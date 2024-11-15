https://ria.ru/20241115/kazan-1983976738.html

На работу аэропорта Казань ввели временные ограничения

На работу аэропорта Казань ввели временные ограничения - РИА Новости, 15.11.2024

На работу аэропорта Казань ввели временные ограничения

Временные ограничения введены на работу аэропорта Казань для обеспечения безопасности полетов с 13.00 мск, говорится в сообщении представителя Росавиации. РИА Новости, 15.11.2024

2024-11-15T14:28

2024-11-15T14:28

2024-11-15T14:34

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

казань

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0a/1951876506_0:16:2937:1668_1920x0_80_0_0_10cb7f267f06a68eac0254e5ded764e9.jpg

МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Временные ограничения введены на работу аэропорта Казань для обеспечения безопасности полетов с 13.00 мск, говорится в сообщении представителя Росавиации."Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов с 13.00 мск, 15 ноября, временные ограничения введены на работу аэропорта Казань", - говорится в сообщении.В сообщении отмечается, что воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы. Экипажи самолетов, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.

https://ria.ru/20241113/penza-1983448364.html

казань

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), казань, происшествия