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ТПП Китая намерена создать центр содействия китайским инвестициям в Казани

ТПП Китая намерена создать центр содействия китайским инвестициям в Казани - РИА Новости, 15.11.2024

ТПП Китая намерена создать центр содействия китайским инвестициям в Казани

Торгово-промышленная палата (ТПП) Китая в России создаст центр содействия китайским инвестициям в Казани, сообщил в рамках форума второго международного форума... РИА Новости, 15.11.2024

2024-11-15T12:14

2024-11-15T12:14

2024-11-15T12:14

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КАЗАНЬ, 15 ноя – РИА Новости. Торгово-промышленная палата (ТПП) Китая в России создаст центр содействия китайским инвестициям в Казани, сообщил в рамках форума второго международного форума "Ростки: Россия и Китай – взаимовыгодное сотрудничество" председатель Союза китайский предпринимателей в России Чжоу Лицюнь."Год назад Китайская торгово-промышленная палата подписала соглашение о сотрудничестве с правительством Республики Татарстан. Мы создали его механизмы, и за это время наша палата организовала в России десятки финансируемых Китаем предприятий. Некоторые из них подписали соглашение о сотрудничестве с местными компаниями. Мы же, помимо прочего, подписали соглашение о сотрудничестве с Агентством инвестиционного развития Республики Татарстан. Оно направлено на экономическое взаимодействие с Татарстаном по всем направлениям, а также с китайскими предприятиями. В течение года ТПП Китая в России активно работала в Татарстане, мы проводили различные мероприятия, к примеру, "Игры будущего", участвовали в БРИКС, мобилизовали около ста предприятий для участия в форуме "Ростки", который проводит В2В переговоры здесь, на площадках форума", – рассказал Чжоу Лицюнь.По его словам, в прошлом году ТПП Китая в России учредила ее приволжский федеральный окружной филиал в Казани."Это конкретная мера по развитию инвестиций и содействию деятельности китайских предприятий в Татарстане. В будущем под руководством местного филиала и генконсульства мы организуем финансируемым Китаем предприятиям активную работу в Казани. Также мы создадим центр содействия китайским инвестициям в Казани. В дальнейшем филиал нашей палаты и казанский центр будут предлагать свои инвестиции в Татарстане", – анонсировал инициативу председатель Союза китайских предпринимателей в России.Он подчеркнул, что филиал ТПП КНР уже помогает китайским предприятиям начать работу в Татарстане. Центр содействия китайским инвестициям нужен для юридической помощи и иного сопровождения проектов инвестирования. По словам Чжоу Лицюня, уже создана рабочая группа для организации сервисной платформы центра. Инициатива получила поддержку главы Татарстана Рустама Минниханова.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

китай, россия, казань, рустам минниханов, торгово-промышленная палата рф, брикс, экономика