https://ria.ru/20241115/kirkorov-1983905647.html

Судебные приставы ищут Киркорова из-за долга по административному штрафу

Судебные приставы ищут Киркорова из-за долга по административному штрафу - РИА Новости, 15.11.2024

Судебные приставы ищут Киркорова из-за долга по административному штрафу

Артист Филипп Киркоров задолжал 3 тысячи рублей по административному штрафу, а операции по счетам двух его компаний приостановлены, выяснило РИА Новости. РИА Новости, 15.11.2024

2024-11-15T11:07

2024-11-15T11:07

2024-11-15T11:07

культура

россия

филипп киркоров

федеральная служба судебных приставов (фссп россии)

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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Артист Филипп Киркоров задолжал 3 тысячи рублей по административному штрафу, а операции по счетам двух его компаний приостановлены, выяснило РИА Новости. Согласно информации из банка данных исполнительных производств ФССП РФ, Киркоров задолжал 3 тысячи рублей по административному штрафу. Исполнительное производство против него было возбуждено в апреле. Помимо этого, согласно данным сервиса "БИР-Аналитик", по счетам нескольких компаний артиста приостановлены операции. Так, операции по счетам фирмы Киркорова, которая занимается розничной торговлей одежды, приостановлены с 2021 года. Последний раз операции приостановили сегодня, 15 ноября. Причина: "Неисполнение налогоплательщиком (плательщиком сбора, плательщиком страховых взносов, налогового агента) требования об уплате задолженности". Кроме того, отрицательное сальдо составляет 4693 рубля. Также Киркоров является учредителем компании, основным видом деятельности которой указано: "деятельность в области исполнительских искусств". Артист владеет 90% фирмы. По ее счетам тоже приостановлены операции, последний раз - в сентябре, а причиной стало "непредставление налогоплательщиком (плательщиком сбора, плательщиком страховых взносов, налогового агента) налоговой декларации в налоговый орган в течение двадцати рабочих дней по истечении установленного срока ее представления".

https://ria.ru/20241012/lazareva-1977712263.html

https://ria.ru/20241019/sharlot-1978860423.html

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россия, филипп киркоров, федеральная служба судебных приставов (фссп россии)