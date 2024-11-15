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Экономист назвал способ избежать подорожания мяса индейки - РИА Новости, 15.11.2024
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02:17 15.11.2024
https://ria.ru/20241115/indeyka-1983862512.html
Экономист назвал способ избежать подорожания мяса индейки
Экономист назвал способ избежать подорожания мяса индейки - РИА Новости, 15.11.2024
Экономист назвал способ избежать подорожания мяса индейки
Роста цен на мясо индейки ожидать в ближайшее время не стоит, но в перспективе ближайших месяцев это вероятно, ведь осенью-зимой потребление белковых продуктов... РИА Новости, 15.11.2024
2024-11-15T02:17
2024-11-15T02:17
экономика
хаджимурад белхароев
рудн
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МОСКВА, 15 ноя – РИА Новости. Роста цен на мясо индейки ожидать в ближайшее время не стоит, но в перспективе ближайших месяцев это вероятно, ведь осенью-зимой потребление белковых продуктов растет. Как избежать подорожания, рассказал агентству "Прайм" доцент ИМЭБ Экономического факультета РУДН Хаджимурад Белхароев.По его словам, в производстве этого мяса велика валютная составляющая. Именно она и грядущие новогодние праздники с традиционной праздничной индейкой определяют спрос на этот вид мяса, а вовсе не проблемы на одном из предприятий.Индейка пока не очень популярна, особенно в крупных городах, поэтому ни скачков цен, ни тем более дефицита не случится. Однако есть вероятность, что до середины октября производители будут сдерживать поставки, чтобы не потерять прибыль. Со временем она вполне может встать в один ряд с курятиной из-за своих потребительских свойств и сравнительно невысокой цены. "Тем более, на фоне недостаточного производства в нашей стране говядины и роста цен на нее", — говорит Белхароев. Чтобы не допустить скачков цен, следует наращивать производство, в том числе, при содействии государства, заключил он.
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экономика, хаджимурад белхароев, рудн
Экономика, Хаджимурад Белхароев, РУДН
Экономист назвал способ избежать подорожания мяса индейки

Экономист Белхароев предупредил о росте цен на мясо индейки в ближайшие месяцы

© Фото : пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Хабаровского краяИндюки
Индюки - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
© Фото : пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Хабаровского края
Индюки. Архивное фото
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МОСКВА, 15 ноя – РИА Новости. Роста цен на мясо индейки ожидать в ближайшее время не стоит, но в перспективе ближайших месяцев это вероятно, ведь осенью-зимой потребление белковых продуктов растет. Как избежать подорожания, рассказал агентству "Прайм" доцент ИМЭБ Экономического факультета РУДН Хаджимурад Белхароев.
По его словам, в производстве этого мяса велика валютная составляющая. Именно она и грядущие новогодние праздники с традиционной праздничной индейкой определяют спрос на этот вид мяса, а вовсе не проблемы на одном из предприятий.
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Индейка пока не очень популярна, особенно в крупных городах, поэтому ни скачков цен, ни тем более дефицита не случится. Однако есть вероятность, что до середины октября производители будут сдерживать поставки, чтобы не потерять прибыль. Со временем она вполне может встать в один ряд с курятиной из-за своих потребительских свойств и сравнительно невысокой цены.
"Тем более, на фоне недостаточного производства в нашей стране говядины и роста цен на нее", — говорит Белхароев.
Чтобы не допустить скачков цен, следует наращивать производство, в том числе, при содействии государства, заключил он.
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ЭкономикаХаджимурад БелхароевРУДН
 
 
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