https://ria.ru/20241113/penza-1983448364.html
Аэропорт Пензы после сбитых в регионе БПЛА работает штатно
Аэропорт Пензы после сбитых в регионе БПЛА работает штатно - РИА Новости, 13.11.2024
Аэропорт Пензы после сбитых в регионе БПЛА работает штатно
Аэропорт Пензы после того, как в регионе были сбиты беспилотники, работает в штатном режиме, ограничения не вводились, сообщил директор воздушной гавани Юрий... РИА Новости, 13.11.2024
2024-11-13T10:23
2024-11-13T10:23
2024-11-13T10:23
происшествия
пенза
пензенская область
россия
олег мельниченко
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САРАТОВ, 13 ноя - РИА Новости. Аэропорт Пензы после того, как в регионе были сбиты беспилотники, работает в штатном режиме, ограничения не вводились, сообщил директор воздушной гавани Юрий Осколков. Его видеообращение опубликовано в Telegram-канале правительства области."Аэропорт Пензы работает в штатном режиме, ограничения не вводились. В дальнейшем будем исходить из сложившейся ситуации, то есть какая обстановка будет - будем принимать решение", - сказал Осколков на видео, опубликованном в Telegram-канале правительства области. Ранее губернатор Пензенской области Олег Мельниченко сообщил, что ранним утром в среду в лесном массиве поселка Монтажный в Пензе найдено место падения трех беспилотников, предварительно, жертв и пострадавших нет, жилые дома не задеты. Минобороны РФ сообщило, что средства ПВО за минувшую ночь уничтожили 29 украинских беспилотников над шестью областями России, в том числе три над территорией Пензенской области.
https://ria.ru/20241113/bespilotniki-1983427382.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, пенза, пензенская область, россия, олег мельниченко
Происшествия, Пенза, Пензенская область, Россия, Олег Мельниченко
Аэропорт Пензы после сбитых в регионе БПЛА работает штатно
Аэропорт Пензы после сбитых в регионе БПЛА работает штатно, ограничений н было