https://ria.ru/20241115/kaganskiy-1983988549.html
Максим Каганский о фитнес-клубах в РФ: в зал теперь приходят семьями
Максим Каганский о фитнес-клубах в РФ: в зал теперь приходят семьями - РИА Новости, 15.11.2024
Максим Каганский о фитнес-клубах в РФ: в зал теперь приходят семьями
Председатель Совета директоров Desport ("Диспорт") и президент сети фитнес-клубов Pride Fitness Максим Каганский сообщил, что последним трендом в российских... РИА Новости, 15.11.2024
2024-11-15T16:47
2024-11-15T16:47
2024-11-15T16:56
россия
максим каганский
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МОСКВА, 15 ноя – РИА Новости.Председатель Совета директоров Desport ("Диспорт") и президент сети фитнес-клубов Pride Fitness Максим Каганский сообщил, что последним трендом в российских фитнес-клубах являются занятия всей семьей, пишет "Коммерсантъ"."Один из ключевых трендов – в зал теперь приходят семьями. Фитнес-клуб с бассейном стал, по сути, самостоятельным видом отдыха и восстановления. Мы проводим большую работу, чтобы занятия спортом стали повседневной частью жизни человека. При этом продумывая инклюзивность пространства, мы делаем клубы доступными и людей с разными физическими возможностями и состоянием здоровья", - подчеркнул Каганский.Он также рассказал, что кризис и уход западных компаний не стали проблемой для фитнес-сети."Вышеперечисленные факторы не являются проблемой для нашей сети фитнес-клубов, как и для многих других. Бизнес-модель Pride Fitness позволяет не зависеть от волатильности рынка недвижимости, поскольку все помещения находятся в нашей собственности. Закупать зарубежное оборудование нам не нужно, все объекты уже полностью оснащены", - отметил Каганский.Также президент сети рассказал, что компания в этом году сделала стратегический шаг в развитии в регионах – стартовала продажа франшиз и открылся новый клуб "Pride Fitness Ясный"."Программа франшизы предусматривает сотрудничество с партнерами из любого города страны. Ключевые требования – это наличие собственного или арендуемого помещения площадью от 1,5 тысячи до 4 тысяч квадратных метров, в зависимости от выбранного формата клуба: с бассейном или без. При этом мы рассчитываем привлечь партнеров с учетом окупаемости стартовых вложений от трех с половиной до пяти лет – это быстрее, чем при открытии собственного клуба с нуля", - отметил Каганский.Кроме того, в марте этого года Каганский стал председателем совета директоров сети Desport ("Деспорт"), открывшейся на месте Decathlon ("Декатлон"). Сейчас в России работают все 30 магазинов, в них представлены товары по 60 видам спорта."Принимаются онлайн-заказы, идет активное развитие линейки товаров под собственными торговыми марками: DeWay ("ДеВэй"), DeFit ("ДеФит"), DeWave ("Девэйв"), DeWheel ("Девил") и Derby ("Дерби"). Более того, мы также достраиваем магазины, которые не успел завершить французский ритейлер: например, в 2025 году планируется открытие гипермаркета в Химках", - отметил Каганский.Он подчеркнул, что в ближайших задачах – по возможности перевести на российские производства изготовление целого ряда позиций спортивных товаров и одежды.Также он сообщил, что уходящий год стал определяющим для профессиональных единоборств: появились новые имена, которые привлекли и новых болельщиков в этот вид спорта."За счет совместной работы спортсменов, тренеров и промоушена удается популяризировать этот спорт и повышать зрелищность соревнований. А привлечению молодых спортсменов и зрителей способствует наша юниорская лига смешанных единоборств Pride JFC ("Гордость Джи Эф Си"). Мы видим, что интерес к смешанным единоборствам растет и в регионах, там создаются новые центры по подготовке, которые позволяют спортсменам, наконец, выйти из стихийных подвалов в специализированные комфортабельные тренировочные помещения. Также организуются учебные классы для тренеров, разрабатываются новые методики обучения спортсменов. В целом единоборства очень молодой спорт, он находится еще на этапе набора массовой стабильности, а потому культура и стандарты в нем пока в процессе становления", - резюмировал он.Реклама, ИП Каганский Максим Евгеньевич, ИНН 774361742675, erid: F7NfYUJCUneP4VfKH4XR
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РИА Новости
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internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
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7 495 645-6601
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россия, максим каганский
МОСКВА, 15 ноя – РИА Новости.
Председатель Совета директоров Desport ("Диспорт") и президент сети фитнес-клубов Pride Fitness Максим Каганский сообщил, что последним трендом в российских фитнес-клубах являются занятия всей семьей, пишет "Коммерсантъ"
.
"Один из ключевых трендов – в зал теперь приходят семьями. Фитнес-клуб с бассейном стал, по сути, самостоятельным видом отдыха и восстановления. Мы проводим большую работу, чтобы занятия спортом стали повседневной частью жизни человека. При этом продумывая инклюзивность пространства, мы делаем клубы доступными и людей с разными физическими возможностями и состоянием здоровья", - подчеркнул Каганский.
Он также рассказал, что кризис и уход западных компаний не стали проблемой для фитнес-сети.
"Вышеперечисленные факторы не являются проблемой для нашей сети фитнес-клубов, как и для многих других. Бизнес-модель Pride Fitness позволяет не зависеть от волатильности рынка недвижимости, поскольку все помещения находятся в нашей собственности. Закупать зарубежное оборудование нам не нужно, все объекты уже полностью оснащены", - отметил Каганский.
Также президент сети рассказал, что компания в этом году сделала стратегический шаг в развитии в регионах – стартовала продажа франшиз и открылся новый клуб "Pride Fitness Ясный".
"Программа франшизы предусматривает сотрудничество с партнерами из любого города страны. Ключевые требования – это наличие собственного или арендуемого помещения площадью от 1,5 тысячи до 4 тысяч квадратных метров, в зависимости от выбранного формата клуба: с бассейном или без. При этом мы рассчитываем привлечь партнеров с учетом окупаемости стартовых вложений от трех с половиной до пяти лет – это быстрее, чем при открытии собственного клуба с нуля", - отметил Каганский.
Кроме того, в марте этого года Каганский стал председателем совета директоров сети Desport ("Деспорт"), открывшейся на месте Decathlon ("Декатлон"). Сейчас в России работают все 30 магазинов, в них представлены товары по 60 видам спорта.
"Принимаются онлайн-заказы, идет активное развитие линейки товаров под собственными торговыми марками: DeWay ("ДеВэй"), DeFit ("ДеФит"), DeWave ("Девэйв"), DeWheel ("Девил") и Derby ("Дерби"). Более того, мы также достраиваем магазины, которые не успел завершить французский ритейлер: например, в 2025 году планируется открытие гипермаркета в Химках", - отметил Каганский.
Он подчеркнул, что в ближайших задачах – по возможности перевести на российские производства изготовление целого ряда позиций спортивных товаров и одежды.
Также он сообщил, что уходящий год стал определяющим для профессиональных единоборств: появились новые имена, которые привлекли и новых болельщиков в этот вид спорта.
"За счет совместной работы спортсменов, тренеров и промоушена удается популяризировать этот спорт и повышать зрелищность соревнований. А привлечению молодых спортсменов и зрителей способствует наша юниорская лига смешанных единоборств Pride JFC ("Гордость Джи Эф Си"). Мы видим, что интерес к смешанным единоборствам растет и в регионах, там создаются новые центры по подготовке, которые позволяют спортсменам, наконец, выйти из стихийных подвалов в специализированные комфортабельные тренировочные помещения. Также организуются учебные классы для тренеров, разрабатываются новые методики обучения спортсменов. В целом единоборства очень молодой спорт, он находится еще на этапе набора массовой стабильности, а потому культура и стандарты в нем пока в процессе становления", - резюмировал он.
Реклама, ИП Каганский Максим Евгеньевич, ИНН 774361742675, erid: F7NfYUJCUneP4VfKH4XR