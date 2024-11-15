https://ria.ru/20241115/dtp-1984062005.html

При столкновении легковушек в Омске погибли два человека

При столкновении легковушек в Омске погибли два человека - РИА Новости, 15.11.2024

При столкновении легковушек в Омске погибли два человека

Два человека погибли, еще трое пострадали в результате лобового столкновения двух автомобилей на 601 километре трассы Р-402 в Омске, сообщается в... РИА Новости, 15.11.2024

2024-11-15T19:10

2024-11-15T19:10

2024-11-15T19:10

происшествия

россия

омск

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Два человека погибли, еще трое пострадали в результате лобового столкновения двух автомобилей на 601 километре трассы Р-402 в Омске, сообщается в Telegram-канале МЧС России. "На 601 километре трассы Р-402 лоб в лоб столкнулись две легковушки. Огнеборцы МЧС России деблокировали трех пострадавших, в том числе 10-летнюю девочку. К сожалению, еще два человека погибли", - говорится в сообщении. В ведомстве добавили, что на месте работают три специалиста и единица техники МЧС России.

https://ria.ru/20241114/dtp-1983849633.html

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происшествия, россия, омск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)