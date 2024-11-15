https://ria.ru/20241115/iter-1984049559.html

Проект ИТЭР стараются не политизировать, заявил посол Мешков

Проект ИТЭР стараются не политизировать, заявил посол Мешков - РИА Новости, 15.11.2024

Проект ИТЭР стараются не политизировать, заявил посол Мешков

Все участники ИТЭР – проекта первого в мире международного термоядерного экспериментального реактора стараются, чтобы он не был подвержен политической... РИА Новости, 15.11.2024

2024-11-15T18:02

2024-11-15T18:02

2024-11-15T18:02

в мире

россия

франция

алексей мешков

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

итэр

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СЕН-ПОЛЬ-ЛЕ-ДЮРАНС, 15 ноя - РИА Новости. Все участники ИТЭР – проекта первого в мире международного термоядерного экспериментального реактора стараются, чтобы он не был подвержен политической конъюнктуре, заявил посол России во Франции Алексей Мешков. В пятницу посол совершил визит на территорию проекта, расположенного рядом с французским центром ядерных исследований "Кадараш" на юге Франции. Визит приурочен к началу монтажа российских гиротронных комплексов - ключевого оборудования будущей установки. Мешков провёл встречу с руководителями проекта, включая его генерального директора Пьетро Барабаски. "Этот проект развивается уже несколько десятилетий. Он всегда развивался поступательно, хотя, конечно, были и непростые времена. Но очень важно то, что он развивался вне политического поля. Времена непростые, но все участники проекта ИТЭР стараются сделать так, чтобы он не был подвержен политической конъюнктуре", - сказал посол, общаясь с журналистами в ходе посещения площадки, на которой строится реактор. ИТЭР – проект первого в мире международного термоядерного экспериментального реактора нового поколения, строящегося усилиями международного сообщества во Франции. Задача проекта заключается в демонстрации научно-технологической осуществимости использования термоядерной энергии в промышленных масштабах, а также в отработке необходимых для этого технологических процессов. Россия продолжает в полной мере выполнять свои обязательства в рамках проекта ИТЭР. Основной вклад РФ заключается в разработке, изготовлении и поставке 25 систем будущей установки. В рамках совместной реализации проекта ИТЭР ряд ключевых предприятий "Росатома" изготавливают важнейшие компоненты будущей установки. Отправка уникального российского оборудования в рамках совместной реализации проекта ИТЭР осуществляются в срок, в полном соответствии с графиком сооружения реактора.

https://ria.ru/20241115/izrail-1984012897.html

https://ria.ru/20241115/oruzhie-1983873268.html

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в мире, россия, франция, алексей мешков, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", итэр