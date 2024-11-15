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В Кремле рассказали о разногласиях России и Германии - РИА Новости, 15.11.2024
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19:47 15.11.2024
https://ria.ru/20241115/kreml-1984070090.html
В Кремле рассказали о разногласиях России и Германии
В Кремле рассказали о разногласиях России и Германии - РИА Новости, 15.11.2024
В Кремле рассказали о разногласиях России и Германии
Существуют глубокие разногласия в позициях России и Германии, но сам факт диалога весьма позитивный, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий... РИА Новости, 15.11.2024
2024-11-15T19:47
2024-11-15T19:47
политика
россия
германия
дмитрий песков
владимир путин
олаф шольц
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Существуют глубокие разногласия в позициях России и Германии, но сам факт диалога весьма позитивный, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя телефонный разговор главы РФ Владимира Путина с канцлером ФРГ Олафом Шольцем. "Существуют достаточно глубокие разногласия, но сам факт диалога - он весьма позитивный", - сказал Песков, видео опубликовано в Telegram-канале тележурналиста программы "Москва. Кремль. Путин" на "России 1" Павла Зарубина.
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политика, россия, германия, дмитрий песков, владимир путин, олаф шольц
Политика, Россия, Германия, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Олаф Шольц
В Кремле рассказали о разногласиях России и Германии

Песков назвал диалог Путина и Шольца позитивным

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и федеральный канцлер Германии Олаф Шольц во время встречи в Кремле
Президент России Владимир Путин и федеральный канцлер Германии Олаф Шольц во время встречи в Кремле - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин и федеральный канцлер Германии Олаф Шольц во время встречи в Кремле. Архивное фото
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Существуют глубокие разногласия в позициях России и Германии, но сам факт диалога весьма позитивный, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя телефонный разговор главы РФ Владимира Путина с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.
"Существуют достаточно глубокие разногласия, но сам факт диалога - он весьма позитивный", - сказал Песков, видео опубликовано в Telegram-канале тележурналиста программы "Москва. Кремль. Путин" на "России 1" Павла Зарубина.
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