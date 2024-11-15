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Управляющую компанию объектами гостеприимства учредили в Крыму - РИА Новости, 15.11.2024
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Туризм
 
18:29 15.11.2024 (обновлено: 19:28 15.11.2024)
https://ria.ru/20241115/krym-1984055206.html
Управляющую компанию объектами гостеприимства учредили в Крыму
Управляющую компанию объектами гостеприимства учредили в Крыму - РИА Новости, 15.11.2024
Управляющую компанию объектами гостеприимства учредили в Крыму
Управляющую компанию объектами гостеприимства учредили в Крыму, она представляет собой комплексную интеграцию современных технологий, профессионального... РИА Новости, 15.11.2024
2024-11-15T18:29
2024-11-15T19:28
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бизнес
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туризм
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МОСКВА ,15 ноя – РИА Новости. Управляющую компанию объектами гостеприимства учредили в Крыму, она представляет собой комплексную интеграцию современных технологий, профессионального управления и устойчивого развития, сообщает пресс-служба Мрия.Компания работает по четырем направлениям: профессиональное управление гостиничными объектами, девелопмент нового поколения, комплексное сопровождение и развитие бизнеса, а также внедрение инновационных ИТ-решений.Особое внимание Управляющая компания будет уделять цифровой трансформации бизнеса. В работу активно внедряются системы управления на базе искусственного интеллекта, что позволяет оптимизировать операционные процессы и повысить качество сервиса, говорится в сообщении.Экспертиза команды Управляющей компании охватывает широкий спектр направлений: от классических гостиниц и курортов до специализированных объектов, включая медицинские центры, горнолыжные комплексы и винодельческие хозяйства.Ключевым показателем эффективности работы компания считает уровень удовлетворенности гостей (CSI), который достиг показателя в 95%. Для этого была разработана комплексная система управления качеством, охватывающая основные аспекты деятельности: от мастер-планирования и операционного управления до программ обучения персонала и автоматизации процессов."Решение о создании Управляющей компании стало закономерным этапом развития курорта "Мрия" &lt;…&gt;. Сегодня индустрия гостеприимства требует нового, интегрированного подхода к управлению &lt;…&gt;", – отметил директор по развитию бизнеса курорта "Мрия" Гаджи Курбанов, его слова приводит пресс-служба.
https://ria.ru/20241113/kultura-1983611674.html
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республика крым, гостиницы, бизнес, it-индустрия
Республика Крым, Гостиницы, Бизнес, IT-индустрия, Туризм

Управляющую компанию объектами гостеприимства учредили в Крыму

© Фото предоставлено пресс-службой МрияУправляющую компанию объектами гостеприимства учредили в Крыму
Управляющую компанию объектами гостеприимства учредили в Крыму - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
© Фото предоставлено пресс-службой Мрия
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МОСКВА ,15 ноя – РИА Новости. Управляющую компанию объектами гостеприимства учредили в Крыму, она представляет собой комплексную интеграцию современных технологий, профессионального управления и устойчивого развития, сообщает пресс-служба Мрия.
Компания работает по четырем направлениям: профессиональное управление гостиничными объектами, девелопмент нового поколения, комплексное сопровождение и развитие бизнеса, а также внедрение инновационных ИТ-решений.
© Фото : Пресс-служба МрияФорум индустрии гостеприимства
Форум индустрии гостеприимства - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
© Фото : Пресс-служба Мрия
Форум индустрии гостеприимства
Особое внимание Управляющая компания будет уделять цифровой трансформации бизнеса. В работу активно внедряются системы управления на базе искусственного интеллекта, что позволяет оптимизировать операционные процессы и повысить качество сервиса, говорится в сообщении.
Экспертиза команды Управляющей компании охватывает широкий спектр направлений: от классических гостиниц и курортов до специализированных объектов, включая медицинские центры, горнолыжные комплексы и винодельческие хозяйства.
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Ключевым показателем эффективности работы компания считает уровень удовлетворенности гостей (CSI), который достиг показателя в 95%. Для этого была разработана комплексная система управления качеством, охватывающая основные аспекты деятельности: от мастер-планирования и операционного управления до программ обучения персонала и автоматизации процессов.
"Решение о создании Управляющей компании стало закономерным этапом развития курорта "Мрия" <…>. Сегодня индустрия гостеприимства требует нового, интегрированного подхода к управлению <…>", – отметил директор по развитию бизнеса курорта "Мрия" Гаджи Курбанов, его слова приводит пресс-служба.
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