https://ria.ru/20241115/instruktor--1983871069.html
"Нельзя даже у украинцев". Пленный раскрыл наставления инструктора из США
"Нельзя даже у украинцев". Пленный раскрыл наставления инструктора из США - РИА Новости, 15.11.2024
"Нельзя даже у украинцев". Пленный раскрыл наставления инструктора из США
Инструктор из США учил военнослужащих ВСУ не брать еду даже у украинцев и всегда носить оружие со снятым предохранителем, рассказал РИА Новости украинский... РИА Новости, 15.11.2024
2024-11-15T05:36
2024-11-15T05:36
2024-11-15T09:08
сша
николаевская область
украина
вооруженные силы украины
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0f/1983882816_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_f345d4cbdc1f079ccdbe0846f82b6086.jpg
ДОНЕЦК, 15 ноя - РИА Новости. Инструктор из США учил военнослужащих ВСУ не брать еду даже у украинцев и всегда носить оружие со снятым предохранителем, рассказал РИА Новости украинский военнопленный Игорь Мартыненко. Украинец 1975 года рождения родом из Николаевской области был мобилизован 15 мая 2023 года, в августе того же года он дезертировал из украинской армии и полтора года скрывался в прифронтовой зоне. По словам пленного, военнослужащих 37-й бригады морской пехоты ВСУ обучал инструктор из США. "Рассказывали, как себя надо вести с населением, что нельзя ничего пить, есть, не брать ничего в руки, даже если это мое, я украинец, и в Украине нахожусь, мне запрещали попить водички, что меня могут обнулить (убить - ред.)", - рассказал Мартыненко агентству. Также он добавил, что инструкторы просили всегда ходить в полной экипировке, с оружием на изготовку и со снятым с предохранителем, из-за чего случались конфликты с местным населением.
https://ria.ru/20241115/pobeg-1983868534.html
https://ria.ru/20241004/prizyvy-1976287906.html
сша
николаевская область
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0f/1983882816_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_48afac294c871a86aa0819dd0747372c.jpg
Украинский дезертир: инструктор из США учил военнослужащих ВСУ не брать еду даже у украинцев
Инструктор из США учил военнослужащих ВСУ не брать еду даже у украинцев и всегда носить оружие со снятым предохранителем, рассказал РИА Новости украинский дезертир.
2024-11-15T05:36
true
PT1M27S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, николаевская область, украина, вооруженные силы украины, в мире
США, Николаевская область, Украина, Вооруженные силы Украины, В мире
"Нельзя даже у украинцев". Пленный раскрыл наставления инструктора из США
Пленный Мартыненко: инструктор из США учил опасаться брать еду даже у украинцев