https://ria.ru/20241115/kitay-1983974777.html

В Китае назвали США самой большой угрозой безопасности в космосе

В Китае назвали США самой большой угрозой безопасности в космосе - РИА Новости, 15.11.2024

В Китае назвали США самой большой угрозой безопасности в космосе

США являются самой большой угрозой безопасности в космосе и крупнейшим сторонником гонки космических вооружений, заявил официальный представитель министерства... РИА Новости, 15.11.2024

2024-11-15T14:25

2024-11-15T14:25

2024-11-15T14:25

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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. США являются самой большой угрозой безопасности в космосе и крупнейшим сторонником гонки космических вооружений, заявил официальный представитель министерства обороны страны Чжан Сяоган в пятницу. Ранее агентство Блумберг со ссылкой на космические силы США сообщило, что США в 2025 году введут в строй оружие, предназначенное для подавления китайских и российских спутников. "Развертывание Соединенными Штатами противоспутникового оружия под предлогом так называемой "китайской космической угрозы" – полное извращение фактов для переноса подозрений на другую сторону… Факты неоднократно доказывали, что США являются самой большой угрозой безопасности в космосе и крупнейшим сторонником гонки космических вооружений,"- сказал Чжан Сяоган, его слова приводит сайт министерства обороны страны. Чиновник отметил, что США определяют космическое пространство в качестве сферы боевых действий и продолжают расширять свою военную мощь в космосе, что угрожает общей безопасности и праву всех стран на развитие в космическом пространстве. Китай всегда выступал за мирное использование космического пространства, против милитаризации космоса и гонки космических вооружений, отмечается в заявлении. По данным американских СМИ, космические силы США планируют оценить боеготовность 32 единиц оружия для подавления спутников в январе-марте 2025 года. О работоспособности системы, известной как Meadowlands, отчитывались в 2020 году, у новой модели современное ПО и расширенные возможности, ввести ее в строй планировалось еще в октябре 2022 года. Ранее глава командования космических операций США генерал Брэдли Ченс Зальцман заявил, что достижения России и Китая в космосе стали одной из причин создания космических сил США. В Москве ранее неоднократно указывали на то, что Россия вместе с другими странами, в частности, с КНР, выступает за предотвращение гонки вооружений в космосе, его сохранение в мирных целях. В МИД РФ отмечали, что США и их союзники предпринимают шаги по выполнению установок размещения оружия в космосе и использования космического пространства для ведения боевых действий не только в оборонительных целях, они не прекращают попытки позиционирования космоса как новой арены соперничества и конфликтов государств, в качестве основных оппонентов обозначаются Россия и Китай.

https://ria.ru/20241106/iran-1982056555.html

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сша, китай, россия, в мире