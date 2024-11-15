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Гендиректор ИТЭР рассказал о расширении роли России в проекте - РИА Новости, 15.11.2024
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20:04 15.11.2024 (обновлено: 20:12 15.11.2024)
https://ria.ru/20241115/iter-1984072921.html
Гендиректор ИТЭР рассказал о расширении роли России в проекте
Гендиректор ИТЭР рассказал о расширении роли России в проекте - РИА Новости, 15.11.2024
Гендиректор ИТЭР рассказал о расширении роли России в проекте
Расширение роли России в ИТЭР, проекте первого в мире международного термоядерного экспериментального реактора, который строится во Франции, может касаться... РИА Новости, 15.11.2024
2024-11-15T20:04
2024-11-15T20:12
россия
франция
москва
алексей лихачев
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
итэр
в мире
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СЕН-ПОЛЬ-ЛЕ-ДЮРАНС, 15 ноя - РИА Новости. Расширение роли России в ИТЭР, проекте первого в мире международного термоядерного экспериментального реактора, который строится во Франции, может касаться поставок дополнительных компонентов, сообщил генеральный директор проекта ИТЭР Пьетро Барабаски. В октябре в ходе визита Барабаски в Москву глава госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев заявлял, что руководство международного проекта расширяет участие России в нем. По словам Лихачева, речь идет о сверхпроводящих системах, оборудовании вакуумных камер и магнитных систем реактора ИТЭР, производимых с участием России. "Мы обсуждаем вопрос неденежного вклада в этот проект. Мы рассматриваем денежные взносы, это позволяет выполнять работу на месте, но это и доставка компонентов, произведённых в России. Теперь, с учетом нового плана, который мы разработали, некоторые неденежные вклады от стран, включая Россию, могут увеличиться. Важно то, что Россия продолжит вносить вклад в проект. Он был стабильным и регулярным, и после встречи с Лихачевым я почувствовал, что в этом есть поддержка российского правительства", - сказал он, отвечая на вопросы журналистов, прибывших на площадку, где строится реактор. По его словам, руководство проекта стремится "найти пути увеличения неденежных вкладов и сокращения финансовых взносов в обмен на это". "Вклад России в проект значителен... Россия исторический занимается термоядерным синтезом. Она - важный участник проекта и продолжит им быть", - заключил он. ИТЭР (ITER, International Thermonuclear Experimental Reactor) – проект создания первого в мире международного термоядерного экспериментального реактора, строящегося усилиями международного сообщества в Провансе (Франция), близ Марселя. Задача проекта заключается в демонстрации научно-технологической осуществимости использования термоядерной энергии в промышленных масштабах, а также в отработке необходимых для этого технологических процессов. Это самый масштабный международный научно-технический проект в истории современности. Россия строго выполняет свои обязательства и продолжает участвовать в реализации проекта ИТЭР, своевременно изготавливая и поставляя на площадку сооружения реактора компоненты будущей установки, развивая научное сотрудничество со всеми заинтересованными странами. Российским специалистам поручено производство 25 уникальных систем будущей термоядерной установки, в этом процессе задействовано более 50 ведущих научно-технических учреждений, предприятий и комплексов во многих городах России. Сообщалось, что участие в проекте ИТЭР позволило России, в числе прочего, создать собственную промышленность сверхпроводниковых материалов.
https://ria.ru/20230814/rosatom-1889973077.html
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россия, франция, москва, алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", итэр, в мире
Россия, Франция, Москва, Алексей Лихачев, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", ИТЭР, В мире
Гендиректор ИТЭР рассказал о расширении роли России в проекте

Барабаски: расширение роли России в ИТЭР может касаться поставок компонентов

CC BY 2.0 / Oak Ridge National Laboratory / Международный экспериментальный термоядерный реактор (ITER)
Международный экспериментальный термоядерный реактор (ITER) - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
CC BY 2.0 / Oak Ridge National Laboratory /
Международный экспериментальный термоядерный реактор (ITER). Архивное фото
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СЕН-ПОЛЬ-ЛЕ-ДЮРАНС, 15 ноя - РИА Новости. Расширение роли России в ИТЭР, проекте первого в мире международного термоядерного экспериментального реактора, который строится во Франции, может касаться поставок дополнительных компонентов, сообщил генеральный директор проекта ИТЭР Пьетро Барабаски.
В октябре в ходе визита Барабаски в Москву глава госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев заявлял, что руководство международного проекта расширяет участие России в нем. По словам Лихачева, речь идет о сверхпроводящих системах, оборудовании вакуумных камер и магнитных систем реактора ИТЭР, производимых с участием России.
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"Мы обсуждаем вопрос неденежного вклада в этот проект. Мы рассматриваем денежные взносы, это позволяет выполнять работу на месте, но это и доставка компонентов, произведённых в России. Теперь, с учетом нового плана, который мы разработали, некоторые неденежные вклады от стран, включая Россию, могут увеличиться. Важно то, что Россия продолжит вносить вклад в проект. Он был стабильным и регулярным, и после встречи с Лихачевым я почувствовал, что в этом есть поддержка российского правительства", - сказал он, отвечая на вопросы журналистов, прибывших на площадку, где строится реактор.
По его словам, руководство проекта стремится "найти пути увеличения неденежных вкладов и сокращения финансовых взносов в обмен на это".
"Вклад России в проект значителен... Россия исторический занимается термоядерным синтезом. Она - важный участник проекта и продолжит им быть", - заключил он.
ИТЭР (ITER, International Thermonuclear Experimental Reactor) – проект создания первого в мире международного термоядерного экспериментального реактора, строящегося усилиями международного сообщества в Провансе (Франция), близ Марселя. Задача проекта заключается в демонстрации научно-технологической осуществимости использования термоядерной энергии в промышленных масштабах, а также в отработке необходимых для этого технологических процессов. Это самый масштабный международный научно-технический проект в истории современности.
Россия строго выполняет свои обязательства и продолжает участвовать в реализации проекта ИТЭР, своевременно изготавливая и поставляя на площадку сооружения реактора компоненты будущей установки, развивая научное сотрудничество со всеми заинтересованными странами.
Российским специалистам поручено производство 25 уникальных систем будущей термоядерной установки, в этом процессе задействовано более 50 ведущих научно-технических учреждений, предприятий и комплексов во многих городах России. Сообщалось, что участие в проекте ИТЭР позволило России, в числе прочего, создать собственную промышленность сверхпроводниковых материалов.
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РоссияФранцияМоскваАлексей ЛихачевГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"ИТЭРВ мире
 
 
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