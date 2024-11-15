Рейтинг@Mail.ru
Ефимов: инвесторы благоустроили около четырех километров набережных - РИА Новости, 15.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:08 15.11.2024
https://ria.ru/20241115/efimov-1983814266.html
Ефимов: инвесторы благоустроили около четырех километров набережных
Ефимов: инвесторы благоустроили около четырех километров набережных - РИА Новости, 15.11.2024
Ефимов: инвесторы благоустроили около четырех километров набережных
За пять лет инвесторы в рамках масштабного проекта благоустройства прибрежных территорий Москвы-реки, частью которого стали девелоперы в 2020 году, привели в... РИА Новости, 15.11.2024
2024-11-15T10:08
2024-11-15T10:08
москва
сходня
владимир ефимов (правительство москвы)
владислав овчинский
сергей собянин
градостроительный комплекс москвы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1b/1968819735_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_0e48e7c57724f35712b9e1691c0f8145.jpg
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. За пять лет инвесторы в рамках масштабного проекта благоустройства прибрежных территорий Москвы-реки, частью которого стали девелоперы в 2020 году, привели в порядок пять набережных, их общая протяженность составляет около четырех километров, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."За минувшие пять лет инвесторы в рамках строительства жилых комплексов привели в порядок пять набережных общей площадью 330 тысяч квадратных метров. Самая протяженная из них находится в Нагатинском Затоне. После реконструкции на прибрежной территории длиной около 1,5 километра появились пляжная зона, променад с велодорожкой, зона для воркаута", -приводит слова Ефимова пресс-служба градкомплекса Москвы.В сообщении уточняется, что две набережные находятся в Хорошево-Мневниках и Покровском-Стрешневе. Еще один объект расположен на берегу затона Новинки. Еще одну набережную привели в порядок в районе Левобережный.В свою очередь глава департамента градостроительной политики города Владислав Овчинский отметил, что в 2024 году подошли к концу работы на набережной в месте слияния Москвы-реки и Сходни рядом с жилым комплексом, протяженность объекта составляет примерно 350 метров. Здесь обустроили спортивную и детскую площадки. Кроме того, для посетителей появились зона рекреации и площадка для игры в петанк.Еще одна прибрежная зона находится на Покровской набережной, в конце года тут также завершат работы, добавляется в пресс-релизе. Недалеко находится еще один жилой комплекс.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о планах по благоустройству набережных столицы.
https://ria.ru/20241114/efimov-1983775847.html
https://ria.ru/20241114/efimov-1983620310.html
москва
сходня
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1b/1968819735_333:0:3000:2000_1920x0_80_0_0_d70234b2c62b1d5a537e6ef3a65aab42.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, сходня, владимир ефимов (правительство москвы) , владислав овчинский, сергей собянин, градостроительный комплекс москвы
Москва, Сходня, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Владислав Овчинский, Сергей Собянин, Градостроительный комплекс Москвы

Ефимов: инвесторы благоустроили около четырех километров набережных

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. За пять лет инвесторы в рамках масштабного проекта благоустройства прибрежных территорий Москвы-реки, частью которого стали девелоперы в 2020 году, привели в порядок пять набережных, их общая протяженность составляет около четырех километров, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"За минувшие пять лет инвесторы в рамках строительства жилых комплексов привели в порядок пять набережных общей площадью 330 тысяч квадратных метров. Самая протяженная из них находится в Нагатинском Затоне. После реконструкции на прибрежной территории длиной около 1,5 километра появились пляжная зона, променад с велодорожкой, зона для воркаута", -приводит слова Ефимова пресс-служба градкомплекса Москвы.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
Ефимов: детскую больницу св. Владимира в Москве достроят в 2025 году
14 ноября, 16:35
В сообщении уточняется, что две набережные находятся в Хорошево-Мневниках и Покровском-Стрешневе. Еще один объект расположен на берегу затона Новинки. Еще одну набережную привели в порядок в районе Левобережный.
В свою очередь глава департамента градостроительной политики города Владислав Овчинский отметил, что в 2024 году подошли к концу работы на набережной в месте слияния Москвы-реки и Сходни рядом с жилым комплексом, протяженность объекта составляет примерно 350 метров. Здесь обустроили спортивную и детскую площадки. Кроме того, для посетителей появились зона рекреации и площадка для игры в петанк.
Еще одна прибрежная зона находится на Покровской набережной, в конце года тут также завершат работы, добавляется в пресс-релизе. Недалеко находится еще один жилой комплекс.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о планах по благоустройству набережных столицы.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
Ефимов: более 200 тыс "квадратов" по льготе арендуют соцучреждения в Москве
14 ноября, 10:09
 
МоскваСходняВладимир Ефимов (Правительство Москвы)Владислав ОвчинскийСергей СобянинГрадостроительный комплекс Москвы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Протестующие, захватившие парламент Абхазии, на фоне слухов о возможной попытке силовиков отбить здание, готовятся обороняться и возводят баррикады перед нимБеспорядки в АбхазииВчера, 16:25
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала