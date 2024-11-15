https://ria.ru/20241115/efimov-1983814266.html

Ефимов: инвесторы благоустроили около четырех километров набережных

Ефимов: инвесторы благоустроили около четырех километров набережных - РИА Новости, 15.11.2024

Ефимов: инвесторы благоустроили около четырех километров набережных

За пять лет инвесторы в рамках масштабного проекта благоустройства прибрежных территорий Москвы-реки, частью которого стали девелоперы в 2020 году, привели в... РИА Новости, 15.11.2024

2024-11-15T10:08

2024-11-15T10:08

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москва

сходня

владимир ефимов (правительство москвы)

владислав овчинский

сергей собянин

градостроительный комплекс москвы

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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. За пять лет инвесторы в рамках масштабного проекта благоустройства прибрежных территорий Москвы-реки, частью которого стали девелоперы в 2020 году, привели в порядок пять набережных, их общая протяженность составляет около четырех километров, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."За минувшие пять лет инвесторы в рамках строительства жилых комплексов привели в порядок пять набережных общей площадью 330 тысяч квадратных метров. Самая протяженная из них находится в Нагатинском Затоне. После реконструкции на прибрежной территории длиной около 1,5 километра появились пляжная зона, променад с велодорожкой, зона для воркаута", -приводит слова Ефимова пресс-служба градкомплекса Москвы.В сообщении уточняется, что две набережные находятся в Хорошево-Мневниках и Покровском-Стрешневе. Еще один объект расположен на берегу затона Новинки. Еще одну набережную привели в порядок в районе Левобережный.В свою очередь глава департамента градостроительной политики города Владислав Овчинский отметил, что в 2024 году подошли к концу работы на набережной в месте слияния Москвы-реки и Сходни рядом с жилым комплексом, протяженность объекта составляет примерно 350 метров. Здесь обустроили спортивную и детскую площадки. Кроме того, для посетителей появились зона рекреации и площадка для игры в петанк.Еще одна прибрежная зона находится на Покровской набережной, в конце года тут также завершат работы, добавляется в пресс-релизе. Недалеко находится еще один жилой комплекс.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о планах по благоустройству набережных столицы.

https://ria.ru/20241114/efimov-1983775847.html

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москва

сходня

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москва, сходня, владимир ефимов (правительство москвы) , владислав овчинский, сергей собянин, градостроительный комплекс москвы