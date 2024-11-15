https://ria.ru/20241115/knr-1983944837.html

В Кремле рассказали о стратегическом партнерстве с Китаем

В Кремле рассказали о стратегическом партнерстве с Китаем - РИА Новости, 15.11.2024

В Кремле рассказали о стратегическом партнерстве с Китаем

Россия намерена развивать отношения привилегированного стратегического партнерства с Китаем, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 15.11.2024

2024-11-15T13:19

2024-11-15T13:19

2024-11-15T13:19

китай

россия

сша

дональд трамп

марко рубио

дмитрий песков

в мире

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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Россия намерена развивать отношения привилегированного стратегического партнерства с Китаем, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Что касается Китая, у нас у самих с Китаем отношения особого привилегированного стратегического партнёрства. И мы намерены, мы намерены продолжать эти отношения всемерно развивать, и мы знаем, что есть также встречная политическая воля на это со стороны Пекина, чем мы весьма удовлетворены", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, не беспокоит ли Кремль риторика победителя президентских выборов в США Дональда Трампа и кандидатов в его будущую администрацию по отношению к Китаю. Ранее Трамп объявил о решении выдвинуть сенатора Марко Рубио (от штата Флорида) на должность госсекретаря. Рубио известен своими жёсткими взглядами на внешнюю политику, включая необходимость усиления конкуренции с Китаем, поддержку Израиля и противодействие ядерной программе Ирана. Он придерживается жестких взглядов в отношении КНР и России, а также находится под персональными санкциями МИД РФ, ему в том числе запрещен въезд в страну. Выбор в пользу назначения Рубио на пост государственного секретаря был сделан на фоне озвученных Трампом обещаний изменить текущий внешнеполитический курс США, сфокусировав его на укреплении позиций страны на мировой арене. -0-

https://ria.ru/20241022/kitay-1979336186.html

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сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

китай, россия, сша, дональд трамп, марко рубио, дмитрий песков, в мире