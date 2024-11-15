https://ria.ru/20241115/kndr-1983862285.html

Ким Чен Ын лично руководил испытаниями БПЛА-камикадзе

Ким Чен Ын лично руководил испытаниями БПЛА-камикадзе - РИА Новости, 15.11.2024

Ким Чен Ын лично руководил испытаниями БПЛА-камикадзе

Лидер КНДР Ким Чен Ын лично руководил испытаниями беспилотников-камикадзе и подчеркнул необходимость их массового производства, передает Центральное телеграфное РИА Новости, 15.11.2024

2024-11-15T01:34

2024-11-15T01:34

2024-11-15T01:48

ким чен ын

в мире

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МОСКВА, 15 ноя – РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын лично руководил испытаниями беспилотников-камикадзе и подчеркнул необходимость их массового производства, передает Центральное телеграфное агентство (ЦТАК)."Ким Чен Ын, ознакомившись с новыми ударными беспилотниками, разрабатываемыми в последнее время, наблюдал за их испытательным ударным полетом", - говорится в сообщении агентства.Отмечается, что Ким Чен Ын выразил удовлетворение испытаниями созданных на национальном предприятии беспилотников и подчеркнул необходимость как можно скорее наладить массовое производство БПЛА-камикадзе."Наверное, все военные ведомства мира признают, что беспилотники достигают очевидных успехов в больших и малых конфликтах. Это является новой тенденцией, которая сегодня стала необходимым требованием в военной сфере", - приводит его слова ЦТАК.

https://ria.ru/20241023/kndr-1979451310.html

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ким чен ын, в мире