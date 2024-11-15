https://ria.ru/20241115/gospodderzhka-1983751628.html

Бизнес на погоде: как господдержка помогает метеопроектам в России

Бизнес на погоде: как господдержка помогает метеопроектам в России - РИА Новости, 15.11.2024

Бизнес на погоде: как господдержка помогает метеопроектам в России

Сегодня предприниматели в России могут получить господдержку на реализацию проектов в самых разных сферах, включая такие направления, как метеобизнес. В... РИА Новости, 15.11.2024

2024-11-15T13:07

2024-11-15T13:07

2024-11-15T13:07

твой бизнес

россия

новосибирская область

алексей осипов

господдержка

малое и среднее предпринимательство — мсп (малый и средний бизнес — мсб)

тверская область

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Сегодня предприниматели в России могут получить господдержку на реализацию проектов в самых разных сферах, включая такие направления, как метеобизнес. В условиях глобальных изменений климата спрос на точные метеоданные растет, а метеониша стала доступной для частных компаний. По национальному проекту "Малое и среднее предпринимательство" представители бизнеса могут получить господдержку на развитие инновационных проектов, оформить разрешительные документы и многое другое. Подробнее об этом – в материале РИА Новости."Мой бизнес" в метеорологииПредоставление услуг и приборов в метеорологической нише привлекает не только крупные государственные предприятия, но и малый и средний бизнес, который готов предложить уникальные специализированные решения.Активное развитие и применение искусственного интеллекта и машинного обучения позволяет предпринимателям в метеосфере составлять максимально точные прогнозы, а также разрабатывать оборудование, повышая свою конкурентоспособность на рынке.Необходимую для этого господдержку можно получить в центрах "Мой бизнес", которых сейчас в стране более 430, а работают они по всей России. По данным Минэкономразвития, только за третий квартал 2024 года инструментами центров воспользовались 152 тысячи предпринимателей и самозанятых, а всего с начала года помощь получили 382 тысячи обратившихся.Здесь оказывают консультационную, образовательную, имущественную, инжиниринговую, финансовую, маркетинговую поддержку.Погода в полеОдин из таких проектов – стартап из Ростовской области "Погодавполе.рф", который запустил производитель метеостанций ООО "Нотос". Руководитель компании Алексей Осипов и его команда увидели большой потенциал в сфере цифровизации сельского хозяйства в России и создали облачное программное обеспечение."Стартап-проект "Погодавполе.рф" занимается реализацией агрометеостанций как услуги и работает в формате подписки на сервис, в рамках которой клиенту передается в аренду полностью автономный программно-аппаратный комплекс и доступ в облачный сервис. Там содержится информация, собранная оборудованием о погодных факторах, таких как количество выпавших осадков, температура и влажность воздуха, температура почвы на глубине и многое другое", – рассказал Алексей Осипов РИА Новости.Он отметил, что на протяжении последних двух лет компания пользовалась различными мерами поддержки от центра "Мой бизнес" и Ростовского регионального агентства поддержки предпринимательства (РРАПП).В центрах "Мой бизнес" создатели проекта проконсультировались по различным вопросам и приняли участие в программах микрофинансирования "Легкий Старт". Предприниматели получили льготное финансирование под 3%, а также 700 тысяч рублей в виде поручительства. А в этом году компании компенсировали 80% затрат на участие в выставках "Интерагромаш" & "Агротехнологии".Существенная помощьДругой успешный проект в метеорологической нише – ООО НПК "Геоэлектроника сервис" из Тверской области, который специализируется на разработке и изготовлении станций геолого-технологических исследований (ГТИ), они используются в нефтегазовых районах России, а также ряде зарубежных стран.Компания тесно взаимодействует с центром "Мой бизнес" и центром поддержки экспорта Тверской области: участвует в семинарах и обучающих программах, лекциях и бизнес-встречах по национальному проекту "Малое и среднее предпринимательство". Также предприниматели дважды брали кредит по льготной ставке 3,5%, получили гарантии и поручительства на 9,6 и 5 миллионов рублей.Кроме того, НПК "Геоэлектроника сервис" пользуется мерами господдержки в области сертификации продукции, поставляемой на экспорт."Чтобы быть конкурентоспособными на российском и зарубежных рынках, производимое нами оборудование должно отвечать жестким нормам взрывобезопасности и иметь высокие характеристики, что необходимо подтверждать сертификатами и актами испытаний. Для малого предприятия государственная поддержка в этой области является очень существенной", –отметили в компании.В планах – развиваться в цифровизации и автоматизации комплексов геолого-технологических исследований.Мониторинг воздуха с господдержкойМикропредприятие CityAir из Новосибирской области также разработало инновационное решение в области метеорологии. Компания занимается производством станций для мониторинга воздуха. Предприниматель Павел Глотов открыл бизнес в 2018 году. С тех пор компания приобрела значительный вес на рынке приборов для метеорологических наблюдений.Станция мониторинга предназначена для измерения в атмосферном воздухе взвешенных частиц и газов, характерных для городов-загрязнителей, а также для определения температуры, относительной влажности, давления, скорости и направления воздушного потока. Прибор позволяет повысить точность измерений и мониторинга метеопараметров.Глава компании не раз обращался за господдержкой по национальному проекту "Малое и среднее предпринимательство". Предприниматель смог проконсультироваться по "Интерагромаш" & "Агротехнологии", финансовым вопросам и запуску нового производства, принять участие в нишевых мероприятиях, а наиболее существенной помощью стало получение льготного кредита под 3%.

https://ria.ru/20241010/gospodderzhka-1977430529.html

https://ria.ru/20241010/subsidii-1977223080.html

https://ria.ru/20241102/proverki-1981553150.html

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Артем Смирнов

россия, новосибирская область, алексей осипов, господдержка, малое и среднее предпринимательство — мсп (малый и средний бизнес — мсб), тверская область