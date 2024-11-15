https://ria.ru/20241115/diversant-1983892236.html

Появилось видео с завербованным Киевом подростком, готовившим теракт

Появилось видео с завербованным Киевом подростком, готовившим теракт - РИА Новости, 15.11.2024

Появилось видео с завербованным Киевом подростком, готовившим теракт

Задержанный в Кировской области диверсант рассказал, что за 25 тысяч рублей должен был поджечь инфраструктуру на Транссибирской железной дороге, чтобы... РИА Новости, 15.11.2024

2024-11-15T09:57

2024-11-15T09:57

2024-11-15T10:20

происшествия

кировская область

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

украина

специальная военная операция на украине

транссибирская магистраль

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Задержанный в Кировской области диверсант рассказал, что за 25 тысяч рублей должен был поджечь инфраструктуру на Транссибирской железной дороге, чтобы парализовать движение по магистрали, видео с этим признанием обнародовала ФСБ России.В пятницу силовики в Кировской области задержали 16-летнего подростка, пытавшегося по заданию спецслужб Украины и за деньги совершить диверсию на железной дороге, сообщили ранее РИА Новости в СК РФ. Возбуждено уголовное дело о покушении на диверсию.Сначала демонстрируется, как злоумышленник подходит к шкафам и как его задерживают оперативники."Пошел сюда, чтобы поджечь два этих ящика по указу человека из Telegram. В содеянном признаюсь", - сказал задержанный.По его словам, в результате поджога было бы парализовано движение по Транссибу. Оперативник спросил у задержанного, сколько тому обещали заплатить за эту акцию."Двадцать пять тысяч рублей", - ответил молодой человек."Оно того стоило?" - поинтересовался оперативник."Нет", - упавшим голосом ответил задержанный.

https://ria.ru/20241113/terakty-1983461046.html

https://ria.ru/20231024/tanki-1904785932.html

кировская область

украина

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Задержание подростка, пытавшегося совершить диверсию на железной дороге в Кировской области СК и ФСБ сообщили о задержании 16-летнего подростка в Кировской области, который пытался по заданию спецслужб Украины поджечь два шкафа сигнализации, централизации и автоматической блокировки главных путей участка Транссиба. На видео диверсант признается, что ему обещали за преступление 25 тыс рублей. 2024-11-15T09:57 true PT1M03S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, кировская область, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), украина, транссибирская магистраль, следственный комитет россии (ск рф), россия