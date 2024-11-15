Рейтинг@Mail.ru
В Кремле прокомментировали готовность России к переговорам с Украиной - РИА Новости, 15.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:43 15.11.2024
https://ria.ru/20241115/kreml-1984069506.html
В Кремле прокомментировали готовность России к переговорам с Украиной
В Кремле прокомментировали готовность России к переговорам с Украиной - РИА Новости, 15.11.2024
В Кремле прокомментировали готовность России к переговорам с Украиной
Готовность России к переговорам с Украиной неоднократно повторялась президентом РФ Владимиром Путиным, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 15.11.2024
2024-11-15T19:43
2024-11-15T19:43
россия
украина
москва
владимир путин
дмитрий песков
павел зарубин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0a/1971837781_0:96:3072:1824_1920x0_80_0_0_7f4c69167dc4c5bed9b5061a05c35f97.jpg
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Готовность России к переговорам с Украиной неоднократно повторялась президентом РФ Владимиром Путиным, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Да, эта готовность неоднократно повторялась", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, сохраняет ли Москва готовность к переговорам по украинскому урегулированию. Пресс-секретарь президента в интервью журналисту Павлу Зарубину напомнил об июньском выступлении президента России в МИД РФ, в ходе которого Путин выдвинул мирные предложения России по украинскому конфликту.
https://ria.ru/20240616/dogovorennosti-1953229873.html
россия
украина
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0a/1971837781_236:0:2967:2048_1920x0_80_0_0_5ad4f75aa9de4f4e5650dcc831704ed9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, москва, владимир путин, дмитрий песков, павел зарубин
Россия, Украина, Москва, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Павел Зарубин
В Кремле прокомментировали готовность России к переговорам с Украиной

Песков: готовность России к переговорам с Украиной неоднократно повторялась

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Готовность России к переговорам с Украиной неоднократно повторялась президентом РФ Владимиром Путиным, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Да, эта готовность неоднократно повторялась", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, сохраняет ли Москва готовность к переговорам по украинскому урегулированию.
Пресс-секретарь президента в интервью журналисту Павлу Зарубину напомнил об июньском выступлении президента России в МИД РФ, в ходе которого Путин выдвинул мирные предложения России по украинскому конфликту.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 16.06.2024
Песков назвал договоренности по Украине плодом сложных переговоров
16 июня, 13:14
 
РоссияУкраинаМоскваВладимир ПутинДмитрий ПесковПавел Зарубин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Протестующие, захватившие парламент Абхазии, на фоне слухов о возможной попытке силовиков отбить здание, готовятся обороняться и возводят баррикады перед нимБеспорядки в АбхазииВчера, 16:25
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала