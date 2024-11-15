https://ria.ru/20241115/kreml-1983942217.html
В Кремле прокомментировали повышение ставок по ипотеке
В Кремле прокомментировали повышение ставок по ипотеке - РИА Новости, 15.11.2024
В Кремле прокомментировали повышение ставок по ипотеке
Экономический блок принимает меры по обеспечению макроэкономической стабильности в стране и отслеживает последствия этих мер, заявил пресс-секретарь президента... РИА Новости, 15.11.2024
2024-11-15T13:08
2024-11-15T13:08
2024-11-15T13:08
экономика
россия
дмитрий песков
сбербанк россии
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Экономический блок принимает меры по обеспечению макроэкономической стабильности в стране и отслеживает последствия этих мер, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Сбербанк с 15 ноября повысил ставки по рыночной ипотеке на 3,5 п.п.: на первичное жилье - до 28,4%, на вторичное - до 28,1%, при этом по ранее одобренным заявкам клиенты смогут получить кредиты на старых условиях. "Безусловно, наш экономический блок и те, кто занимается экономикой в администрации президента, внимательно наблюдают за динамикой экономики. Принимаются меры для обеспечения макроэкономической стабильности в стране. И последствия этих мер тоже тщательно отслеживаются", - сказал Песков, отвечая на вопрос, не вызывает ли опасения у Кремля, что ипотечные кредиты становятся все менее доступными для россиян.
https://ria.ru/20241114/peskov-1983739276.html
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экономика, россия, дмитрий песков, сбербанк россии
Экономика, Россия, Дмитрий Песков, Сбербанк России
В Кремле прокомментировали повышение ставок по ипотеке
Песков: власти отслеживают последствия повышения кредитных ставок