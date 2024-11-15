https://ria.ru/20241115/eksport-1984091575.html

РЭЦ представил систему поддержки экспорта для лесопромышленных компаний

РЭЦ представил систему поддержки экспорта для лесопромышленных компаний - РИА Новости, 15.11.2024

РЭЦ представил систему поддержки экспорта для лесопромышленных компаний

О системе поддержки экспортеров, предоставляемой Группой РЭЦ и направленной на повышение международной конкурентоспособности российской продукции... РИА Новости, 15.11.2024

2024-11-15T22:39

2024-11-15T22:39

2024-11-15T22:39

экономика

россия

российский экспортный центр (рэц)

экспорт

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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. О системе поддержки экспортеров, предоставляемой Группой РЭЦ и направленной на повышение международной конкурентоспособности российской продукции лесопромышленного комплекса, рассказала директор по поддержке экспорта ЛПК Российского экспортного центра (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ) Елена Смирнова на сессии "Развитие и расширение экспортного потенциала российской продукции".Мероприятие состоялось в рамках международной выставки PulpFor и форума, посвященного актуальным вопросам целлюлозно-бумажной промышленности."Группа РЭЦ предлагает комплексный подход к поддержке экспортеров, сочетающий финансовые инструменты, страхование и удобные цифровые сервисы. Наша цель - помочь российским компаниям не только успешно выйти на международные рынки, но и занять на них прочные позиции. Мы постоянно работаем над совершенствованием наших продуктов и услуг, чтобы максимально эффективно отвечать потребностям экспортеров", - сказала Смирнова.Она подробно остановилась на ключевых инструментах поддержки, доступных российским экспортерам. Она подчеркнула комплексный подход РЭЦ, включающий финансовые и нефинансовые меры, призванные помочь компаниям преодолеть различные барьеры на пути к успешному экспорту. В частности, она осветила возможности, предоставляемые Росэксимбанком, включая доступ к выгодным кредитным продуктам, разработанным специально для экспортеров, и гарантийным механизмам, снижающим риски при международных сделках.Представитель РЭЦ также рассказала о роли ЭКСАРа в минимизации рисков экспортных операций. Она отметила важность страховых продуктов ЭКСАРа, которые защищают компании от финансовых потерь, связанных с неплатежами со стороны иностранных партнеров, и обеспечивают уверенность в успешном завершении сделок. Особое внимание было уделено программе страхования отсрочки платежа для МСП, которая позволяет компаниям предлагать своим зарубежным клиентам более гибкие условия сотрудничества.Кроме того, Смирнова подробно описала возможности цифровой платформы "Мой экспорт", которая предоставляет экспортерам удобный онлайн-доступ к широкому спектру услуг, включая оформление необходимой документации, поиск потенциальных партнеров, анализ рынков и доступ к актуальной информации о государственной поддержке.Также представитель РЭЦ рассказала о значении системы сертификации "Сделано в России" и программе продвижения "Сделано в России", подчеркнув их роль в формировании позитивного имиджа российской продукции за рубежом. Участие в этой программе позволяет компаниям подтвердить высокое качество своей продукции и повысить доверие со стороны иностранных покупателей. Смирнова также упомянула о Всероссийской премии "Экспортер года", которая стимулирует развитие экспортного потенциала российских компаний и отмечает достижения наиболее успешных из них.Помимо этого, на сессии были затронуты вопросы технологических инноваций, диверсификации экспортных рынков, оптимизации логистических цепочек и государственной поддержки. Участники обсудили пути повышения конкурентоспособности российской целлюлозно-бумажной продукции на мировом рынке и предложили ряд решений по стимулированию экспорта и увеличению доли российской продукции в глобальном объеме продаж.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, российский экспортный центр (рэц), экспорт