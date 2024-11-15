https://ria.ru/20241115/gorlovka-1984012327.html

В Горловке нашли суббоеприпасы от кассетных снарядов

В Горловке нашли суббоеприпасы от кассетных снарядов - РИА Новости, 15.11.2024

В Горловке нашли суббоеприпасы от кассетных снарядов

Суббоеприпасы ВСУ от кассетных снарядов НАТО типа "колокольчик" обнаружены в центре Горловке в ДНР, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. РИА Новости, 15.11.2024

2024-11-15T16:06

2024-11-15T16:06

2024-11-15T16:06

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

иван приходько

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 15 ноя - РИА Новости. Суббоеприпасы ВСУ от кассетных снарядов НАТО типа "колокольчик" обнаружены в центре Горловке в ДНР, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. "В результате украинской вооруженной агрессии в поселке Аксеновка (Центрально-Городской район Горловки) выявлены суббоеприпасы вооруженных формирований Украины", - написал Приходько. Подобные суббоеприпасы используются в артиллерийских снарядах натовского калибра 155 миллиметров и ракетах HIMARS. Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщало, что ВСУ с начала суток выпустили по Горловке 13 кассетных снарядов калибром 155 миллиметров. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта на Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20240318/donbass-1933243858.html

горловка

донецкая народная республика

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горловка, донецкая народная республика, иван приходько, сцкк, происшествия