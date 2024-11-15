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Источник: главы Минобороны ЕС обсудят разрешение Киеву на удары по России - РИА Новости, 15.11.2024
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19:20 15.11.2024
https://ria.ru/20241115/es-1984063720.html
Источник: главы Минобороны ЕС обсудят разрешение Киеву на удары по России
Источник: главы Минобороны ЕС обсудят разрешение Киеву на удары по России - РИА Новости, 15.11.2024
Источник: главы Минобороны ЕС обсудят разрешение Киеву на удары по России
Главы минобороны стран Евросоюза 19 ноября обсудят разрешение Киеву на удары по территории РФ на фоне успехов российских войск, сообщил высокопоставленный... РИА Новости, 15.11.2024
2024-11-15T19:20
2024-11-15T19:20
россия
украина
киев
жозеп боррель
владимир путин
дмитрий песков
нато
евросоюз
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БРЮССЕЛЬ, 15 ноя – РИА Новости. Главы минобороны стран Евросоюза 19 ноября обсудят разрешение Киеву на удары по территории РФ на фоне успехов российских войск, сообщил высокопоставленный европейский источник. "Позиция главы евродипломатии Жозепа Борреля остается неизменной в поддержке снятия таких ограничений в нынешних сложных условиях. Конечно, многие министры поднимут этот вопрос. Но, как вы знаете, суверенное решение о снятии таких ограничений остается за странами Евросоюза", - сказал он. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что страны НАТО сейчас дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавил он. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что заявление президента о последствиях ударов западным оружием вглубь России было предельно четким и однозначным, нет сомнений, что оно достигло адресатов. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20241111/pushkov-1983064919.html
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россия, украина, киев, жозеп боррель, владимир путин, дмитрий песков, нато, евросоюз, в мире
Россия, Украина, Киев, Жозеп Боррель, Владимир Путин, Дмитрий Песков, НАТО, Евросоюз, В мире
Источник: главы Минобороны ЕС обсудят разрешение Киеву на удары по России

В ЕС 19 ноября обсудят разрешение Киеву на удары по территории России

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЛоготип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
Логотип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Логотип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 15 ноя – РИА Новости. Главы минобороны стран Евросоюза 19 ноября обсудят разрешение Киеву на удары по территории РФ на фоне успехов российских войск, сообщил высокопоставленный европейский источник.
"Позиция главы евродипломатии Жозепа Борреля остается неизменной в поддержке снятия таких ограничений в нынешних сложных условиях. Конечно, многие министры поднимут этот вопрос. Но, как вы знаете, суверенное решение о снятии таких ограничений остается за странами Евросоюза", - сказал он.
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Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что страны НАТО сейчас дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавил он. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что заявление президента о последствиях ударов западным оружием вглубь России было предельно четким и однозначным, нет сомнений, что оно достигло адресатов.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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