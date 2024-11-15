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На работу аэропорта Казань ввели временные ограничения - РИА Новости, 15.11.2024
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14:28 15.11.2024 (обновлено: 14:34 15.11.2024)
https://ria.ru/20241115/kazan-1983976738.html
На работу аэропорта Казань ввели временные ограничения
На работу аэропорта Казань ввели временные ограничения - РИА Новости, 15.11.2024
На работу аэропорта Казань ввели временные ограничения
Временные ограничения введены на работу аэропорта Казань для обеспечения безопасности полетов с 13.00 мск, говорится в сообщении представителя Росавиации. РИА Новости, 15.11.2024
2024-11-15T14:28
2024-11-15T14:34
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
казань
происшествия
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Временные ограничения введены на работу аэропорта Казань для обеспечения безопасности полетов с 13.00 мск, говорится в сообщении представителя Росавиации."Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов с 13.00 мск, 15 ноября, временные ограничения введены на работу аэропорта Казань", - говорится в сообщении.В сообщении отмечается, что воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы. Экипажи самолетов, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.
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федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), казань, происшествия
Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Казань, Происшествия
На работу аэропорта Казань ввели временные ограничения

Росавиация: на работу аэропорта Казань ввели временные ограничения

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкГлавное здание Международного аэропорта Казани
Главное здание Международного аэропорта Казани - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Главное здание Международного аэропорта Казани. Архивное фото
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Временные ограничения введены на работу аэропорта Казань для обеспечения безопасности полетов с 13.00 мск, говорится в сообщении представителя Росавиации.
"Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов с 13.00 мск, 15 ноября, временные ограничения введены на работу аэропорта Казань", - говорится в сообщении.
В сообщении отмечается, что воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы. Экипажи самолетов, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.
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Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)КазаньПроисшествия
 
 
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