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Ким Чен Ын лично руководил испытаниями БПЛА-камикадзе - РИА Новости, 15.11.2024
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01:34 15.11.2024 (обновлено: 01:48 15.11.2024)
https://ria.ru/20241115/kndr-1983862285.html
Ким Чен Ын лично руководил испытаниями БПЛА-камикадзе
Ким Чен Ын лично руководил испытаниями БПЛА-камикадзе - РИА Новости, 15.11.2024
Ким Чен Ын лично руководил испытаниями БПЛА-камикадзе
Лидер КНДР Ким Чен Ын лично руководил испытаниями беспилотников-камикадзе и подчеркнул необходимость их массового производства, передает Центральное телеграфное РИА Новости, 15.11.2024
2024-11-15T01:34
2024-11-15T01:48
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МОСКВА, 15 ноя – РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын лично руководил испытаниями беспилотников-камикадзе и подчеркнул необходимость их массового производства, передает Центральное телеграфное агентство (ЦТАК)."Ким Чен Ын, ознакомившись с новыми ударными беспилотниками, разрабатываемыми в последнее время, наблюдал за их испытательным ударным полетом", - говорится в сообщении агентства.Отмечается, что Ким Чен Ын выразил удовлетворение испытаниями созданных на национальном предприятии беспилотников и подчеркнул необходимость как можно скорее наладить массовое производство БПЛА-камикадзе."Наверное, все военные ведомства мира признают, что беспилотники достигают очевидных успехов в больших и малых конфликтах. Это является новой тенденцией, которая сегодня стала необходимым требованием в военной сфере", - приводит его слова ЦТАК.
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ким чен ын, в мире
Ким Чен Ын, В мире
Ким Чен Ын лично руководил испытаниями БПЛА-камикадзе

ЦТАК: лидер КНДР Ким Чен Ын руководил испытаниями БПЛА-камикадзе

© Фото : ЦТАККим Чен Ын во время пуска новой северокорейской баллистической ракеты "Хвасонпхо-16Б"
Ким Чен Ын во время пуска новой северокорейской баллистической ракеты Хвасонпхо-16Б - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
© Фото : ЦТАК
Ким Чен Ын во время пуска новой северокорейской баллистической ракеты "Хвасонпхо-16Б". Архивное фото
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МОСКВА, 15 ноя – РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын лично руководил испытаниями беспилотников-камикадзе и подчеркнул необходимость их массового производства, передает Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).
«
"Ким Чен Ын, ознакомившись с новыми ударными беспилотниками, разрабатываемыми в последнее время, наблюдал за их испытательным ударным полетом", - говорится в сообщении агентства.
Отмечается, что Ким Чен Ын выразил удовлетворение испытаниями созданных на национальном предприятии беспилотников и подчеркнул необходимость как можно скорее наладить массовое производство БПЛА-камикадзе.
"Наверное, все военные ведомства мира признают, что беспилотники достигают очевидных успехов в больших и малых конфликтах. Это является новой тенденцией, которая сегодня стала необходимым требованием в военной сфере", - приводит его слова ЦТАК.
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