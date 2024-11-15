https://ria.ru/20241115/kazan-1983976738.html
На работу аэропорта Казань ввели временные ограничения
На работу аэропорта Казань ввели временные ограничения - РИА Новости, 15.11.2024
На работу аэропорта Казань ввели временные ограничения
Временные ограничения введены на работу аэропорта Казань для обеспечения безопасности полетов с 13.00 мск, говорится в сообщении представителя Росавиации. РИА Новости, 15.11.2024
2024-11-15T14:28
2024-11-15T14:28
2024-11-15T14:34
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
казань
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0a/1951876506_0:16:2937:1668_1920x0_80_0_0_10cb7f267f06a68eac0254e5ded764e9.jpg
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Временные ограничения введены на работу аэропорта Казань для обеспечения безопасности полетов с 13.00 мск, говорится в сообщении представителя Росавиации."Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов с 13.00 мск, 15 ноября, временные ограничения введены на работу аэропорта Казань", - говорится в сообщении.В сообщении отмечается, что воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы. Экипажи самолетов, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.
https://ria.ru/20241113/penza-1983448364.html
казань
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0a/1951876506_303:0:2635:1749_1920x0_80_0_0_42ca4b9ee0e1c95e5f99b02d167fc90d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), казань, происшествия
Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Казань, Происшествия
На работу аэропорта Казань ввели временные ограничения
Росавиация: на работу аэропорта Казань ввели временные ограничения