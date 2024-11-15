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В Горловке нашли суббоеприпасы от кассетных снарядов - РИА Новости, 15.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
16:06 15.11.2024
https://ria.ru/20241115/gorlovka-1984012327.html
В Горловке нашли суббоеприпасы от кассетных снарядов
В Горловке нашли суббоеприпасы от кассетных снарядов - РИА Новости, 15.11.2024
В Горловке нашли суббоеприпасы от кассетных снарядов
Суббоеприпасы ВСУ от кассетных снарядов НАТО типа "колокольчик" обнаружены в центре Горловке в ДНР, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. РИА Новости, 15.11.2024
2024-11-15T16:06
2024-11-15T16:06
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
иван приходько
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 15 ноя - РИА Новости. Суббоеприпасы ВСУ от кассетных снарядов НАТО типа "колокольчик" обнаружены в центре Горловке в ДНР, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. "В результате украинской вооруженной агрессии в поселке Аксеновка (Центрально-Городской район Горловки) выявлены суббоеприпасы вооруженных формирований Украины", - написал Приходько. Подобные суббоеприпасы используются в артиллерийских снарядах натовского калибра 155 миллиметров и ракетах HIMARS. Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщало, что ВСУ с начала суток выпустили по Горловке 13 кассетных снарядов калибром 155 миллиметров. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта на Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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горловка, донецкая народная республика, иван приходько, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Иван Приходько, СЦКК, Происшествия
В Горловке нашли суббоеприпасы от кассетных снарядов

Мэр Приходько: в Горловке нашли суббоеприпасы от кассетных снарядов НАТО

© Фото : Приходько РИК/TelegramСуббоеприпас типа "колокольчик" в поселке Аксеновка (Центрально-Городской район Горловки)
Суббоеприпас типа колокольчик в поселке Аксеновка (Центрально-Городской район Горловки) - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
© Фото : Приходько РИК/Telegram
Суббоеприпас типа "колокольчик" в поселке Аксеновка (Центрально-Городской район Горловки)
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ДОНЕЦК, 15 ноя - РИА Новости. Суббоеприпасы ВСУ от кассетных снарядов НАТО типа "колокольчик" обнаружены в центре Горловке в ДНР, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале.
"В результате украинской вооруженной агрессии в поселке Аксеновка (Центрально-Городской район Горловки) выявлены суббоеприпасы вооруженных формирований Украины", - написал Приходько.
Подобные суббоеприпасы используются в артиллерийских снарядах натовского калибра 155 миллиметров и ракетах HIMARS.
Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщало, что ВСУ с начала суток выпустили по Горловке 13 кассетных снарядов калибром 155 миллиметров.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта на Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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Специальная военная операция на УкраинеГорловкаДонецкая Народная РеспубликаИван ПриходькоСЦККПроисшествия
 
 
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