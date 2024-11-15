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СМИ рассказали, что ждет ФБР после прихода Трампа - РИА Новости, 15.11.2024
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20:38 15.11.2024
https://ria.ru/20241115/fbr-1984076509.html
СМИ рассказали, что ждет ФБР после прихода Трампа
СМИ рассказали, что ждет ФБР после прихода Трампа - РИА Новости, 15.11.2024
СМИ рассказали, что ждет ФБР после прихода Трампа
Федеральное бюро расследований (ФБР) США в результате прихода к власти победившего на президентских выборах Дональда Трампа ожидают глобальные перестановки,... РИА Новости, 15.11.2024
2024-11-15T20:38
2024-11-15T20:38
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Федеральное бюро расследований (ФБР) США в результате прихода к власти победившего на президентских выборах Дональда Трампа ожидают глобальные перестановки, сообщает издание Newsweek. "ФБР предстоит пройти через масштабные перемены, так как победивший на президентских выборах Дональд Трамп возвращается в Белый дом", - пишет издание со ссылкой на бывших агентов и аналитиков. По словам бывшего помощника директора ФБР Тома Фуэнтеса, многим высокопоставленным сотрудникам бюро необходимо готовиться к отставке, среди них - заместитель директора Пол Аббейт и сам директор ФБР Кристофер Рэй, который, как считает Фуэнтес, скорее сам подаст в отставку, чем будет дожидаться увольнения. Фуэнтес также утверждает, что президенты-демократы Барак Обама и Джо Байден хотели держать бюро "под каблуком", в связи с чем репутация ФБР "заметно ухудшилась", а само бюро стало крайне предвзятым по отношению их оппонентам - консерваторам и союзникам Трампа. При этом Washington Post со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, ранее утверждал, что Кристофер Рэй, назначенный Дональдом Трампом в 2017 году, не намерен покидать свою должность, несмотря на мнения о том, что победивший на выборах 2024 года президент может его уволить. Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS. Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его. Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.
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РИА Новости
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96
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в мире, справки, сша, дональд трамп, кристофер рэй, джо байден, фбр, nbc, выборы президента сша — 2024
В мире, Справки, США, Дональд Трамп, Кристофер Рэй, Джо Байден, ФБР, NBC, Выборы президента США — 2024
СМИ рассказали, что ждет ФБР после прихода Трампа

Newsweek: ФБР после прихода Трампа ожидают масштабные перестановки

© РИА Новости / Алексей Агарышев | Перейти в медиабанкЗдание Федерального бюро расследований в Вашингтоне
Здание Федерального бюро расследований в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
© РИА Новости / Алексей Агарышев
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Здание Федерального бюро расследований в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Федеральное бюро расследований (ФБР) США в результате прихода к власти победившего на президентских выборах Дональда Трампа ожидают глобальные перестановки, сообщает издание Newsweek.
"ФБР предстоит пройти через масштабные перемены, так как победивший на президентских выборах Дональд Трамп возвращается в Белый дом", - пишет издание со ссылкой на бывших агентов и аналитиков.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
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Вчера, 18:16
По словам бывшего помощника директора ФБР Тома Фуэнтеса, многим высокопоставленным сотрудникам бюро необходимо готовиться к отставке, среди них - заместитель директора Пол Аббейт и сам директор ФБР Кристофер Рэй, который, как считает Фуэнтес, скорее сам подаст в отставку, чем будет дожидаться увольнения.
Фуэнтес также утверждает, что президенты-демократы Барак Обама и Джо Байден хотели держать бюро "под каблуком", в связи с чем репутация ФБР "заметно ухудшилась", а само бюро стало крайне предвзятым по отношению их оппонентам - консерваторам и союзникам Трампа.
При этом Washington Post со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, ранее утверждал, что Кристофер Рэй, назначенный Дональдом Трампом в 2017 году, не намерен покидать свою должность, несмотря на мнения о том, что победивший на выборах 2024 года президент может его уволить.
Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS.
Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его.
Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
Трамп обходит проверку ФБР для своих кандидатов в правительство, пишут СМИ
Вчера, 15:30
 
В миреСправкиСШАДональд ТрампКристофер РэйДжо БайденФБРNBCВыборы президента США — 2024
 
 
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