https://ria.ru/20241115/gaz-1984054909.html

В Австрии ожидают остановки поставок газа ООО "Газпром экспорт"

В Австрии ожидают остановки поставок газа ООО "Газпром экспорт" - РИА Новости, 15.11.2024

В Австрии ожидают остановки поставок газа ООО "Газпром экспорт"

Австрийская OMV ожидает остановки поставок газа в Австрию ООО "Газпром экспорт" с 16 ноября, следует из сообщения компании на платформе CEGH REMIT. РИА Новости, 15.11.2024

2024-11-15T18:26

2024-11-15T18:26

2024-11-15T21:32

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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Австрийская OMV ожидает остановки поставок газа в Австрию ООО "Газпром экспорт" с 16 ноября, следует из сообщения компании на платформе CEGH REMIT."OMV Gas Marketing & Trading GmbH (OGMT) только что получила от "Газпром экспорт" информацию о том, что "Газпром экспорт" приостановит — и таким образом сократит до 0% — поставки природного газа по контракту на поставку в Австрию с OGMT с 6:00 по центральноевропейскому времени (8:00 мск. — Прим. ред.) с 16 ноября 2024 года", — говорится в заявлении. OMV 13 ноября заявила, что дело о поставках газа в Германию от "Газпром экспорт" завершилось в ее пользу и международный арбитраж присудил ей 230 миллионов евро плюс проценты и издержки. Ожидается, что может произойти ухудшение договорных отношений по австрийскому контракту с российской компанией, включая возможное прекращение поставок, сообщала тогда австрийская компания.

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австрия, германия, газпром, omv, в мире