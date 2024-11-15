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В ГД предложили проверить продавцов на фальшивые скидки в черную пятницу - РИА Новости, 15.11.2024
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12:09 15.11.2024
https://ria.ru/20241115/gosduma-1983919686.html
В ГД предложили проверить продавцов на фальшивые скидки в черную пятницу
В ГД предложили проверить продавцов на фальшивые скидки в черную пятницу - РИА Новости, 15.11.2024
В ГД предложили проверить продавцов на фальшивые скидки в черную пятницу
Первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев, член комитета ГД по защите конкуренции Ирина Филатова направили обращения руководителю ФАС Максиму... РИА Новости, 15.11.2024
2024-11-15T12:09
2024-11-15T12:09
максим шаскольский
анна попова
авито
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев, член комитета ГД по защите конкуренции Ирина Филатова направили обращения руководителю ФАС Максиму Шаскольскому и руководителю Роспотребнадзора Анне Поповой с предложением провести анализ предоставления скидок на товары на маркетплейсах, документы имеются в распоряжении РИА Новости. "Прошу Вас провести анализ предоставления фальшивых скидок на товары, продаваемые через маркетплейсы, и в случае выявления попыток обмана покупателей и манипуляций потребительским поведением принять необходимые меры реагирования", - сказано в обращениях. В документе уточняется, что в настоящее время фиксируются многочисленные факты предоставления фиктивных скидок продавцами на марктеплейсах, когда продавцы заранее повышают цены, а на распродаже предоставляют скидку на размер предварительно повышенной центы, и фактически же цена товара не меняется или даже становиться немного выше обычной. По мнению парламентариев, такое поведение продавцов может быть классифицировано как недобросовестная конкуренция, основанная на попытке обмана и введения в заблуждение потребителей. "В этом году проблему уже признали в Авито, где не допустили 4 миллиона товарных позиций к распродаже. В Wildberries также признали наличие проблемы. Но до конца неясно, были ли предприняты какие-то меры, чтобы избежать манипуляций с ценами. Опытные покупатели привыкли проверять историю изменения цен. Необходимо вернуть "статистику по ценам", "историю цен" на товары, которые продаются на маркетплейсах", - сообщил РИА Новости Гусев.
https://ria.ru/20241108/nemkin-1982568121.html
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максим шаскольский, анна попова, авито, wildberries, общество
Максим Шаскольский, Анна Попова, Авито, Wildberries, Общество
В ГД предложили проверить продавцов на фальшивые скидки в черную пятницу

В Госдуме предложили провести анализ скидок на товары на маркетплейсах

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России в Москве
Здание Государственной думы России в Москве - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Государственной думы России в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев, член комитета ГД по защите конкуренции Ирина Филатова направили обращения руководителю ФАС Максиму Шаскольскому и руководителю Роспотребнадзора Анне Поповой с предложением провести анализ предоставления скидок на товары на маркетплейсах, документы имеются в распоряжении РИА Новости.
"Прошу Вас провести анализ предоставления фальшивых скидок на товары, продаваемые через маркетплейсы, и в случае выявления попыток обмана покупателей и манипуляций потребительским поведением принять необходимые меры реагирования", - сказано в обращениях.
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В документе уточняется, что в настоящее время фиксируются многочисленные факты предоставления фиктивных скидок продавцами на марктеплейсах, когда продавцы заранее повышают цены, а на распродаже предоставляют скидку на размер предварительно повышенной центы, и фактически же цена товара не меняется или даже становиться немного выше обычной. По мнению парламентариев, такое поведение продавцов может быть классифицировано как недобросовестная конкуренция, основанная на попытке обмана и введения в заблуждение потребителей.
"В этом году проблему уже признали в Авито, где не допустили 4 миллиона товарных позиций к распродаже. В Wildberries также признали наличие проблемы. Но до конца неясно, были ли предприняты какие-то меры, чтобы избежать манипуляций с ценами. Опытные покупатели привыкли проверять историю изменения цен. Необходимо вернуть "статистику по ценам", "историю цен" на товары, которые продаются на маркетплейсах", - сообщил РИА Новости Гусев.
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