https://ria.ru/20241115/gosduma-1984015455.html
"Сгорят в огне русского оружия". В Госдуме оценили план Зеленского
"Сгорят в огне русского оружия". В Госдуме оценили план Зеленского - РИА Новости, 15.11.2024
"Сгорят в огне русского оружия". В Госдуме оценили план Зеленского
Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев заявил РИА Новости, что новые планы Владимира Зеленского, как и предыдущие, "сгорят в... РИА Новости, 15.11.2024
2024-11-15T16:18
2024-11-15T16:18
2024-11-15T16:18
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днепр (город)
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леонид ивлев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев заявил РИА Новости, что новые планы Владимира Зеленского, как и предыдущие, "сгорят в огне русского оружия". Ранее Зеленский заявил в видеообращении в Telegram-канале, что собирается представить новый внутренний "план стойкости" из десяти пунктов, который позволит выстоять Украине. Представят документ на следующей неделе. Среди пунктов – культурный суверенитет, безопасность, энергетика, производство оружия. "Все эти планы сгорают в огне русского оружия в ходе СВО. На берегах Днепра, в условиях зарождающейся паники, Зеленскому надо начинать думать о единственно необходимом в этих условиях плане капитуляции киевского режима. Пока не поздно", - сказал Ивлев. По его словам, киевский режим продолжает "штамповать" планы, чтобы получить деньги и вооружение с Запада. "Был уже план мира, который оказался совсем не вегетарианским, а агрессивным. Потом план победы, отнюдь не победный, обернувшийся отступлениями ВСУ на фронте. Теперь план стойкости с пунктами и очевидно секретными приложениями", - подчеркнул депутат.
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в мире, украина, днепр (город), владимир зеленский, леонид ивлев, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Днепр (город), Владимир Зеленский, Леонид Ивлев, Вооруженные силы Украины
"Сгорят в огне русского оружия". В Госдуме оценили план Зеленского
Депутат Ивлев: новые планы Зеленского сгорят в огне русского оружия