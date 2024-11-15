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В Австрии ожидают остановки поставок газа ООО "Газпром экспорт" - РИА Новости, 15.11.2024
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18:26 15.11.2024 (обновлено: 21:32 15.11.2024)
https://ria.ru/20241115/gaz-1984054909.html
В Австрии ожидают остановки поставок газа ООО "Газпром экспорт"
В Австрии ожидают остановки поставок газа ООО "Газпром экспорт" - РИА Новости, 15.11.2024
В Австрии ожидают остановки поставок газа ООО "Газпром экспорт"
Австрийская OMV ожидает остановки поставок газа в Австрию ООО "Газпром экспорт" с 16 ноября, следует из сообщения компании на платформе CEGH REMIT. РИА Новости, 15.11.2024
2024-11-15T18:26
2024-11-15T21:32
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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Австрийская OMV ожидает остановки поставок газа в Австрию ООО "Газпром экспорт" с 16 ноября, следует из сообщения компании на платформе CEGH REMIT."OMV Gas Marketing &amp; Trading GmbH (OGMT) только что получила от "Газпром экспорт" информацию о том, что "Газпром экспорт" приостановит — и таким образом сократит до 0% — поставки природного газа по контракту на поставку в Австрию с OGMT с 6:00 по центральноевропейскому времени (8:00 мск. — Прим. ред.) с 16 ноября 2024 года", — говорится в заявлении. OMV 13 ноября заявила, что дело о поставках газа в Германию от "Газпром экспорт" завершилось в ее пользу и международный арбитраж присудил ей 230 миллионов евро плюс проценты и издержки. Ожидается, что может произойти ухудшение договорных отношений по австрийскому контракту с российской компанией, включая возможное прекращение поставок, сообщала тогда австрийская компания.
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австрия, германия, газпром, omv, в мире
Австрия, Германия, Газпром, OMV, В мире
В Австрии ожидают остановки поставок газа ООО "Газпром экспорт"

Австрийская OMV ожидает остановки поставок газа от "Газпром экспорт" с 16 ноября

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЛоготип нефтяной компании OMV на здании штаб-квартиры в Вене
Логотип нефтяной компании OMV на здании штаб-квартиры в Вене - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Логотип нефтяной компании OMV на здании штаб-квартиры в Вене. Архивное фото
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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Австрийская OMV ожидает остановки поставок газа в Австрию ООО "Газпром экспорт" с 16 ноября, следует из сообщения компании на платформе CEGH REMIT.
"OMV Gas Marketing & Trading GmbH (OGMT) только что получила от "Газпром экспорт" информацию о том, что "Газпром экспорт" приостановит — и таким образом сократит до 0% — поставки природного газа по контракту на поставку в Австрию с OGMT с 6:00 по центральноевропейскому времени (8:00 мск. — Прим. ред.) с 16 ноября 2024 года", — говорится в заявлении.
OMV 13 ноября заявила, что дело о поставках газа в Германию от "Газпром экспорт" завершилось в ее пользу и международный арбитраж присудил ей 230 миллионов евро плюс проценты и издержки. Ожидается, что может произойти ухудшение договорных отношений по австрийскому контракту с российской компанией, включая возможное прекращение поставок, сообщала тогда австрийская компания.
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