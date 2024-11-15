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Российский рэпер Пика заменит Гуфа на концерте в Ереване - РИА Новости, 15.11.2024
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Шоубиз
 
22:33 15.11.2024
https://ria.ru/20241115/guf-1984075809.html
Российский рэпер Пика заменит Гуфа на концерте в Ереване
Российский рэпер Пика заменит Гуфа на концерте в Ереване - РИА Новости, 15.11.2024
Российский рэпер Пика заменит Гуфа на концерте в Ереване
Российский рэпер Гио Пика заменит Гуфа (Guf) на концерте в Ереване 16 ноября, сообщили РИА Новости в столичном спортивно-концертном комплексе имени Демирчяна. РИА Новости, 15.11.2024
2024-11-15T22:33
2024-11-15T22:33
шоубиз
ереван
guf (алексей долматов)
музыка
новости шоу-бизнеса
новости культуры
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ЕРЕВАН, 15 ноя - РИА Новости. Российский рэпер Гио Пика заменит Гуфа (Guf) на концерте в Ереване 16 ноября, сообщили РИА Новости в столичном спортивно-концертном комплексе имени Демирчяна. В субботу был запланирован концерт Гуфа с двумя армянскими исполнителями - Севаком и Хчо. В конце октября Наро-Фоминский городской суд Подмосковья избрал Гуфу и его приятелю Геворку Саруханяну запрет определённых действий по делу о грабеже. "Гуф не приедет, но концерт не отменен. Вместо него выступит Гио Пика", - сказала представительница комплекса. Поводом для возбуждения уголовного дела по статье 161 УК РФ стал инцидент с Гуфом, произошедший в подмосковной Апрелевке. Рэпер Алексей Долматов вместе с друзьями арендовал баню, где его пытался снять на телефон брат администратора. На просьбы удалить запись тот ответил, что удалил, и передал Долматову заблокированный телефон. Эти действия полиция расценила как грабеж.
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ереван, guf (алексей долматов), музыка, новости шоу-бизнеса, новости культуры
Шоубиз, Ереван, Guf (Алексей Долматов), Музыка, Новости шоу-бизнеса, Новости культуры

Российский рэпер Пика заменит Гуфа на концерте в Ереване

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкРэпер Алексей Долматов
Рэпер Алексей Долматов - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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ЕРЕВАН, 15 ноя - РИА Новости. Российский рэпер Гио Пика заменит Гуфа (Guf) на концерте в Ереване 16 ноября, сообщили РИА Новости в столичном спортивно-концертном комплексе имени Демирчяна.
В субботу был запланирован концерт Гуфа с двумя армянскими исполнителями - Севаком и Хчо. В конце октября Наро-Фоминский городской суд Подмосковья избрал Гуфу и его приятелю Геворку Саруханяну запрет определённых действий по делу о грабеже.
"Гуф не приедет, но концерт не отменен. Вместо него выступит Гио Пика", - сказала представительница комплекса.
Поводом для возбуждения уголовного дела по статье 161 УК РФ стал инцидент с Гуфом, произошедший в подмосковной Апрелевке. Рэпер Алексей Долматов вместе с друзьями арендовал баню, где его пытался снять на телефон брат администратора. На просьбы удалить запись тот ответил, что удалил, и передал Долматову заблокированный телефон. Эти действия полиция расценила как грабеж.
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ШоубизЕреванGuf (Алексей Долматов)МузыкаНовости шоу-бизнесаНовости культуры
 
 
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