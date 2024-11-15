https://ria.ru/20241115/kndr-1983862285.html
Ким Чен Ын лично руководил испытаниями БПЛА-камикадзе
Ким Чен Ын лично руководил испытаниями БПЛА-камикадзе - РИА Новости, 15.11.2024
Ким Чен Ын лично руководил испытаниями БПЛА-камикадзе
Лидер КНДР Ким Чен Ын лично руководил испытаниями беспилотников-камикадзе и подчеркнул необходимость их массового производства, передает Центральное телеграфное РИА Новости, 15.11.2024
2024-11-15T01:34
2024-11-15T01:34
2024-11-15T01:48
ким чен ын
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/03/1937497562_0:46:904:555_1920x0_80_0_0_b52f1ce3bad44a1642cbdda1e519cd95.jpg
МОСКВА, 15 ноя – РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын лично руководил испытаниями беспилотников-камикадзе и подчеркнул необходимость их массового производства, передает Центральное телеграфное агентство (ЦТАК)."Ким Чен Ын, ознакомившись с новыми ударными беспилотниками, разрабатываемыми в последнее время, наблюдал за их испытательным ударным полетом", - говорится в сообщении агентства.Отмечается, что Ким Чен Ын выразил удовлетворение испытаниями созданных на национальном предприятии беспилотников и подчеркнул необходимость как можно скорее наладить массовое производство БПЛА-камикадзе."Наверное, все военные ведомства мира признают, что беспилотники достигают очевидных успехов в больших и малых конфликтах. Это является новой тенденцией, которая сегодня стала необходимым требованием в военной сфере", - приводит его слова ЦТАК.
https://ria.ru/20241023/kndr-1979451310.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/03/1937497562_52:0:852:600_1920x0_80_0_0_a2c864f3758e0e751cdbc3709dce529d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ким чен ын, в мире
Ким Чен Ын лично руководил испытаниями БПЛА-камикадзе
ЦТАК: лидер КНДР Ким Чен Ын руководил испытаниями БПЛА-камикадзе
МОСКВА, 15 ноя – РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын лично руководил испытаниями беспилотников-камикадзе и подчеркнул необходимость их массового производства, передает Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).
«
"Ким Чен Ын, ознакомившись с новыми ударными беспилотниками, разрабатываемыми в последнее время, наблюдал за их испытательным ударным полетом", - говорится в сообщении агентства.
Отмечается, что Ким Чен Ын выразил удовлетворение испытаниями созданных на национальном предприятии беспилотников и подчеркнул необходимость как можно скорее наладить массовое производство БПЛА-камикадзе.
"Наверное, все военные ведомства мира признают, что беспилотники достигают очевидных успехов в больших и малых конфликтах. Это является новой тенденцией, которая сегодня стала необходимым требованием в военной сфере", - приводит его слова ЦТАК.