https://ria.ru/20241115/instruktor--1983871069.html

"Нельзя даже у украинцев". Пленный раскрыл наставления инструктора из США

"Нельзя даже у украинцев". Пленный раскрыл наставления инструктора из США - РИА Новости, 15.11.2024

"Нельзя даже у украинцев". Пленный раскрыл наставления инструктора из США

Инструктор из США учил военнослужащих ВСУ не брать еду даже у украинцев и всегда носить оружие со снятым предохранителем, рассказал РИА Новости украинский... РИА Новости, 15.11.2024

2024-11-15T05:36

2024-11-15T05:36

2024-11-15T09:08

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ДОНЕЦК, 15 ноя - РИА Новости. Инструктор из США учил военнослужащих ВСУ не брать еду даже у украинцев и всегда носить оружие со снятым предохранителем, рассказал РИА Новости украинский военнопленный Игорь Мартыненко. Украинец 1975 года рождения родом из Николаевской области был мобилизован 15 мая 2023 года, в августе того же года он дезертировал из украинской армии и полтора года скрывался в прифронтовой зоне. По словам пленного, военнослужащих 37-й бригады морской пехоты ВСУ обучал инструктор из США. "Рассказывали, как себя надо вести с населением, что нельзя ничего пить, есть, не брать ничего в руки, даже если это мое, я украинец, и в Украине нахожусь, мне запрещали попить водички, что меня могут обнулить (убить - ред.)", - рассказал Мартыненко агентству. Также он добавил, что инструкторы просили всегда ходить в полной экипировке, с оружием на изготовку и со снятым с предохранителем, из-за чего случались конфликты с местным населением.

https://ria.ru/20241115/pobeg-1983868534.html

https://ria.ru/20241004/prizyvy-1976287906.html

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Украинский дезертир: инструктор из США учил военнослужащих ВСУ не брать еду даже у украинцев Инструктор из США учил военнослужащих ВСУ не брать еду даже у украинцев и всегда носить оружие со снятым предохранителем, рассказал РИА Новости украинский дезертир. 2024-11-15T05:36 true PT1M27S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, николаевская область, украина, вооруженные силы украины, в мире