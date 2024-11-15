https://ria.ru/20241115/iter-1984072921.html

Гендиректор ИТЭР рассказал о расширении роли России в проекте

Гендиректор ИТЭР рассказал о расширении роли России в проекте - РИА Новости, 15.11.2024

Гендиректор ИТЭР рассказал о расширении роли России в проекте

Расширение роли России в ИТЭР, проекте первого в мире международного термоядерного экспериментального реактора, который строится во Франции, может касаться... РИА Новости, 15.11.2024

2024-11-15T20:04

2024-11-15T20:04

2024-11-15T20:12

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СЕН-ПОЛЬ-ЛЕ-ДЮРАНС, 15 ноя - РИА Новости. Расширение роли России в ИТЭР, проекте первого в мире международного термоядерного экспериментального реактора, который строится во Франции, может касаться поставок дополнительных компонентов, сообщил генеральный директор проекта ИТЭР Пьетро Барабаски. В октябре в ходе визита Барабаски в Москву глава госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев заявлял, что руководство международного проекта расширяет участие России в нем. По словам Лихачева, речь идет о сверхпроводящих системах, оборудовании вакуумных камер и магнитных систем реактора ИТЭР, производимых с участием России. "Мы обсуждаем вопрос неденежного вклада в этот проект. Мы рассматриваем денежные взносы, это позволяет выполнять работу на месте, но это и доставка компонентов, произведённых в России. Теперь, с учетом нового плана, который мы разработали, некоторые неденежные вклады от стран, включая Россию, могут увеличиться. Важно то, что Россия продолжит вносить вклад в проект. Он был стабильным и регулярным, и после встречи с Лихачевым я почувствовал, что в этом есть поддержка российского правительства", - сказал он, отвечая на вопросы журналистов, прибывших на площадку, где строится реактор. По его словам, руководство проекта стремится "найти пути увеличения неденежных вкладов и сокращения финансовых взносов в обмен на это". "Вклад России в проект значителен... Россия исторический занимается термоядерным синтезом. Она - важный участник проекта и продолжит им быть", - заключил он. ИТЭР (ITER, International Thermonuclear Experimental Reactor) – проект создания первого в мире международного термоядерного экспериментального реактора, строящегося усилиями международного сообщества в Провансе (Франция), близ Марселя. Задача проекта заключается в демонстрации научно-технологической осуществимости использования термоядерной энергии в промышленных масштабах, а также в отработке необходимых для этого технологических процессов. Это самый масштабный международный научно-технический проект в истории современности. Россия строго выполняет свои обязательства и продолжает участвовать в реализации проекта ИТЭР, своевременно изготавливая и поставляя на площадку сооружения реактора компоненты будущей установки, развивая научное сотрудничество со всеми заинтересованными странами. Российским специалистам поручено производство 25 уникальных систем будущей термоядерной установки, в этом процессе задействовано более 50 ведущих научно-технических учреждений, предприятий и комплексов во многих городах России. Сообщалось, что участие в проекте ИТЭР позволило России, в числе прочего, создать собственную промышленность сверхпроводниковых материалов.

https://ria.ru/20230814/rosatom-1889973077.html

https://ria.ru/20241115/izrail-1984012897.html

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россия, франция, москва, алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", итэр, в мире