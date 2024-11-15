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В Госдуме прокомментировали телефонный разговор Путина и Шольца - РИА Новости, 15.11.2024
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21:01 15.11.2024
https://ria.ru/20241115/gosduma-1984079874.html
В Госдуме прокомментировали телефонный разговор Путина и Шольца
В Госдуме прокомментировали телефонный разговор Путина и Шольца - РИА Новости, 15.11.2024
В Госдуме прокомментировали телефонный разговор Путина и Шольца
Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик назвал телефонный разговор президента России Владимира Путина и канцлера... РИА Новости, 15.11.2024
2024-11-15T21:01
2024-11-15T21:01
дмитрий белик
владимир путин
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олаф шольц
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости. Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик назвал телефонный разговор президента России Владимира Путина и канцлера Германии Олафа Шольца плохим сигналом для киевской власти. Президент России Владимир Путин провел впервые с декабря 2022 года телефонный разговор с канцлером Германии Олафом Шольцем. Разговор состоялся по инициативе немецкой стороны, сообщает пресс-служба Кремля. "Пока другие европейские лидеры обдумывают, как дальше жить с Трампом (новоизбранный президент США Дональд Трамп – прим. ред.), немецкий канцлер проявил практичность, что безусловно является плохим сигналом для Киева", - сказал Белик РИА Новости. По его мнению, Шольц воспринял заявление Трампа о необходимости окончания украинского конфликта как возможность укрепить свои политические позиции и угодить новому президенту США. "А там, глядишь, получится возглавить какую-нибудь переговорную группу и в историю войти как великий миротворец. Есть только одно "но", - условия должны устроить нас, в противном случае разговаривать нам не о чем", - сказал Белик.
https://ria.ru/20241115/zelenskiy-1984077118.html
https://ria.ru/20241115/lavrov-1984072798.html
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дмитрий белик, владимир путин, госдума рф, олаф шольц, в мире, германия, россия
Дмитрий Белик, Владимир Путин, Госдума РФ, Олаф Шольц, В мире, Германия, Россия
В Госдуме прокомментировали телефонный разговор Путина и Шольца

Депутат Белик назвал разговор Путина и Шольца плохим сигналом для Киева

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкВ здании Государственной думы России
В здании Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости. Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик назвал телефонный разговор президента России Владимира Путина и канцлера Германии Олафа Шольца плохим сигналом для киевской власти.
Президент России Владимир Путин провел впервые с декабря 2022 года телефонный разговор с канцлером Германии Олафом Шольцем. Разговор состоялся по инициативе немецкой стороны, сообщает пресс-служба Кремля.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
Зеленский просил Шольца не звонить Путину, пишет Reuters
Вчера, 20:44
"Пока другие европейские лидеры обдумывают, как дальше жить с Трампом (новоизбранный президент США Дональд Трамп – прим. ред.), немецкий канцлер проявил практичность, что безусловно является плохим сигналом для Киева", - сказал Белик РИА Новости.
По его мнению, Шольц воспринял заявление Трампа о необходимости окончания украинского конфликта как возможность укрепить свои политические позиции и угодить новому президенту США.
"А там, глядишь, получится возглавить какую-нибудь переговорную группу и в историю войти как великий миротворец. Есть только одно "но", - условия должны устроить нас, в противном случае разговаривать нам не о чем", - сказал Белик.
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
Лавров прокомментировал разговор Путина и Шольца
Вчера, 20:02
 
Дмитрий БеликВладимир ПутинГосдума РФОлаф ШольцВ миреГерманияРоссия
 
 
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