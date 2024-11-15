https://ria.ru/20241115/krym-1984055206.html

Управляющую компанию объектами гостеприимства учредили в Крыму

Управляющую компанию объектами гостеприимства учредили в Крыму - РИА Новости, 15.11.2024

Управляющую компанию объектами гостеприимства учредили в Крыму

Управляющую компанию объектами гостеприимства учредили в Крыму, она представляет собой комплексную интеграцию современных технологий, профессионального... РИА Новости, 15.11.2024

2024-11-15T18:29

2024-11-15T18:29

2024-11-15T19:28

республика крым

гостиницы

бизнес

it-индустрия

туризм

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МОСКВА ,15 ноя – РИА Новости. Управляющую компанию объектами гостеприимства учредили в Крыму, она представляет собой комплексную интеграцию современных технологий, профессионального управления и устойчивого развития, сообщает пресс-служба Мрия.Компания работает по четырем направлениям: профессиональное управление гостиничными объектами, девелопмент нового поколения, комплексное сопровождение и развитие бизнеса, а также внедрение инновационных ИТ-решений.Особое внимание Управляющая компания будет уделять цифровой трансформации бизнеса. В работу активно внедряются системы управления на базе искусственного интеллекта, что позволяет оптимизировать операционные процессы и повысить качество сервиса, говорится в сообщении.Экспертиза команды Управляющей компании охватывает широкий спектр направлений: от классических гостиниц и курортов до специализированных объектов, включая медицинские центры, горнолыжные комплексы и винодельческие хозяйства.Ключевым показателем эффективности работы компания считает уровень удовлетворенности гостей (CSI), который достиг показателя в 95%. Для этого была разработана комплексная система управления качеством, охватывающая основные аспекты деятельности: от мастер-планирования и операционного управления до программ обучения персонала и автоматизации процессов."Решение о создании Управляющей компании стало закономерным этапом развития курорта "Мрия" <…>. Сегодня индустрия гостеприимства требует нового, интегрированного подхода к управлению <…>", – отметил директор по развитию бизнеса курорта "Мрия" Гаджи Курбанов, его слова приводит пресс-служба.

https://ria.ru/20241113/kultura-1983611674.html

https://ria.ru/20241114/oteli-1983310167.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

республика крым, гостиницы, бизнес, it-индустрия