Telegram-канале ведомства также сообщается, что МЧС России всегда будет стремиться к укреплению и плодотворному развитию взаимодействия чрезвычайных ведомств. Также глава МЧС служб поделился с Кастро результатами работы российской делегации в Гаване, эффективностью Регионального российско-кубинского центра.

https://ria.ru/20241109/mirror-1982784736.html

россия

гавана

куба

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россия, гавана, куба, в мире, александр куренков (мчс), рауль кастро, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)