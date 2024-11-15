https://ria.ru/20241115/kreml-1984069506.html

В Кремле прокомментировали готовность России к переговорам с Украиной

В Кремле прокомментировали готовность России к переговорам с Украиной - РИА Новости, 15.11.2024

В Кремле прокомментировали готовность России к переговорам с Украиной

Готовность России к переговорам с Украиной неоднократно повторялась президентом РФ Владимиром Путиным, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 15.11.2024

2024-11-15T19:43

2024-11-15T19:43

2024-11-15T19:43

россия

украина

москва

владимир путин

дмитрий песков

павел зарубин

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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Готовность России к переговорам с Украиной неоднократно повторялась президентом РФ Владимиром Путиным, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Да, эта готовность неоднократно повторялась", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, сохраняет ли Москва готовность к переговорам по украинскому урегулированию. Пресс-секретарь президента в интервью журналисту Павлу Зарубину напомнил об июньском выступлении президента России в МИД РФ, в ходе которого Путин выдвинул мирные предложения России по украинскому конфликту.

https://ria.ru/20240616/dogovorennosti-1953229873.html

россия

украина

москва

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2024

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россия, украина, москва, владимир путин, дмитрий песков, павел зарубин