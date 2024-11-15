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В Госдуме хотят снизить возраст для дачи присяги при получении гражданства
В Госдуме хотят снизить возраст для дачи присяги при получении гражданства - РИА Новости, 15.11.2024
В Госдуме хотят снизить возраст для дачи присяги при получении гражданства
В Госдуму внесен законопроект о снижении с 18 до 14 лет возраста лиц, обязанных принести присягу гражданина РФ при приобретении гражданства, документ доступен в РИА Новости, 15.11.2024
2024-11-15T12:55
2024-11-15T12:55
2024-11-15T12:55
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. В Госдуму внесен законопроект о снижении с 18 до 14 лет возраста лиц, обязанных принести присягу гражданина РФ при приобретении гражданства, документ доступен в думской электронной базе. Авторами законопроекта выступила группа депутатов Госдумы во главе с председателем думского комитета по делам СНГ Леонидом Калашниковым. "В целях повышения патриотического духа и осознанного взятия обязательства соблюдать Конституцию Российской Федерации и законодательство Российской Федерации законопроектом предлагается снижение возраста лиц, обязанных приносить присягу, с 18 до 14 лет", - сказано в документе. Также законопроектом предлагается считать недействительным решение о приеме в гражданство лица, отказавшегося принести присягу гражданина РФ. Кроме того, проектируемыми положениями устанавливается, что решение о приеме в гражданство будет считаться недействительным в случае непринесения лицом присяги в связи с его смертью.
https://ria.ru/20241105/pravitelstvo-1981875534.html
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россия, леонид калашников, госдума рф, снг
Россия, Леонид Калашников, Госдума РФ, СНГ
В Госдуме хотят снизить возраст для дачи присяги при получении гражданства
В Госдуме хотят снизить возврат при даче присяги для гражданства до 14 лет