https://ria.ru/20241115/gosduma-1984015455.html

"Сгорят в огне русского оружия". В Госдуме оценили план Зеленского

"Сгорят в огне русского оружия". В Госдуме оценили план Зеленского - РИА Новости, 15.11.2024

"Сгорят в огне русского оружия". В Госдуме оценили план Зеленского

Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев заявил РИА Новости, что новые планы Владимира Зеленского, как и предыдущие, "сгорят в... РИА Новости, 15.11.2024

2024-11-15T16:18

2024-11-15T16:18

2024-11-15T16:18

в мире

украина

днепр (город)

владимир зеленский

леонид ивлев

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/03/1976171519_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_7b7d049b46337f97433b92565025b97d.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев заявил РИА Новости, что новые планы Владимира Зеленского, как и предыдущие, "сгорят в огне русского оружия". Ранее Зеленский заявил в видеообращении в Telegram-канале, что собирается представить новый внутренний "план стойкости" из десяти пунктов, который позволит выстоять Украине. Представят документ на следующей неделе. Среди пунктов – культурный суверенитет, безопасность, энергетика, производство оружия. "Все эти планы сгорают в огне русского оружия в ходе СВО. На берегах Днепра, в условиях зарождающейся паники, Зеленскому надо начинать думать о единственно необходимом в этих условиях плане капитуляции киевского режима. Пока не поздно", - сказал Ивлев. По его словам, киевский режим продолжает "штамповать" планы, чтобы получить деньги и вооружение с Запада. "Был уже план мира, который оказался совсем не вегетарианским, а агрессивным. Потом план победы, отнюдь не победный, обернувшийся отступлениями ВСУ на фронте. Теперь план стойкости с пунктами и очевидно секретными приложениями", - подчеркнул депутат.

https://ria.ru/20241115/zapad-1983906105.html

украина

днепр (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, днепр (город), владимир зеленский, леонид ивлев, вооруженные силы украины