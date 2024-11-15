https://ria.ru/20241115/grad-1983870148.html
Расчет "Града" пресек попытку ротации ВСУ в Запорожской области
Расчет "Града" пресек попытку ротации ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 15.11.2024
Расчет "Града" пресек попытку ротации ВСУ в Запорожской области
Расчет РСЗО "Град" группировки войск "Днепр" пресек попытку Вооруженных сил Украины (ВСУ) провести ротацию пехоты на ореховском направлении в Запорожской... РИА Новости, 15.11.2024
2024-11-15T05:22
2024-11-15T05:22
2024-11-15T05:22
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МЕЛИТОПОЛЬ, 15 ноя - РИА Новости. Расчет РСЗО "Град" группировки войск "Днепр" пресек попытку Вооруженных сил Украины (ВСУ) провести ротацию пехоты на ореховском направлении в Запорожской области, уничтожив более десяти военнослужащих противника, сообщил журналистам командир боевой машины с позывным "Лама". "Получили данные средств артиллерийской разведки и БПЛА, расчет выдвинулся на огневую позицию и нанес удар по сектору с выявленными позициями ВСУ. Уничтожено более 10 украинских националистов с вооружением и средствами связи", - сказал "Лама". По его словам, "Грады" группировки "Днепр" ежедневно поражают выявленные силы противника от пехоты до бронетехники, и военнослужащие привыкли к интенсивной боевой работе. "Каждый свое дело знает, все отточено до автоматизма. Отрабатываем быстро, также быстро меняем позицию, чтобы ответный огонь по нам не пошел", - отметил Лама. Он добавил, что после нанесения удара расчеты РСЗО покидают место стрельбы, проводят перезаряжание машины в запасных районах, после чего выдвигаются на новые огневые позиции. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром региона стал Мелитополь.
https://ria.ru/20241115/kurakhovo-1983868676.html
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запорожская область, вооруженные силы украины, киев, россия, в мире
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Киев, Россия, В мире
Расчет "Града" пресек попытку ротации ВСУ в Запорожской области
"Град" группировки "Днепр" пресек попытку ротации ВСУ в Запорожской области
МЕЛИТОПОЛЬ, 15 ноя - РИА Новости. Расчет РСЗО "Град" группировки войск "Днепр" пресек попытку Вооруженных сил Украины (ВСУ) провести ротацию пехоты на ореховском направлении в Запорожской области, уничтожив более десяти военнослужащих противника, сообщил журналистам командир боевой машины с позывным "Лама".
"Получили данные средств артиллерийской разведки и БПЛА, расчет выдвинулся на огневую позицию и нанес удар по сектору с выявленными позициями ВСУ. Уничтожено более 10 украинских националистов с вооружением и средствами связи", - сказал "Лама".
По его словам, "Грады" группировки "Днепр" ежедневно поражают выявленные силы противника от пехоты до бронетехники, и военнослужащие привыкли к интенсивной боевой работе.
"Каждый свое дело знает, все отточено до автоматизма. Отрабатываем быстро, также быстро меняем позицию, чтобы ответный огонь по нам не пошел", - отметил Лама.
Он добавил, что после нанесения удара расчеты РСЗО покидают место стрельбы, проводят перезаряжание машины в запасных районах, после чего выдвигаются на новые огневые позиции.
Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев
не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России
находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр - город Запорожье
, с марта 2023 года административным центром региона стал Мелитополь.