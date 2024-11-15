https://ria.ru/20241115/frantsiya-1983860823.html

Франция завершила обучение 2,3 тысячи украинских военных

Франция завершила обучение 2,3 тысячи украинских военных - РИА Новости, 15.11.2024

Франция завершила обучение 2,3 тысячи украинских военных

Франция завершила обучение бригады из 2300 украинских военнослужащих, сообщило французское министерство обороны в соцсети Х. РИА Новости, 15.11.2024

2024-11-15T00:40

2024-11-15T00:40

2024-11-15T00:40

франция

россия

украина

себастьян лекорню

сергей лавров

нато

вооруженные силы украины

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/07/1976708513_0:305:3077:2036_1920x0_80_0_0_baafaf3107a47e0f6260f1544627be74.jpg

ПАРИЖ, 15 ноя - РИА Новости. Франция завершила обучение бригады из 2300 украинских военнослужащих, сообщило французское министерство обороны в соцсети Х. "Первая общевойсковая бригада, обученная и оснащенная во Франции, завершила обучение", - сказано в сообщении. К публикации приложено видео, на котором украинские солдаты демонстрируют разные боевые маневры с использованием французской артиллерии и других вооружений. Франция провела обучение бригады из 2,3 тысячи украинских солдат из 155 бригады ВСУ, включая три пехотных батальона, инженерный и артиллерийский корпус, наземно-воздушное наблюдение и разведку. Украинцев обучали полторы тысячи французских солдат. Ранее в четверг министр обороны Франции Себастьян Лекорню и глава МИД страны Жан-Ноэль Барро посетили военную базу в департаменте Марна на востоке Франции, где заканчивают обучение украинские военные. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20241107/vsu-1982398527.html

https://ria.ru/20241017/ssha-1978618418.html

франция

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

франция, россия, украина, себастьян лекорню, сергей лавров, нато, вооруженные силы украины, в мире