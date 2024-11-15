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Около 5,3 трлн рублей получит МСП в рамках финансовых программ КМСП

Около 5,3 трлн рублей получит МСП в рамках финансовых программ КМСП - РИА Новости, 15.11.2024

Около 5,3 трлн рублей получит МСП в рамках финансовых программ КМСП

Около 5,3 триллиона рублей привлекут на развитие малые и средние предприятия по всем финансовым программам Корпорации МСП (КМСП) до 2030 года, сообщает... РИА Новости, 15.11.2024

2024-11-15T10:00

2024-11-15T10:00

2024-11-15T10:00

экономика

россия

александр исаевич

максим решетников

михаил мамута

корпорация мсп

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

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МОСКВА, 15 ноя – РИА Новости. Около 5,3 триллиона рублей привлекут на развитие малые и средние предприятия по всем финансовым программам Корпорации МСП (КМСП) до 2030 года, сообщает пресс-служба организации.Такие данные были озвучены в ходе заседания Совета директоров КМСП, где обсуждалась концепция развития Корпорации до 2030 года.Председатель Совета директоров Корпорации МСП, министр экономического развития РФ Максим Решетников отметил, что стратегия Корпорации нацелена на достижение цели указа президента по опережающему росту дохода на одного работника малого и среднего бизнеса."В новом федпроекте необходимо обеспечить изменение подходов от количественных к качественным ориентирам в виде роста дохода в расчете на одного работника субъектов МСП темпами выше роста ВВП. Для этого необходимо переосмыслить и роль Корпорации как института развития малого и среднего бизнеса, и ее инструментов", — привели в пресс-службе министерства слова Решетникова.Из 5,3 триллиона рублей, которые МСП привлекут на развитие по финансовым программам Корпорации МСП, почти половина предназначена для компаний из отраслей, формирующих экономику предложения, сообщил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич."Будут сохранены действующие программы, показавшие свою эффективность и востребованность в текущих экономических условиях, в том числе "зонтичные" поручительства. Появятся льготные кредиты для резидентов ОЭЗ и предпринимателей из моногородов, а также МСП в сфере станкостроения и робототехники. Также будет запущено льготное инвестиционное кредитование для поддержки инвестпроектов МСП в туризме, ИТ, научно-технической деятельности, производстве. Совокупно за счет этих программ бизнес привлечет и направит на свое развитие порядка 800 миллиардов рублей до 2030 года", — цитирует пресс-служба КМСП слова Исаевича.Данные финансовые инструменты развития малых и средних предприятий Корпорация МСП будет реализовывать в рамках обновленной стратегии развития.На обеспечение опережающего реального роста дохода на одного работника субъекта МСП будут направлены действующие и новые инструменты, система управления которыми выстраивалась последние годы на основе обратной связи от бизнеса и аналитики данных Цифровой платформы МСП.РФ. Реализация этих инструментов обеспечит порядка 50% общего вклада в достижение цели указа."Достичь цели указа президента позволит решение трех масштабных задач, которые лягут в основу стратегии развития Корпорации МСП. Первая задача — создавать стимулы для роста числа переходов МСП из одной категории в другую. Вторая — обеспечить рост вклада МСП в экономику предложения. Дав импульс этим отраслям, мы нарастим необходимое для нашей экономики предложение продукции и услуг. Третья задача — расширение участия МСП в обеспечении технологического суверенитета. До 2030 года объем закупок у малых технологических компаний составит около 1,2 триллиона рублей", — добавил Исаевич.В свою очередь, руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамута отметил, что дополнительным инструментом развития МСП из приоритетных отраслей станет совместная программа льготного кредитования Банка России, Корпорации МСП и Минэкономразвития РФ. В ее рамках ежегодной будет выделяться порядка 100 миллиардов рублей.На Совете директоров обсуждалось масштабирование эффективных инструментов на других участников Национальной гарантийной системы. Было предложено запустить совместное "зонтичное" поручительство с региональными гарантийными организациями, где Корпорация МСП будет выступать в роли поручителя по кредитам МСП.Также в следующем году планируется запуск совместного "зонтичного" поручительства Корпорации и ВЭБ.РФ специально для МСП, принимающих участие в формировании городской экономики и для поддержки отечественных брендов. Разделение рисков по поручительствам между ВЭБ.РФ и Корпорацией МСП даст возможность большему числу предпринимателей привлечь заемное финансирование.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, александр исаевич, максим решетников, михаил мамута, корпорация мсп, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)