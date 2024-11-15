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Франция завершила обучение 2,3 тысячи украинских военных
Франция завершила обучение 2,3 тысячи украинских военных - РИА Новости, 15.11.2024
Франция завершила обучение 2,3 тысячи украинских военных
Франция завершила обучение бригады из 2300 украинских военнослужащих, сообщило французское министерство обороны в соцсети Х. РИА Новости, 15.11.2024
2024-11-15T00:40
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ПАРИЖ, 15 ноя - РИА Новости. Франция завершила обучение бригады из 2300 украинских военнослужащих, сообщило французское министерство обороны в соцсети Х. "Первая общевойсковая бригада, обученная и оснащенная во Франции, завершила обучение", - сказано в сообщении. К публикации приложено видео, на котором украинские солдаты демонстрируют разные боевые маневры с использованием французской артиллерии и других вооружений. Франция провела обучение бригады из 2,3 тысячи украинских солдат из 155 бригады ВСУ, включая три пехотных батальона, инженерный и артиллерийский корпус, наземно-воздушное наблюдение и разведку. Украинцев обучали полторы тысячи французских солдат. Ранее в четверг министр обороны Франции Себастьян Лекорню и глава МИД страны Жан-Ноэль Барро посетили военную базу в департаменте Марна на востоке Франции, где заканчивают обучение украинские военные. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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франция, россия, украина, себастьян лекорню, сергей лавров, нато, вооруженные силы украины, в мире
Франция, Россия, Украина, Себастьян Лекорню, Сергей Лавров, НАТО, Вооруженные силы Украины, В мире
Франция завершила обучение 2,3 тысячи украинских военных
Минобороны Франции сообщило о завершении обучения 2,3 тысячи боевиков ВСУ