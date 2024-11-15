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При столкновении легковушек в Омске погибли два человека - РИА Новости, 15.11.2024
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19:10 15.11.2024
https://ria.ru/20241115/dtp-1984062005.html
При столкновении легковушек в Омске погибли два человека
При столкновении легковушек в Омске погибли два человека - РИА Новости, 15.11.2024
При столкновении легковушек в Омске погибли два человека
Два человека погибли, еще трое пострадали в результате лобового столкновения двух автомобилей на 601 километре трассы Р-402 в Омске, сообщается в... РИА Новости, 15.11.2024
2024-11-15T19:10
2024-11-15T19:10
происшествия
россия
омск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Два человека погибли, еще трое пострадали в результате лобового столкновения двух автомобилей на 601 километре трассы Р-402 в Омске, сообщается в Telegram-канале МЧС России. "На 601 километре трассы Р-402 лоб в лоб столкнулись две легковушки. Огнеборцы МЧС России деблокировали трех пострадавших, в том числе 10-летнюю девочку. К сожалению, еще два человека погибли", - говорится в сообщении. В ведомстве добавили, что на месте работают три специалиста и единица техники МЧС России.
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происшествия, россия, омск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, Омск, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
При столкновении легковушек в Омске погибли два человека

МЧС России: при столкновении легковушек в Омске погибли 2 человека, 3 пострадали

© Фото : МЧС России/TelegramМесто столкновения двух автомобилей в Омске
Место столкновения двух автомобилей в Омске - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
© Фото : МЧС России/Telegram
Место столкновения двух автомобилей в Омске
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Два человека погибли, еще трое пострадали в результате лобового столкновения двух автомобилей на 601 километре трассы Р-402 в Омске, сообщается в Telegram-канале МЧС России.
"На 601 километре трассы Р-402 лоб в лоб столкнулись две легковушки. Огнеборцы МЧС России деблокировали трех пострадавших, в том числе 10-летнюю девочку. К сожалению, еще два человека погибли", - говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что на месте работают три специалиста и единица техники МЧС России.
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ПроисшествияРоссияОмскМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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