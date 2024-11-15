https://ria.ru/20241115/gorlovka-1984012327.html
В Горловке нашли суббоеприпасы от кассетных снарядов
В Горловке нашли суббоеприпасы от кассетных снарядов - РИА Новости, 15.11.2024
В Горловке нашли суббоеприпасы от кассетных снарядов
Суббоеприпасы ВСУ от кассетных снарядов НАТО типа "колокольчик" обнаружены в центре Горловке в ДНР, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. РИА Новости, 15.11.2024
2024-11-15T16:06
2024-11-15T16:06
2024-11-15T16:06
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
иван приходько
сцкк
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0f/1984012015_0:528:964:1070_1920x0_80_0_0_57e83649783c9fd3eff4d816f6fd7795.jpg
ДОНЕЦК, 15 ноя - РИА Новости. Суббоеприпасы ВСУ от кассетных снарядов НАТО типа "колокольчик" обнаружены в центре Горловке в ДНР, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. "В результате украинской вооруженной агрессии в поселке Аксеновка (Центрально-Городской район Горловки) выявлены суббоеприпасы вооруженных формирований Украины", - написал Приходько. Подобные суббоеприпасы используются в артиллерийских снарядах натовского калибра 155 миллиметров и ракетах HIMARS. Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщало, что ВСУ с начала суток выпустили по Горловке 13 кассетных снарядов калибром 155 миллиметров. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта на Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20240318/donbass-1933243858.html
горловка
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0f/1984012015_0:437:964:1160_1920x0_80_0_0_cf52257cbce51c41cb5bbe3801fec8c9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
горловка, донецкая народная республика, иван приходько, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Иван Приходько, СЦКК, Происшествия
В Горловке нашли суббоеприпасы от кассетных снарядов
Мэр Приходько: в Горловке нашли суббоеприпасы от кассетных снарядов НАТО