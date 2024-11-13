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Аэропорт Пензы после сбитых в регионе БПЛА работает штатно - РИА Новости, 13.11.2024
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10:23 13.11.2024
https://ria.ru/20241113/penza-1983448364.html
Аэропорт Пензы после сбитых в регионе БПЛА работает штатно
Аэропорт Пензы после сбитых в регионе БПЛА работает штатно - РИА Новости, 13.11.2024
Аэропорт Пензы после сбитых в регионе БПЛА работает штатно
Аэропорт Пензы после того, как в регионе были сбиты беспилотники, работает в штатном режиме, ограничения не вводились, сообщил директор воздушной гавани Юрий... РИА Новости, 13.11.2024
2024-11-13T10:23
2024-11-13T10:23
происшествия
пенза
пензенская область
россия
олег мельниченко
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САРАТОВ, 13 ноя - РИА Новости. Аэропорт Пензы после того, как в регионе были сбиты беспилотники, работает в штатном режиме, ограничения не вводились, сообщил директор воздушной гавани Юрий Осколков. Его видеообращение опубликовано в Telegram-канале правительства области."Аэропорт Пензы работает в штатном режиме, ограничения не вводились. В дальнейшем будем исходить из сложившейся ситуации, то есть какая обстановка будет - будем принимать решение", - сказал Осколков на видео, опубликованном в Telegram-канале правительства области. Ранее губернатор Пензенской области Олег Мельниченко сообщил, что ранним утром в среду в лесном массиве поселка Монтажный в Пензе найдено место падения трех беспилотников, предварительно, жертв и пострадавших нет, жилые дома не задеты. Минобороны РФ сообщило, что средства ПВО за минувшую ночь уничтожили 29 украинских беспилотников над шестью областями России, в том числе три над территорией Пензенской области.
https://ria.ru/20241113/bespilotniki-1983427382.html
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происшествия, пенза, пензенская область, россия, олег мельниченко
Происшествия, Пенза, Пензенская область, Россия, Олег Мельниченко
Аэропорт Пензы после сбитых в регионе БПЛА работает штатно

Аэропорт Пензы после сбитых в регионе БПЛА работает штатно, ограничений н было

CC BY-SA 4.0 / Rvsob / Ночная панорама железнодорожного вокзала Пенза-1Пенза
Пенза - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
CC BY-SA 4.0 / Rvsob / Ночная панорама железнодорожного вокзала Пенза-1
Пенза. Архивное фото
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САРАТОВ, 13 ноя - РИА Новости. Аэропорт Пензы после того, как в регионе были сбиты беспилотники, работает в штатном режиме, ограничения не вводились, сообщил директор воздушной гавани Юрий Осколков. Его видеообращение опубликовано в Telegram-канале правительства области.
"Аэропорт Пензы работает в штатном режиме, ограничения не вводились. В дальнейшем будем исходить из сложившейся ситуации, то есть какая обстановка будет - будем принимать решение", - сказал Осколков на видео, опубликованном в Telegram-канале правительства области.
Ранее губернатор Пензенской области Олег Мельниченко сообщил, что ранним утром в среду в лесном массиве поселка Монтажный в Пензе найдено место падения трех беспилотников, предварительно, жертв и пострадавших нет, жилые дома не задеты. Минобороны РФ сообщило, что средства ПВО за минувшую ночь уничтожили 29 украинских беспилотников над шестью областями России, в том числе три над территорией Пензенской области.
Военнослужащий зенитно-ракетного дивизиона ЦВО управляет зенитным ракетным комплексом БУК-М3 - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
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