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В Берлине назвали число немецких граждан, погибших в конфликте на Украине - РИА Новости, 15.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
16:29 15.11.2024 (обновлено: 16:35 15.11.2024)
https://ria.ru/20241115/germaniya-1984024014.html
В Берлине назвали число немецких граждан, погибших в конфликте на Украине
В Берлине назвали число немецких граждан, погибших в конфликте на Украине - РИА Новости, 15.11.2024
В Берлине назвали число немецких граждан, погибших в конфликте на Украине
В конфликте на Украине с 2022 года погибло десять граждан Германии, сообщает издание Frankfurter Rundschau со ссылкой на ответ правительства на запрос депутата... РИА Новости, 15.11.2024
2024-11-15T16:29
2024-11-15T16:35
специальная военная операция на украине
в мире
украина
германия
россия
андрей хунко
сара вагенкнехт
мария захарова
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БЕРЛИН, 15 ноя - РИА Новости. В конфликте на Украине с 2022 года погибло десять граждан Германии, сообщает издание Frankfurter Rundschau со ссылкой на ответ правительства на запрос депутата бундестага парламентской группы партии "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" (ССВ) Андрея Хунко. Согласно ответу, на Украине с начала конфликта в 2022 году погибло 10 граждан Германии. Об их причастности к военным действиям ничего не сообщается. "Правительство Германии должно позаботиться о том, чтобы немецкие граждане не принимали участия в войне на Украине", - заявил Хунко изданию. Депутат призвал правительство к началу переговоров о прекращении огня, чтобы "больше не гибли люди, включая немцев". МВД ФРГ ранее по состоянию на конец апреля утверждало, что на Украине находится всего 21 гражданин Германии, при этом всего трое воюют с украинской стороны, а целых 11 - якобы с российской. В аффилированной с "иностранным легионом" вооруженных сил Украины (ВСУ) группе Memorial в Facebook* ранее сообщалось о семи погибших немцах. Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наёмников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее заявляла, что Запад закрепил себя в статусе стороны украинского конфликта, направляя наемников для участия в военных действиях. Министр иностранных дел России Сергей Лавров допускал, что ряд стран отправляет на территорию Украины своих кадровых военных под видом наемников. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
https://ria.ru/20240828/rossiya-1968808949.html
https://ria.ru/20241017/ganchev-1978435447.html
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в мире, украина, германия, россия, андрей хунко, сара вагенкнехт, мария захарова, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Германия, Россия, Андрей Хунко, Сара Вагенкнехт, Мария Захарова, Вооруженные силы Украины
В Берлине назвали число немецких граждан, погибших в конфликте на Украине

Frankfurter Rundschau: с начала конфликта на Украине погибли 10 граждан Германии

© AP Photo / Markus SchreiberФлаги Германии, Украины и ЕС в Берлине
Флаги Германии, Украины и ЕС в Берлине - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
© AP Photo / Markus Schreiber
Флаги Германии, Украины и ЕС в Берлине. Архивное фото
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БЕРЛИН, 15 ноя - РИА Новости. В конфликте на Украине с 2022 года погибло десять граждан Германии, сообщает издание Frankfurter Rundschau со ссылкой на ответ правительства на запрос депутата бундестага парламентской группы партии "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" (ССВ) Андрея Хунко.
Согласно ответу, на Украине с начала конфликта в 2022 году погибло 10 граждан Германии. Об их причастности к военным действиям ничего не сообщается. "Правительство Германии должно позаботиться о том, чтобы немецкие граждане не принимали участия в войне на Украине", - заявил Хунко изданию.
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Депутат призвал правительство к началу переговоров о прекращении огня, чтобы "больше не гибли люди, включая немцев".
МВД ФРГ ранее по состоянию на конец апреля утверждало, что на Украине находится всего 21 гражданин Германии, при этом всего трое воюют с украинской стороны, а целых 11 - якобы с российской. В аффилированной с "иностранным легионом" вооруженных сил Украины (ВСУ) группе Memorial в Facebook* ранее сообщалось о семи погибших немцах.
Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наёмников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.
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Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаГерманияРоссияАндрей ХункоСара ВагенкнехтМария ЗахароваВооруженные силы Украины
 
 
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