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Судебные приставы ищут Киркорова из-за долга по административному штрафу - РИА Новости, 15.11.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
11:07 15.11.2024
https://ria.ru/20241115/kirkorov-1983905647.html
Судебные приставы ищут Киркорова из-за долга по административному штрафу
Судебные приставы ищут Киркорова из-за долга по административному штрафу - РИА Новости, 15.11.2024
Судебные приставы ищут Киркорова из-за долга по административному штрафу
Артист Филипп Киркоров задолжал 3 тысячи рублей по административному штрафу, а операции по счетам двух его компаний приостановлены, выяснило РИА Новости. РИА Новости, 15.11.2024
2024-11-15T11:07
2024-11-15T11:07
культура
россия
филипп киркоров
федеральная служба судебных приставов (фссп россии)
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Артист Филипп Киркоров задолжал 3 тысячи рублей по административному штрафу, а операции по счетам двух его компаний приостановлены, выяснило РИА Новости. Согласно информации из банка данных исполнительных производств ФССП РФ, Киркоров задолжал 3 тысячи рублей по административному штрафу. Исполнительное производство против него было возбуждено в апреле. Помимо этого, согласно данным сервиса "БИР-Аналитик", по счетам нескольких компаний артиста приостановлены операции. Так, операции по счетам фирмы Киркорова, которая занимается розничной торговлей одежды, приостановлены с 2021 года. Последний раз операции приостановили сегодня, 15 ноября. Причина: "Неисполнение налогоплательщиком (плательщиком сбора, плательщиком страховых взносов, налогового агента) требования об уплате задолженности". Кроме того, отрицательное сальдо составляет 4693 рубля. Также Киркоров является учредителем компании, основным видом деятельности которой указано: "деятельность в области исполнительских искусств". Артист владеет 90% фирмы. По ее счетам тоже приостановлены операции, последний раз - в сентябре, а причиной стало "непредставление налогоплательщиком (плательщиком сбора, плательщиком страховых взносов, налогового агента) налоговой декларации в налоговый орган в течение двадцати рабочих дней по истечении установленного срока ее представления".
https://ria.ru/20241012/lazareva-1977712263.html
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россия, филипп киркоров, федеральная служба судебных приставов (фссп россии)
Культура, Россия, Филипп Киркоров, Федеральная служба судебных приставов (ФССП России)
Судебные приставы ищут Киркорова из-за долга по административному штрафу

Киркоров задолжал три тысячи рублей по административному штрафу

© Фото : телеканал ТНТФилипп Киркоров
Филипп Киркоров - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
© Фото : телеканал ТНТ
Филипп Киркоров. Архивное фото
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Артист Филипп Киркоров задолжал 3 тысячи рублей по административному штрафу, а операции по счетам двух его компаний приостановлены, выяснило РИА Новости.
Согласно информации из банка данных исполнительных производств ФССП РФ, Киркоров задолжал 3 тысячи рублей по административному штрафу. Исполнительное производство против него было возбуждено в апреле.
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Помимо этого, согласно данным сервиса "БИР-Аналитик", по счетам нескольких компаний артиста приостановлены операции.
Так, операции по счетам фирмы Киркорова, которая занимается розничной торговлей одежды, приостановлены с 2021 года. Последний раз операции приостановили сегодня, 15 ноября. Причина: "Неисполнение налогоплательщиком (плательщиком сбора, плательщиком страховых взносов, налогового агента) требования об уплате задолженности". Кроме того, отрицательное сальдо составляет 4693 рубля.
Также Киркоров является учредителем компании, основным видом деятельности которой указано: "деятельность в области исполнительских искусств". Артист владеет 90% фирмы. По ее счетам тоже приостановлены операции, последний раз - в сентябре, а причиной стало "непредставление налогоплательщиком (плательщиком сбора, плательщиком страховых взносов, налогового агента) налоговой декларации в налоговый орган в течение двадцати рабочих дней по истечении установленного срока ее представления".
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КультураРоссияФилипп КиркоровФедеральная служба судебных приставов (ФССП России)
 
 
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