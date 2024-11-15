https://ria.ru/20241115/gaz-1983869417.html
Названы главные покупатели российского газа в ЕС
Названы главные покупатели российского газа в ЕС - РИА Новости, 15.11.2024
Названы главные покупатели российского газа в ЕС
Среди стран Евросоюза больше всего покупают российский газ Франция, Венгрия и Испания — на них пришлось более половины всего импорта из России, следует из... РИА Новости, 15.11.2024
2024-11-15T05:10
2024-11-15T05:10
2024-11-15T08:56
россия
франция
венгрия
евросоюз
евростат
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/05/1814587966_0:0:3180:1789_1920x0_80_0_0_97697ed2bd67fd96fa509e2426a4fa87.jpg
МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Среди стран Евросоюза больше всего покупают российский газ Франция, Венгрия и Испания — на них пришлось более половины всего импорта из России, следует из расчетов РИА Новости по данным Евростата за восемь месяцев этого года.Так, с января по август Россия поставила в ЕС газа на девять миллиардов евро, причем трубопроводный газ вновь стал главным в экспорте. На него пришлось 4,6 миллиарда евро, а на СПГ — 4,4 миллиарда. Основным покупателем топлива стала Франция, увеличившая импорт на 30 процентов — до 1,9 миллиарда евро. Венгрия же опустилась на второе место, так как сократила закупки почти на треть — до 1,6 миллиарда евро. На третье место поднялась Испания с импортом в 1,4 миллиарда евро. Среди других крупных покупателей — Италия (1,3 миллиарда евро), Греция (919 миллионов), Словакия (800 миллионов) и Бельгия (709 миллионов). При этом сильнее всего импорт нарастили Литва (плюс 41 процент) и Финляндия (плюс 36 процентов), хотя они приобрели совсем небольшие объемы — на 1,8 и 44,3 миллиона долларов соответственно.В Москве не раз подчеркивали, что Запад совершил серьезную ошибку, когда отказался от российских углеводородов и попал в новую зависимость: теперь этим странам приходится покупать российские нефть и газ через посредников и по более высоким ценам. Как отмечал президент Владимир Путин, Россия не отказывает Европе в поставках газа, есть несколько маршрутов его получения.
https://ria.ru/20241114/gaz-1983647183.html
https://ria.ru/20241015/gaz-1978203351.html
россия
франция
венгрия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/05/1814587966_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a772ca5caec52fc5a9c6c5ed07890780.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, франция, венгрия, евросоюз, евростат, экономика
Россия, Франция, Венгрия, Евросоюз, Евростат, Экономика
Названы главные покупатели российского газа в ЕС
В январе-августе главными покупателями газа из РФ в ЕС стали Франция и Венгрия
МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Среди стран Евросоюза больше всего покупают российский газ Франция, Венгрия и Испания — на них пришлось более половины всего импорта из России, следует из расчетов РИА Новости по данным Евростата за восемь месяцев этого года.
Так, с января по август Россия поставила в ЕС газа на девять миллиардов евро, причем трубопроводный газ вновь стал главным в экспорте. На него пришлось 4,6 миллиарда евро, а на СПГ — 4,4 миллиарда.
Основным покупателем топлива стала Франция, увеличившая импорт на 30 процентов — до 1,9 миллиарда евро. Венгрия же опустилась на второе место, так как сократила закупки почти на треть — до 1,6 миллиарда евро.
На третье место поднялась Испания с импортом в 1,4 миллиарда евро. Среди других крупных покупателей — Италия
(1,3 миллиарда евро), Греция
(919 миллионов), Словакия
(800 миллионов) и Бельгия
(709 миллионов).
При этом сильнее всего импорт нарастили Литва
(плюс 41 процент) и Финляндия
(плюс 36 процентов), хотя они приобрели совсем небольшие объемы — на 1,8 и 44,3 миллиона долларов соответственно.
В Москве не раз подчеркивали, что Запад совершил серьезную ошибку, когда отказался от российских углеводородов и попал в новую зависимость: теперь этим странам приходится покупать российские нефть и газ через посредников и по более высоким ценам.
Как отмечал президент Владимир Путин
, Россия не отказывает Европе в поставках газа, есть несколько маршрутов его получения.