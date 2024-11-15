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В Госдуме назвали новый план Зеленского одурманиванием украинского народа - РИА Новости, 15.11.2024
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12:58 15.11.2024
https://ria.ru/20241115/gosduma-1983939208.html
В Госдуме назвали новый план Зеленского одурманиванием украинского народа
В Госдуме назвали новый план Зеленского одурманиванием украинского народа - РИА Новости, 15.11.2024
В Госдуме назвали новый план Зеленского одурманиванием украинского народа
Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал новый план Владимира Зеленского для Украины одурманиванием украинского РИА Новости, 15.11.2024
2024-11-15T12:58
2024-11-15T12:58
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал новый план Владимира Зеленского для Украины одурманиванием украинского народа. Ранее Зеленский заявил в видеообращении в Telegram-канале, что собирается представить новый внутренний "план стойкости" из десяти пунктов, который позволит выстоять Украине. Представят документ на следующей неделе. Среди пунктов – культурный суверенитет, безопасность, энергетика, производство оружия. "Никто не относится серьезно к планам Зеленского и никому они не интересны. Он пытается и дальше одурманивать наивный украинский народ своими фантазиями, выдавая за какие-то планы, чтобы население Украины не растерзало его за гибель их родных и близких", - сказал Шеремет РИА Новости. По его словам, никакие планы Зеленского не помешают России достичь целей, обозначенных в рамках проведения спецоперации.
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в мире, россия, владимир зеленский, михаил шеремет
В мире, Россия, Владимир Зеленский, Михаил Шеремет
В Госдуме назвали новый план Зеленского одурманиванием украинского народа

Депутат Шеремет назвал новый план Зеленского одурманиванием украинского народа

© AP Photo / Virginia MayoВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
© AP Photo / Virginia Mayo
Владимир Зеленский . Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал новый план Владимира Зеленского для Украины одурманиванием украинского народа.
Ранее Зеленский заявил в видеообращении в Telegram-канале, что собирается представить новый внутренний "план стойкости" из десяти пунктов, который позволит выстоять Украине. Представят документ на следующей неделе. Среди пунктов – культурный суверенитет, безопасность, энергетика, производство оружия.
"Никто не относится серьезно к планам Зеленского и никому они не интересны. Он пытается и дальше одурманивать наивный украинский народ своими фантазиями, выдавая за какие-то планы, чтобы население Украины не растерзало его за гибель их родных и близких", - сказал Шеремет РИА Новости.
По его словам, никакие планы Зеленского не помешают России достичь целей, обозначенных в рамках проведения спецоперации.
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В миреРоссияВладимир ЗеленскийМихаил Шеремет
 
 
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