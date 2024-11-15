https://ria.ru/20241115/gosduma-1983919686.html

В ГД предложили проверить продавцов на фальшивые скидки в черную пятницу

В ГД предложили проверить продавцов на фальшивые скидки в черную пятницу - РИА Новости, 15.11.2024

В ГД предложили проверить продавцов на фальшивые скидки в черную пятницу

Первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев, член комитета ГД по защите конкуренции Ирина Филатова направили обращения руководителю ФАС Максиму... РИА Новости, 15.11.2024

2024-11-15T12:09

2024-11-15T12:09

2024-11-15T12:09

максим шаскольский

анна попова

авито

wildberries

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/16/1979267379_0:85:3490:2048_1920x0_80_0_0_8f9d41005be0d28fcdd80d3f5887a9bc.jpg

МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев, член комитета ГД по защите конкуренции Ирина Филатова направили обращения руководителю ФАС Максиму Шаскольскому и руководителю Роспотребнадзора Анне Поповой с предложением провести анализ предоставления скидок на товары на маркетплейсах, документы имеются в распоряжении РИА Новости. "Прошу Вас провести анализ предоставления фальшивых скидок на товары, продаваемые через маркетплейсы, и в случае выявления попыток обмана покупателей и манипуляций потребительским поведением принять необходимые меры реагирования", - сказано в обращениях. В документе уточняется, что в настоящее время фиксируются многочисленные факты предоставления фиктивных скидок продавцами на марктеплейсах, когда продавцы заранее повышают цены, а на распродаже предоставляют скидку на размер предварительно повышенной центы, и фактически же цена товара не меняется или даже становиться немного выше обычной. По мнению парламентариев, такое поведение продавцов может быть классифицировано как недобросовестная конкуренция, основанная на попытке обмана и введения в заблуждение потребителей. "В этом году проблему уже признали в Авито, где не допустили 4 миллиона товарных позиций к распродаже. В Wildberries также признали наличие проблемы. Но до конца неясно, были ли предприняты какие-то меры, чтобы избежать манипуляций с ценами. Опытные покупатели привыкли проверять историю изменения цен. Необходимо вернуть "статистику по ценам", "историю цен" на товары, которые продаются на маркетплейсах", - сообщил РИА Новости Гусев.

https://ria.ru/20241108/nemkin-1982568121.html

https://ria.ru/20241110/moshenniki-1982899932.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

максим шаскольский, анна попова, авито, wildberries, общество