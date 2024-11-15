https://ria.ru/20241115/guf-1984075809.html

Российский рэпер Пика заменит Гуфа на концерте в Ереване

Российский рэпер Пика заменит Гуфа на концерте в Ереване - РИА Новости, 15.11.2024

Российский рэпер Пика заменит Гуфа на концерте в Ереване

Российский рэпер Гио Пика заменит Гуфа (Guf) на концерте в Ереване 16 ноября, сообщили РИА Новости в столичном спортивно-концертном комплексе имени Демирчяна. РИА Новости, 15.11.2024

2024-11-15T22:33

2024-11-15T22:33

2024-11-15T22:33

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ЕРЕВАН, 15 ноя - РИА Новости. Российский рэпер Гио Пика заменит Гуфа (Guf) на концерте в Ереване 16 ноября, сообщили РИА Новости в столичном спортивно-концертном комплексе имени Демирчяна. В субботу был запланирован концерт Гуфа с двумя армянскими исполнителями - Севаком и Хчо. В конце октября Наро-Фоминский городской суд Подмосковья избрал Гуфу и его приятелю Геворку Саруханяну запрет определённых действий по делу о грабеже. "Гуф не приедет, но концерт не отменен. Вместо него выступит Гио Пика", - сказала представительница комплекса. Поводом для возбуждения уголовного дела по статье 161 УК РФ стал инцидент с Гуфом, произошедший в подмосковной Апрелевке. Рэпер Алексей Долматов вместе с друзьями арендовал баню, где его пытался снять на телефон брат администратора. На просьбы удалить запись тот ответил, что удалил, и передал Долматову заблокированный телефон. Эти действия полиция расценила как грабеж.

https://ria.ru/20241113/slezy-1983412908.html

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Анастасия Захтаренко

Анастасия Захтаренко

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Анастасия Захтаренко

ереван, guf (алексей долматов), музыка, новости шоу-бизнеса, новости культуры