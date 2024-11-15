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В Кремле рассказали о стратегическом партнерстве с Китаем - РИА Новости, 15.11.2024
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13:19 15.11.2024
https://ria.ru/20241115/knr-1983944837.html
В Кремле рассказали о стратегическом партнерстве с Китаем
В Кремле рассказали о стратегическом партнерстве с Китаем - РИА Новости, 15.11.2024
В Кремле рассказали о стратегическом партнерстве с Китаем
Россия намерена развивать отношения привилегированного стратегического партнерства с Китаем, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 15.11.2024
2024-11-15T13:19
2024-11-15T13:19
китай
россия
сша
дональд трамп
марко рубио
дмитрий песков
в мире
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Россия намерена развивать отношения привилегированного стратегического партнерства с Китаем, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Что касается Китая, у нас у самих с Китаем отношения особого привилегированного стратегического партнёрства. И мы намерены, мы намерены продолжать эти отношения всемерно развивать, и мы знаем, что есть также встречная политическая воля на это со стороны Пекина, чем мы весьма удовлетворены", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, не беспокоит ли Кремль риторика победителя президентских выборов в США Дональда Трампа и кандидатов в его будущую администрацию по отношению к Китаю. Ранее Трамп объявил о решении выдвинуть сенатора Марко Рубио (от штата Флорида) на должность госсекретаря. Рубио известен своими жёсткими взглядами на внешнюю политику, включая необходимость усиления конкуренции с Китаем, поддержку Израиля и противодействие ядерной программе Ирана. Он придерживается жестких взглядов в отношении КНР и России, а также находится под персональными санкциями МИД РФ, ему в том числе запрещен въезд в страну. Выбор в пользу назначения Рубио на пост государственного секретаря был сделан на фоне озвученных Трампом обещаний изменить текущий внешнеполитический курс США, сфокусировав его на укреплении позиций страны на мировой арене. -0-
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китай, россия, сша, дональд трамп, марко рубио, дмитрий песков, в мире
Китай, Россия, США, Дональд Трамп, Марко Рубио, Дмитрий Песков, В мире
В Кремле рассказали о стратегическом партнерстве с Китаем

Песков: РФ намерена развивать привилегированное стратегическое партнерство с КНР

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкФлаги КНР и России
Флаги КНР и России - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Россия намерена развивать отношения привилегированного стратегического партнерства с Китаем, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Что касается Китая, у нас у самих с Китаем отношения особого привилегированного стратегического партнёрства. И мы намерены, мы намерены продолжать эти отношения всемерно развивать, и мы знаем, что есть также встречная политическая воля на это со стороны Пекина, чем мы весьма удовлетворены", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, не беспокоит ли Кремль риторика победителя президентских выборов в США Дональда Трампа и кандидатов в его будущую администрацию по отношению к Китаю.
Ранее Трамп объявил о решении выдвинуть сенатора Марко Рубио (от штата Флорида) на должность госсекретаря. Рубио известен своими жёсткими взглядами на внешнюю политику, включая необходимость усиления конкуренции с Китаем, поддержку Израиля и противодействие ядерной программе Ирана. Он придерживается жестких взглядов в отношении КНР и России, а также находится под персональными санкциями МИД РФ, ему в том числе запрещен въезд в страну.
Выбор в пользу назначения Рубио на пост государственного секретаря был сделан на фоне озвученных Трампом обещаний изменить текущий внешнеполитический курс США, сфокусировав его на укреплении позиций страны на мировой арене. -0-
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