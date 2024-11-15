https://ria.ru/20241115/indeyka-1983862512.html
Экономист назвал способ избежать подорожания мяса индейки
Экономист назвал способ избежать подорожания мяса индейки - РИА Новости, 15.11.2024
Экономист назвал способ избежать подорожания мяса индейки
Роста цен на мясо индейки ожидать в ближайшее время не стоит, но в перспективе ближайших месяцев это вероятно, ведь осенью-зимой потребление белковых продуктов... РИА Новости, 15.11.2024
2024-11-15T02:17
2024-11-15T02:17
2024-11-15T02:17
экономика
хаджимурад белхароев
рудн
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МОСКВА, 15 ноя – РИА Новости. Роста цен на мясо индейки ожидать в ближайшее время не стоит, но в перспективе ближайших месяцев это вероятно, ведь осенью-зимой потребление белковых продуктов растет. Как избежать подорожания, рассказал агентству "Прайм" доцент ИМЭБ Экономического факультета РУДН Хаджимурад Белхароев.По его словам, в производстве этого мяса велика валютная составляющая. Именно она и грядущие новогодние праздники с традиционной праздничной индейкой определяют спрос на этот вид мяса, а вовсе не проблемы на одном из предприятий.Индейка пока не очень популярна, особенно в крупных городах, поэтому ни скачков цен, ни тем более дефицита не случится. Однако есть вероятность, что до середины октября производители будут сдерживать поставки, чтобы не потерять прибыль. Со временем она вполне может встать в один ряд с курятиной из-за своих потребительских свойств и сравнительно невысокой цены. "Тем более, на фоне недостаточного производства в нашей стране говядины и роста цен на нее", — говорит Белхароев. Чтобы не допустить скачков цен, следует наращивать производство, в том числе, при содействии государства, заключил он.
https://ria.ru/20241114/ikra-1983637402.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, хаджимурад белхароев, рудн
Экономика, Хаджимурад Белхароев, РУДН
Экономист назвал способ избежать подорожания мяса индейки
Экономист Белхароев предупредил о росте цен на мясо индейки в ближайшие месяцы
МОСКВА, 15 ноя – РИА Новости.
Роста цен на мясо индейки ожидать в ближайшее время не стоит, но в перспективе ближайших месяцев это вероятно, ведь осенью-зимой потребление белковых продуктов растет. Как избежать подорожания, рассказал агентству "Прайм"
доцент ИМЭБ Экономического факультета РУДН Хаджимурад Белхароев.
По его словам, в производстве этого мяса велика валютная составляющая. Именно она и грядущие новогодние праздники с традиционной праздничной индейкой определяют спрос на этот вид мяса, а вовсе не проблемы на одном из предприятий.
Индейка пока не очень популярна, особенно в крупных городах, поэтому ни скачков цен, ни тем более дефицита не случится. Однако есть вероятность, что до середины октября производители будут сдерживать поставки, чтобы не потерять прибыль. Со временем она вполне может встать в один ряд с курятиной из-за своих потребительских свойств и сравнительно невысокой цены.
"Тем более, на фоне недостаточного производства в нашей стране говядины и роста цен на нее", — говорит Белхароев.
Чтобы не допустить скачков цен, следует наращивать производство, в том числе, при содействии государства, заключил он.