https://ria.ru/20241115/guf-1984075809.html
Российский рэпер Пика заменит Гуфа на концерте в Ереване
Российский рэпер Пика заменит Гуфа на концерте в Ереване - РИА Новости, 15.11.2024
Российский рэпер Пика заменит Гуфа на концерте в Ереване
Российский рэпер Гио Пика заменит Гуфа (Guf) на концерте в Ереване 16 ноября, сообщили РИА Новости в столичном спортивно-концертном комплексе имени Демирчяна. РИА Новости, 15.11.2024
2024-11-15T22:33
2024-11-15T22:33
2024-11-15T22:33
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ЕРЕВАН, 15 ноя - РИА Новости. Российский рэпер Гио Пика заменит Гуфа (Guf) на концерте в Ереване 16 ноября, сообщили РИА Новости в столичном спортивно-концертном комплексе имени Демирчяна. В субботу был запланирован концерт Гуфа с двумя армянскими исполнителями - Севаком и Хчо. В конце октября Наро-Фоминский городской суд Подмосковья избрал Гуфу и его приятелю Геворку Саруханяну запрет определённых действий по делу о грабеже. "Гуф не приедет, но концерт не отменен. Вместо него выступит Гио Пика", - сказала представительница комплекса. Поводом для возбуждения уголовного дела по статье 161 УК РФ стал инцидент с Гуфом, произошедший в подмосковной Апрелевке. Рэпер Алексей Долматов вместе с друзьями арендовал баню, где его пытался снять на телефон брат администратора. На просьбы удалить запись тот ответил, что удалил, и передал Долматову заблокированный телефон. Эти действия полиция расценила как грабеж.
https://ria.ru/20241113/slezy-1983412908.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ереван, guf (алексей долматов), музыка, новости шоу-бизнеса, новости культуры
Шоубиз, Ереван, Guf (Алексей Долматов), Музыка, Новости шоу-бизнеса, Новости культуры
ЕРЕВАН, 15 ноя - РИА Новости. Российский рэпер Гио Пика заменит Гуфа (Guf) на концерте в Ереване 16 ноября, сообщили РИА Новости в столичном спортивно-концертном комплексе имени Демирчяна.
В субботу был запланирован концерт Гуфа с двумя армянскими исполнителями - Севаком и Хчо. В конце октября Наро-Фоминский городской суд Подмосковья избрал Гуфу и его приятелю Геворку Саруханяну запрет определённых действий по делу о грабеже.
"Гуф не приедет, но концерт не отменен. Вместо него выступит Гио Пика", - сказала представительница комплекса.
Поводом для возбуждения уголовного дела по статье 161 УК РФ стал инцидент с Гуфом, произошедший в подмосковной Апрелевке. Рэпер Алексей Долматов вместе с друзьями арендовал баню, где его пытался снять на телефон брат администратора. На просьбы удалить запись тот ответил, что удалил, и передал Долматову заблокированный телефон. Эти действия полиция расценила как грабеж.