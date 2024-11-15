https://ria.ru/20241115/kreml-1984070090.html

В Кремле рассказали о разногласиях России и Германии

В Кремле рассказали о разногласиях России и Германии - РИА Новости, 15.11.2024

В Кремле рассказали о разногласиях России и Германии

Существуют глубокие разногласия в позициях России и Германии, но сам факт диалога весьма позитивный, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий... РИА Новости, 15.11.2024

2024-11-15T19:47

2024-11-15T19:47

2024-11-15T19:47

политика

россия

германия

дмитрий песков

владимир путин

олаф шольц

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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Существуют глубокие разногласия в позициях России и Германии, но сам факт диалога весьма позитивный, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя телефонный разговор главы РФ Владимира Путина с канцлером ФРГ Олафом Шольцем. "Существуют достаточно глубокие разногласия, но сам факт диалога - он весьма позитивный", - сказал Песков, видео опубликовано в Telegram-канале тележурналиста программы "Москва. Кремль. Путин" на "России 1" Павла Зарубина.

https://ria.ru/20241115/putin-1984054529.html

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политика, россия, германия, дмитрий песков, владимир путин, олаф шольц