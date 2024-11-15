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Крымский астроном Борисов открыл свою 13-ю комету - РИА Новости, 15.11.2024
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Наука
 
05:52 15.11.2024
https://ria.ru/20241115/kometa-1983871821.html
Крымский астроном Борисов открыл свою 13-ю комету
Крымский астроном Борисов открыл свою 13-ю комету - РИА Новости, 15.11.2024
Крымский астроном Борисов открыл свою 13-ю комету
Российский астроном Геннадий Борисов во время наблюдений в Крыму открыл новую комету, ставшую 13-й в его списке открытых комет и названной C/2024 V1 (Borisov),... РИА Новости, 15.11.2024
2024-11-15T05:52
2024-11-15T05:52
наука
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости. Российский астроном Геннадий Борисов во время наблюдений в Крыму открыл новую комету, ставшую 13-й в его списке открытых комет и названной C/2024 V1 (Borisov), информацию Центра малых планет об этом астроном подтвердил РИА Новости. "В ночь на 8 ноября во время наблюдений в Научном (посёлок в Крыму - ред.) я обнаружил новый объект, который изначально посчитал астероидом. Последующие наблюдения и сделанные снимки показали его диффузность и малый хвост - всего несколько угловых секунд, что является признаком кометы. Информацию я переслал в Центр малых планет. И вот только что вышел циркуляр Центра, в котором официально сообщается об открытии новой кометы", - сказал Борисов. Комете присвоено имя C/2024 V1 (Borisov). Астроном сделал открытие с помощью телескопа-рефлектора, построенного им самим с диаметром зеркала 50 сантиметров. Комета в момент открытия находилась в созвездии Большая Медведица, ее яркость составляла 21 звездную величину. Размеры кометы, по словам Борисова, составляют порядка нескольких сотен метров. Точку перигелия - ближайшую к Солнцу - комета пройдет 4 апреля 2025 года на расстоянии порядка 2,3 астрономических единиц. По предварительным расчетам, открытая астрономом комета имеет вытянутую эллиптическую орбиту, период ее обращения превышает 3,7 тысячи лет. Астроном сказал, что C/2024 V1 (Borisov) стала 13-й открытой им кометой, таким образом он вышел на второе место среди астрономов в мире по числу открытых комет. Геннадий Борисов – астроном, работающий в Крыму, в посёлке Научный. Свои наблюдения он проводит с помощью созданного им самим телескопа. Особую известность принесла астроному открытая им в 2019 году первая межзвездная комета (2I/Borisov), которая появилась из дальнего космоса и навсегда покинула Солнечную систему. На счету Борисова также несколько десятков открытых астероидов.
https://ria.ru/20241029/kometa-1980627201.html
https://ria.ru/20241026/kometa-1980209677.html
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Наука, Земля
Крымский астроном Борисов открыл свою 13-ю комету

Крымский астроном Борисов открыл свою 13-ю комету и назвал ее C/2024 V1

© предоставлено Геннадием БорисовымТелескоп астронома Геннадия Борисова
Телескоп астронома Геннадия Борисова - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
© предоставлено Геннадием Борисовым
Телескоп астронома Геннадия Борисова. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости. Российский астроном Геннадий Борисов во время наблюдений в Крыму открыл новую комету, ставшую 13-й в его списке открытых комет и названной C/2024 V1 (Borisov), информацию Центра малых планет об этом астроном подтвердил РИА Новости.
"В ночь на 8 ноября во время наблюдений в Научном (посёлок в Крыму - ред.) я обнаружил новый объект, который изначально посчитал астероидом. Последующие наблюдения и сделанные снимки показали его диффузность и малый хвост - всего несколько угловых секунд, что является признаком кометы. Информацию я переслал в Центр малых планет. И вот только что вышел циркуляр Центра, в котором официально сообщается об открытии новой кометы", - сказал Борисов.
Комета Tsuchinshan-ATLAS в небе в Новосибирской области - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
Комета ATLAS не пережила сближения с Солнцем
29 октября, 08:14
Комете присвоено имя C/2024 V1 (Borisov). Астроном сделал открытие с помощью телескопа-рефлектора, построенного им самим с диаметром зеркала 50 сантиметров. Комета в момент открытия находилась в созвездии Большая Медведица, ее яркость составляла 21 звездную величину. Размеры кометы, по словам Борисова, составляют порядка нескольких сотен метров.
Точку перигелия - ближайшую к Солнцу - комета пройдет 4 апреля 2025 года на расстоянии порядка 2,3 астрономических единиц. По предварительным расчетам, открытая астрономом комета имеет вытянутую эллиптическую орбиту, период ее обращения превышает 3,7 тысячи лет.
Астроном сказал, что C/2024 V1 (Borisov) стала 13-й открытой им кометой, таким образом он вышел на второе место среди астрономов в мире по числу открытых комет.
Геннадий Борисов – астроном, работающий в Крыму, в посёлке Научный. Свои наблюдения он проводит с помощью созданного им самим телескопа. Особую известность принесла астроному открытая им в 2019 году первая межзвездная комета (2I/Borisov), которая появилась из дальнего космоса и навсегда покинула Солнечную систему. На счету Борисова также несколько десятков открытых астероидов.
Комета Tsuchinshan-ATLAS в небе в Новосибирской области - РИА Новости, 1920, 26.10.2024
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