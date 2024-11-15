https://ria.ru/20241115/fbr-1984076509.html

СМИ рассказали, что ждет ФБР после прихода Трампа

СМИ рассказали, что ждет ФБР после прихода Трампа - РИА Новости, 15.11.2024

СМИ рассказали, что ждет ФБР после прихода Трампа

Федеральное бюро расследований (ФБР) США в результате прихода к власти победившего на президентских выборах Дональда Трампа ожидают глобальные перестановки,... РИА Новости, 15.11.2024

2024-11-15T20:38

2024-11-15T20:38

2024-11-15T20:38

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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Федеральное бюро расследований (ФБР) США в результате прихода к власти победившего на президентских выборах Дональда Трампа ожидают глобальные перестановки, сообщает издание Newsweek. "ФБР предстоит пройти через масштабные перемены, так как победивший на президентских выборах Дональд Трамп возвращается в Белый дом", - пишет издание со ссылкой на бывших агентов и аналитиков. По словам бывшего помощника директора ФБР Тома Фуэнтеса, многим высокопоставленным сотрудникам бюро необходимо готовиться к отставке, среди них - заместитель директора Пол Аббейт и сам директор ФБР Кристофер Рэй, который, как считает Фуэнтес, скорее сам подаст в отставку, чем будет дожидаться увольнения. Фуэнтес также утверждает, что президенты-демократы Барак Обама и Джо Байден хотели держать бюро "под каблуком", в связи с чем репутация ФБР "заметно ухудшилась", а само бюро стало крайне предвзятым по отношению их оппонентам - консерваторам и союзникам Трампа. При этом Washington Post со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, ранее утверждал, что Кристофер Рэй, назначенный Дональдом Трампом в 2017 году, не намерен покидать свою должность, несмотря на мнения о том, что победивший на выборах 2024 года президент может его уволить. Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS. Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его. Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.

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в мире, справки, сша, дональд трамп, кристофер рэй, джо байден, фбр, nbc, выборы президента сша — 2024