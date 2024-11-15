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Появилось видео с завербованным Киевом подростком, готовившим теракт - РИА Новости, 15.11.2024
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09:57 15.11.2024 (обновлено: 10:20 15.11.2024)
https://ria.ru/20241115/diversant-1983892236.html
Появилось видео с завербованным Киевом подростком, готовившим теракт
Появилось видео с завербованным Киевом подростком, готовившим теракт - РИА Новости, 15.11.2024
Появилось видео с завербованным Киевом подростком, готовившим теракт
Задержанный в Кировской области диверсант рассказал, что за 25 тысяч рублей должен был поджечь инфраструктуру на Транссибирской железной дороге, чтобы... РИА Новости, 15.11.2024
2024-11-15T09:57
2024-11-15T10:20
происшествия
кировская область
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
украина
специальная военная операция на украине
транссибирская магистраль
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Задержанный в Кировской области диверсант рассказал, что за 25 тысяч рублей должен был поджечь инфраструктуру на Транссибирской железной дороге, чтобы парализовать движение по магистрали, видео с этим признанием обнародовала ФСБ России.В пятницу силовики в Кировской области задержали 16-летнего подростка, пытавшегося по заданию спецслужб Украины и за деньги совершить диверсию на железной дороге, сообщили ранее РИА Новости в СК РФ. Возбуждено уголовное дело о покушении на диверсию.Сначала демонстрируется, как злоумышленник подходит к шкафам и как его задерживают оперативники."Пошел сюда, чтобы поджечь два этих ящика по указу человека из Telegram. В содеянном признаюсь", - сказал задержанный.По его словам, в результате поджога было бы парализовано движение по Транссибу. Оперативник спросил у задержанного, сколько тому обещали заплатить за эту акцию."Двадцать пять тысяч рублей", - ответил молодой человек."Оно того стоило?" - поинтересовался оперативник."Нет", - упавшим голосом ответил задержанный.
https://ria.ru/20241113/terakty-1983461046.html
https://ria.ru/20231024/tanki-1904785932.html
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Задержание подростка, пытавшегося совершить диверсию на железной дороге в Кировской области
СК и ФСБ сообщили о задержании 16-летнего подростка в Кировской области, который пытался по заданию спецслужб Украины поджечь два шкафа сигнализации, централизации и автоматической блокировки главных путей участка Транссиба. На видео диверсант признается, что ему обещали за преступление 25 тыс рублей.
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происшествия, кировская область, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), украина, транссибирская магистраль, следственный комитет россии (ск рф), россия
Происшествия, Кировская область, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Украина, Специальная военная операция на Украине, Транссибирская магистраль, Следственный комитет России (СК РФ), Россия
Появилось видео с завербованным Киевом подростком, готовившим теракт

ФСБ: Киев пообещал завербованному подростку 25 тыс руб за поджог на Транссибе

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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Задержанный в Кировской области диверсант рассказал, что за 25 тысяч рублей должен был поджечь инфраструктуру на Транссибирской железной дороге, чтобы парализовать движение по магистрали, видео с этим признанием обнародовала ФСБ России.
В пятницу силовики в Кировской области задержали 16-летнего подростка, пытавшегося по заданию спецслужб Украины и за деньги совершить диверсию на железной дороге, сообщили ранее РИА Новости в СК РФ. Возбуждено уголовное дело о покушении на диверсию.
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Сначала демонстрируется, как злоумышленник подходит к шкафам и как его задерживают оперативники.
"Пошел сюда, чтобы поджечь два этих ящика по указу человека из Telegram. В содеянном признаюсь", - сказал задержанный.
По его словам, в результате поджога было бы парализовано движение по Транссибу. Оперативник спросил у задержанного, сколько тому обещали заплатить за эту акцию.
"Двадцать пять тысяч рублей", - ответил молодой человек.
"Оно того стоило?" - поинтересовался оперативник.
"Нет", - упавшим голосом ответил задержанный.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияКировская областьФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)УкраинаТранссибирская магистральСледственный комитет России (СК РФ)Россия
 
 
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