https://ria.ru/20241115/grad-1983870148.html

Расчет "Града" пресек попытку ротации ВСУ в Запорожской области

Расчет "Града" пресек попытку ротации ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 15.11.2024

Расчет "Града" пресек попытку ротации ВСУ в Запорожской области

Расчет РСЗО "Град" группировки войск "Днепр" пресек попытку Вооруженных сил Украины (ВСУ) провести ротацию пехоты на ореховском направлении в Запорожской... РИА Новости, 15.11.2024

2024-11-15T05:22

2024-11-15T05:22

2024-11-15T05:22

специальная военная операция на украине

запорожская область

вооруженные силы украины

киев

россия

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1e/1969423376_0:0:1899:1068_1920x0_80_0_0_a12736218783373d2d5610c8f9cd69b8.jpg

МЕЛИТОПОЛЬ, 15 ноя - РИА Новости. Расчет РСЗО "Град" группировки войск "Днепр" пресек попытку Вооруженных сил Украины (ВСУ) провести ротацию пехоты на ореховском направлении в Запорожской области, уничтожив более десяти военнослужащих противника, сообщил журналистам командир боевой машины с позывным "Лама". "Получили данные средств артиллерийской разведки и БПЛА, расчет выдвинулся на огневую позицию и нанес удар по сектору с выявленными позициями ВСУ. Уничтожено более 10 украинских националистов с вооружением и средствами связи", - сказал "Лама". По его словам, "Грады" группировки "Днепр" ежедневно поражают выявленные силы противника от пехоты до бронетехники, и военнослужащие привыкли к интенсивной боевой работе. "Каждый свое дело знает, все отточено до автоматизма. Отрабатываем быстро, также быстро меняем позицию, чтобы ответный огонь по нам не пошел", - отметил Лама. Он добавил, что после нанесения удара расчеты РСЗО покидают место стрельбы, проводят перезаряжание машины в запасных районах, после чего выдвигаются на новые огневые позиции. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром региона стал Мелитополь.

https://ria.ru/20241115/kurakhovo-1983868676.html

https://ria.ru/20241115/tank-1983869246.html

запорожская область

киев

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

запорожская область, вооруженные силы украины, киев, россия, в мире