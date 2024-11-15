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В Киеве опровергли, что сотрудник военкомата стрелял в гражданского
В Киеве опровергли, что сотрудник военкомата стрелял в гражданского - РИА Новости, 15.11.2024
В Киеве опровергли, что сотрудник военкомата стрелял в гражданского
В нацполиции Украины опровергли информацию о том, что в Киевской области сотрудник военкомата стрелял в убегавшего от него мужчину, по предварительным данным, в РИА Новости, 15.11.2024
2024-11-15T16:46
2024-11-15T16:46
2024-11-15T16:46
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. В нацполиции Украины опровергли информацию о том, что в Киевской области сотрудник военкомата стрелял в убегавшего от него мужчину, по предварительным данным, в инциденте участвовал представитель местной территориальной обороны, сообщило издание "Украинская правда". Ранее в пятницу в местное издание "Страна.ua" опубликовало видео, на котором сотрудник военкомата в Киевской области открыл огонь по убегавшему от него мужчине. "В пятницу 15 ноября в соцсетях начало распространяться видео с подписью, что представитель ТЦК (ред.) якобы стрелял в мужчину под Киевом в селе Счастливое, в полиции проверяют инцидент со стрельбой, которую устроил представитель добровольческого формирования территориальной общины", - приводит слова заместителя начальника департамента коммуникаций нацполиции Юлии Гирдвилис издание "Украинская правда". По ее данным, пострадавших нет. На место происшествия направлена следственно-оперативная группа. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении.
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в мире, киевская область, украина, киев, страна.ua
В мире, Киевская область, Украина, Киев, Страна.ua
В Киеве опровергли, что сотрудник военкомата стрелял в гражданского
На Украине заявили, что в гражданского стрелял представитель теробороны
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. В нацполиции Украины опровергли информацию о том, что в Киевской области сотрудник военкомата стрелял в убегавшего от него мужчину, по предварительным данным, в инциденте участвовал представитель местной территориальной обороны, сообщило издание "Украинская правда".
Ранее в пятницу в местное издание "Страна.ua
" опубликовало видео, на котором сотрудник военкомата в Киевской области открыл огонь по убегавшему от него мужчине.
"В пятницу 15 ноября в соцсетях начало распространяться видео с подписью, что представитель ТЦК (ред.) якобы стрелял в мужчину под Киевом в селе Счастливое, в полиции проверяют инцидент со стрельбой, которую устроил представитель добровольческого формирования территориальной общины", - приводит слова заместителя начальника департамента коммуникаций нацполиции Юлии Гирдвилис издание "Украинская правда". По ее данным, пострадавших нет. На место происшествия направлена следственно-оперативная группа.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении.