https://ria.ru/20241115/ketodieta-1591249772.html

Кето-диета: все о принципах, плюсах и противопоказаниях

Кето-диета: все о принципах, плюсах и противопоказаниях - РИА Новости, 15.11.2024

Кето-диета: все о принципах, плюсах и противопоказаниях

Кетогенная диета — это низкоуглеводный режим питания с высоким содержанием жиров. О принципах, достоинствах и недостатках — в материале РИА Новости. РИА Новости, 15.11.2024

2024-11-15T14:04

2024-11-15T14:04

2024-11-15T14:04

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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Кетогенная диета — это низкоуглеводный режим питания с высоким содержанием жиров. О принципах, достоинствах и недостатках — в материале РИА Новости. Кето-диета была разработана в 20-е годы прошлого столетия для лечения эпилепсии, однако позже ее стали применять и против ожирения. В ее основе лежит пища с высоким содержанием жиров и белков, а количество углеводов резко сокращается — ежедневно их можно употреблять не более 40 грамм. При этом 60-70% калорий поступает из жиров, а 20-30% приходится на белок. В задачу кетогенной диеты входит переключение организма на получение энергии именно из этих питательных веществ, а не из глюкозы. Когда он перестает ее получать, печень начинает преобразовывать жир в кетоновые тела, которые становятся новым источником топлива. Процесс, который называется кетоз — это приспособительная реакция организма на отсутствие в пище углеводов. Также за счет этого снижается выработка инсулина и вместе с ним отложения жиров."Кетогенная диета дает организму жир и белок в достаточном количестве для того, чтобы клетки делились и получали все необходимое, — рассказал РИА Новости врач-диетолог Сергей Клименков. — Также энергия жиров гораздо выше, чем энергия углеводов — они "горят" очень быстро, поэтому развивается зависимость. Заходя в кетоз, вы становитесь независимым от еды, и вам достаточно всего двух или даже одной порции пищи в день. Происходит это потому, что энергия жиров очень мощная". За полгода такого режима питания можно сбросить от 3,2 до 12 кг, но это зависит от особенностей организма. Преимущества кето-диетыСчитается, что рацион кето-диеты является одним из самых эффективных для снижения веса. Он не предполагает жесткого подсчета калорий, а питательные продукты насыщают надолго, что помогает избегать срывов. Также он благоприятно влияет на работу сердечно-сосудистой системы и пищеварения. При сравнительно разнообразном меню процесс похудения происходит довольно быстро, а аппетит становится меньше. "Самая большая польза кетогенной диеты состоит в том, что она убирает метаболический синдром и инсулинорезистентность. Сейчас в пище человека около 60% углеводов, и из-за этого появляются такие заболевания, как инфаркты, инсульты, гипертоническая болезнь, сахарный диабет. Когда назначается кето-диета, мы убираем все углеводы, благодаря этому уходят такие сложные заболевания, которые были перечислены выше. Также она помогает бороться с инсулинорезистентностью, из-за которой люди набирают вес", — добавил специалист.Помимо этого повышается физическая сила, работоспособность и концентрация внимания, появляется больше энергии, лучше работает нервная система. Снижается уровень глюкозы, поэтому такой рацион может является одним из механизмов контроля сахарного диабета второго типа. Он также полезен при эпилепсии у детей — по некоторым данным, всего за полгода частота приступов может сократиться на 90%.Недостатки кето-диетыНекоторые специалисты отмечают, что кето-питание является несбалансированным, поэтому может навредить здоровью, а также не рекомендуют его людям с расстройствами обменных процессов, эндокринной системы, желудочно-кишечного тракта и при подагре. Хотя, по словам диетолога, чаще всего обострения подагры не происходит, потому что кетоны имеют противовоспалительный эффект. "Бывают случаи, когда нужно совсем чуть-чуть углеводов добавить и поднять до 50 грамм, чтобы убрать проблемы с щитовидной железой", — прокомментировал Клименков проблемы с эндокринной системой во время кетодиеты.Если есть неполадки с надпочечниками, то сначала их нужно восстановить и только потом садиться на такую диету. Также при переходе на нее могут появиться слабость, упадок сил и головные боли. Это состояние связано с так называемым "кето-гриппом", с которым сталкиваются многие худеющие."Вреда как такового нет от кето-диеты, просто не все клетки могут питаться только жирами, — подчеркнул врач-диетолог. — Некоторые клетки питаются исключительно глюкозой, однако она вырабатывается в организме в достаточном количестве посредством глюконеогенеза. Единственное, если у человека много проблем с желудочно-кишечным трактом, когда он плохо работает, в кетоз заходить сложнее и дольше. Однако организм очень хорошо отзывается на кето-диету".Меню на неделю для кето-диетыКето-рецепты могут включать множество продуктов, за счет чего рацион не будет однообразным. Примерное меню на семь дней может выглядеть так: День первый:День второй:День третий:День четвертый:День пятый:День шестой:День седьмой:Для составления индивидуального рациона следует обратиться к диетологу.Продукты, которые разрешены на кето-диетеКето-меню включает разнообразные продукты: Из напитков разрешены вода, ее нужно пить в достаточном количестве, чай и кофе без сахара. Продукты, которые должны быть ограничены на кето-диетеКетоновый режим питания запрещает хлебобулочные изделия, сладкое, картофель, кукурузу, свеклу, мед, шоколад, макароны, фрукты — бананы, виноград, грушу, абрикос, персики, а также подслащенные напитки, зерновые продукты и бобовые.

https://ria.ru/20200128/1563973468.html

https://ria.ru/20200124/1563824122.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, продукты, питание, мясо, диета, витамины, здоровый образ жизни (зож)