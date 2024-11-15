https://ria.ru/20241115/gaz-1983869417.html

Названы главные покупатели российского газа в ЕС

Названы главные покупатели российского газа в ЕС - РИА Новости, 15.11.2024

Названы главные покупатели российского газа в ЕС

Среди стран Евросоюза больше всего покупают российский газ Франция, Венгрия и Испания — на них пришлось более половины всего импорта из России, следует из... РИА Новости, 15.11.2024

2024-11-15T05:10

2024-11-15T05:10

2024-11-15T08:56

россия

франция

венгрия

евросоюз

евростат

экономика

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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Среди стран Евросоюза больше всего покупают российский газ Франция, Венгрия и Испания — на них пришлось более половины всего импорта из России, следует из расчетов РИА Новости по данным Евростата за восемь месяцев этого года.Так, с января по август Россия поставила в ЕС газа на девять миллиардов евро, причем трубопроводный газ вновь стал главным в экспорте. На него пришлось 4,6 миллиарда евро, а на СПГ — 4,4 миллиарда. Основным покупателем топлива стала Франция, увеличившая импорт на 30 процентов — до 1,9 миллиарда евро. Венгрия же опустилась на второе место, так как сократила закупки почти на треть — до 1,6 миллиарда евро. На третье место поднялась Испания с импортом в 1,4 миллиарда евро. Среди других крупных покупателей — Италия (1,3 миллиарда евро), Греция (919 миллионов), Словакия (800 миллионов) и Бельгия (709 миллионов). При этом сильнее всего импорт нарастили Литва (плюс 41 процент) и Финляндия (плюс 36 процентов), хотя они приобрели совсем небольшие объемы — на 1,8 и 44,3 миллиона долларов соответственно.В Москве не раз подчеркивали, что Запад совершил серьезную ошибку, когда отказался от российских углеводородов и попал в новую зависимость: теперь этим странам приходится покупать российские нефть и газ через посредников и по более высоким ценам. Как отмечал президент Владимир Путин, Россия не отказывает Европе в поставках газа, есть несколько маршрутов его получения.

https://ria.ru/20241114/gaz-1983647183.html

https://ria.ru/20241015/gaz-1978203351.html

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франция

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россия, франция, венгрия, евросоюз, евростат, экономика