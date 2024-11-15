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СМИ: сенаторы-республиканцы не верят, что Гетц станет генпрокурором США - РИА Новости, 15.11.2024
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04:12 15.11.2024
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СМИ: сенаторы-республиканцы не верят, что Гетц станет генпрокурором США
СМИ: сенаторы-республиканцы не верят, что Гетц станет генпрокурором США - РИА Новости, 15.11.2024
СМИ: сенаторы-республиканцы не верят, что Гетц станет генпрокурором США
Республиканцы в сенате США не верят, что кандидату на пост генерального прокурора Мэтту Гетцу удастся заручиться поддержкой, необходимой для утверждения,... РИА Новости, 15.11.2024
2024-11-15T04:12
2024-11-15T04:12
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Республиканцы в сенате США не верят, что кандидату на пост генерального прокурора Мэтту Гетцу удастся заручиться поддержкой, необходимой для утверждения, сообщает газета Wall Street Journal. О своем предложении номинировать на пост главы минюста конгрессмена Гетца объявил избранный президент США Дональд Трамп. Как отмечает газета, Трамп может позволить себе потерять поддержку не более трех сенаторов-республиканцев, учитывая, что все демократы будут против. Источники, знакомые с обсуждениями в верхней палате, говорят, что против Гетца будут голосовать больше трех сенаторов-республиканцев. "Их значительно больше четырех", - сообщил источник. По его словам, в сенате возникают разговоры о том, чтобы убедить Трампа отозвать Гетца или заставить Гетца добровольно отказаться от номинации. Сенатор-республиканец Кевин Крамер заявил, что, по его мнению, у Гетца не хватит голосов даже для утверждения в Судебном комитете, необходимого для голосования сената в полном составе. Экс-спикер палаты представителей США Кевин Маккарти ранее также чрезвычайно низко оценил шансы Гетца на утверждение. Однако экс-спикер может испытывать личную неприязнь к Гетцу, который в 2023 году инициировал его отстранение от должности.
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сша, дональд трамп, кевин маккарти, выборы президента сша — 2024, в мире
США, Дональд Трамп, Кевин Маккарти, Выборы президента США — 2024, В мире
СМИ: сенаторы-республиканцы не верят, что Гетц станет генпрокурором США

WSJ: сенаторы-республиканцы говорят, что Гетца не утвердят на пост генпрокурора

© AP Photo / Evan VucciМэтт Гетц
Мэтт Гетц - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Мэтт Гетц. Архивное фото
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Республиканцы в сенате США не верят, что кандидату на пост генерального прокурора Мэтту Гетцу удастся заручиться поддержкой, необходимой для утверждения, сообщает газета Wall Street Journal.
О своем предложении номинировать на пост главы минюста конгрессмена Гетца объявил избранный президент США Дональд Трамп.
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Как отмечает газета, Трамп может позволить себе потерять поддержку не более трех сенаторов-республиканцев, учитывая, что все демократы будут против. Источники, знакомые с обсуждениями в верхней палате, говорят, что против Гетца будут голосовать больше трех сенаторов-республиканцев.
"Их значительно больше четырех", - сообщил источник. По его словам, в сенате возникают разговоры о том, чтобы убедить Трампа отозвать Гетца или заставить Гетца добровольно отказаться от номинации.
Сенатор-республиканец Кевин Крамер заявил, что, по его мнению, у Гетца не хватит голосов даже для утверждения в Судебном комитете, необходимого для голосования сената в полном составе.
Экс-спикер палаты представителей США Кевин Маккарти ранее также чрезвычайно низко оценил шансы Гетца на утверждение. Однако экс-спикер может испытывать личную неприязнь к Гетцу, который в 2023 году инициировал его отстранение от должности.
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